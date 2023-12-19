大熱跨年檔電影退票率高達18%，預售票房被疑注水

由同名網劇原班人馬打造的內地跨年檔愛情奇幻電影《一閃一閃亮星星》，12月5日預售首日票房突破7000萬元(人民幣．下同)，打破《唐人街探案3》預售首日5955萬元的紀錄，成為預售首日票房最高的華語電影。這套電影的預售票房更在不到一星期的時間突破2億元，總票房亦從原先預估5億元上升到預估10億-20億元。不過，貓眼和淘票票顯示，截至12月16日，《一閃一閃亮星星》退票人次已超過100萬，兩平台平均退票率18.1%，遠超一般電影2%至8%的退票率。



不少網民認為該電影預售票房「注水」，極高的預售票房是片方為了提高排片率刻意製造的假象。《一閃一閃亮星星》官方豆瓣小組中則有網民分析稱，極高的退票率根本原因是影院和片方操作的失誤。



據了解，網劇結尾，男主角張萬森消失後，女主角林北星獨自一人在下雪的街頭說出：「張萬森，下雪了。你還好嗎，我啊。」片方於是以這句台詞，安排在上映首日12月30日的13:14於全國1314家影院開啟1314場「下雪場」，購買該場次電影票的觀眾將獲得官方定制的人工雪罐以及人物卡片。不過，豆瓣小組網民的分析指出，「下雪場」原定12月7日才公布，但有提前得知消息的院線擅自以「下雪場」宣傳，導致首映當天的13:14場次被哄搶，片方不得不提早兩天公布消息，沒有買對影院的觀眾於是選擇退票。



公開資料顯示，電影《一閃一閃亮星星》由北京酷鯨影視文化產業發展有限公司、天津貓眼微影文化傳媒有限公司、華夏電影發行有限責任公司、愛奇藝影業（北京）有限公司、北京自由酷鯨影業有限公司等共同出品。華誼兄弟(深:300027)、北京文化(深:000802)也在投資者互動平台承認是該電影出品方之一。

撰文：經濟通中國組

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