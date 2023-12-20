美國將13中企列未經核實清單，華使館：做法不公平

據《路透》報道，美國商務部周二(19日)發布公告，將在中國的13家企業列入「未經核實清單」(Unverified List)。



公告指，美國商務部工業和安全局(BIS)無法驗證這些實體在獲得受美國《出口管制條例》管轄的產品時是否懷有惡意。被列入「未經核實清單」意味著，美國公司向這些實體出口受到美國《出口管制條例》約束的物項時，不再享受通常的許可豁免，甚至對一些無需許可的低技術水平物項，也需要中國實體聲明最終用途、用戶和目的地國家，並同意美國方面的核查。



新列入未經核實清單的公司包括：北京盛博協同科技有限責任公司、貝萊勝電子(廈門)有限公司、富聯精密電子（天津）有限公司、南寧富聯富桂精密工業有限公司、深圳博智通達科技有限公司、深圳嘉立創科技發展有限公司、深圳金格朗科技有限公司和西安儀爾達科技有限公司等。



駐美大使館：美國一直在泛化國家安全概念



中國駐美大使館發言人劉鵬宇發表聲明說：「美國一直在泛化國家安全概念，對特定的中國公司採取歧視性和不公平的做法，並將經貿問題政治化和武器化」，「將中國公司列入『未經核實清單』是又一個例證」。

撰文：經濟通中國組

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