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字節跳動否認旗下抖音正洽購餓了麼，美團股價回穩已屆撈底時？

20/12/2023

　　市場憂慮內地外賣行業競爭加劇之際，市傳字節跳動旗下抖音擬收購阿里巴巴(09988)旗下外賣平台「餓了麼」，令美團(03690)昨日(19日)急跌逾半成低見76.2元，創2020年3月以來新低。縱使字節跳動及餓了麼收市後澄清沒所謂收購，但美團股價今早(20日)也僅微升。值得一提，在內地經濟低迷下，內地餐飲業掀倒閉潮，今年以來已有105萬家餐飲店結業，大和最近就下調多隻內需股目標價，多少對美團有影響。不過，最近國際信貸評級機構惠譽確認美團「BBB-」評級，評級展望調升至「正面」，不知是否已到撈底之時呢？

 

（Shutterstock）

 

市傳抖音正與阿里洽談收購餓了麼　字節跳動否認　

 

　　多間內媒近日報道，抖音擬收購阿里巴巴旗下「餓了麼」，昨午市傳抖音正和阿里洽談收購，收購價或高達70億美元，若談判順利，預計交易最快明年春季達成協議。不過，字節跳動收市後澄清，沒有計劃與阿里就收購餓了麼進行談判。餓了麼亦指與抖音合作一直在穩步推進，但所謂收購完全是無稽之談。


　　內地外賣平台近年都看中短視頻及電商直播的用戶增長。去年8月，抖音與餓了麼達成合作，透過專場直播等形式，為品牌開展聯合行銷，被指挑戰美團核心業務。內媒《36氪》引述消息指，今年上半年抖音生活服務支付GMV(商品交易總額)已逾1000億人民幣。外界擔心，若抖音直接踩入外賣行業，美團或受很大影響。

 

內地餐飲業掀倒閉潮　今年已有105萬家結業


　　另方面，內地經濟低迷，民眾緊縮開支，對餐飲業造成很大打擊。據內媒報道，雖然11月為內地餐飲行業淡季，但今年街上關門的餐飲店比往年更多，截至11月已有105萬家結業，其中奶茶、麵館、日式料理及火鍋成重災區。紅餐網預測，到今年底，餐飲行業將迎來一次大規模關店潮，更慘情的是面臨無人接手困境，廣州一條街在2公里內就有數十家餐飲店倒閉，當中有店舖轉讓了4個月也無人接手。


　　而根據企查查數據，今年1至10月全國餐飲累計新增註冊量為350.1萬家，較去年同期多了37.4萬家。不過，據內媒引述估計，今年倒閉情況嚴重，即使新開100家，但就有150家倒閉。企查查數據又顯示，全國餐飲累計吊銷量達105.6萬家，差不多達新註冊企業一半，比去年多了近一倍。

大和料內地消費疲弱持續至明年　下調多隻內需股目標價

 

　　大和最近發表研報指，2024年即將到來，過去一年投資者憧憬被壓抑的需求將驅動在疫情後強勁復甦，然而宏觀經濟疲軟令市場購買力下降，預期疲弱的消費動力仍會持續至明年，市場預期因此亦降至非常低。考慮到持續的盈利預測下調、相對較高的基數，以及明年即將舉行的三中全會及兩會等多項中央會議將帶來不確定性，因此對明年首季維持審慎看法，預測明年零售額增長將重回2008年以來的長期減慢趨勢，即按年增長約6%。


　　消費情緒疲弱的情況下，大和首選的消費行業為酒店、OEM、運動服裝、啤酒及乳製品，對包裝紙、家電、餐館和白酒保持中性立場，並對餐飲業(F&B)及衛生紙行業前景持審慎態度。大和同時提醒，內地房地產市場若進一步惡化，將進一步加劇消費者憂慮，導致真正的消費降級。大和下調多隻內需零售股目標價，其中更將九毛九(09922)目標價劈半，由15元降至7.5元，但維持「跑贏大市」評級；海底撈(06862)目標價則由27.6元降至20元，維持「買入」評級。

惠譽確認美團「BBB-」評級　展望調升至「正面」

 

　　不過，國際信貸評級機構惠譽確認美團的長期發行人違約評級為「BBB-」，亦確認優先無抵押債務評級為「BBB-」，評級展望則從「穩定」調整為「正面」。

 

　　惠譽解釋，評級展望調整反映了對美團在今年首9個月產生超出惠譽預期的強勁現金流能夠持續的預期，若看到管理層有更長久的良好投資紀錄，可能進一步採取積極評級的行動。自由現金流增強和淨現金狀況良好為美團的未來投資提供了靈活性。

 

溫傑：基本面轉差兼擔心抖音收購餓了麼　不宜撈底

 

　　凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，美團股價低殘，有一兩日反彈不出奇，但基本面已轉差，投資價值打折扣，加上自騰訊分派美團股份作股息後，「啲貨打散晒」，不建議撈底。事實上，美團公布中期業績時，管理層已預告第四季外賣收入增長放緩，而當初本想以外賣業務增長支持社區團購業務發展，現時外賣收入放緩，而社區團購仍然處虧蝕，整體業務前景難看好。至於市傳抖音擬收購餓了麼確令市場擔心，TikTok(抖音海外版)是流量很大的社交平台，餓了麼則是美團以往最大競爭對手，若收購消息屬實，對美團的確有很大威脅，縱使兩間公司其後澄清沒所謂的收購，但市場仍有所憂慮。

 

　　美團半日升0.89%收報79.15元，成交16.77億元。其他重磅科技股普遍表現較佳，阿里巴巴升3.36%報73.05元，京東(09618)升3.7%報106.5元，騰訊(00700)升1.54%報316.6元，百度(09888)升2.29%報111.8元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

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