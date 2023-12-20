  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線 金沙銀娛只宜短炒

20/12/2023

　　恒生指數半日報16672，升167點或1%，主板成交近443億元。恒生中國企業指數報5638，升45點或0.8%。恒生科技指數報3749，升41點或1.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報316.6元，升4.8元或1.5%，成交22.05億元；美團收報79.15元，升0.7元或0.9%，成交16.77億元；阿里收報73.05元，升2.38元或3.4%，成交13.77億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(銀娛網頁截圖)

 

張智威：恒指本月料16000至20天線徘徊


　　道指屢創新高，但港股早已瀰漫節日氣氛，成交縮減，今早最多升逾200點，逼近20天線，但隨即升幅收窄至約160點。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，估計恒指本月企穩20天線機會較低，預計在本月餘下時間將於16000至20天線之間徘徊。他指出，現時距離年結只有約5個交易日，不少行家已開始放假，外資的假期氣氛更濃，料港股塘水滾塘魚下難有太大升幅。


　　至於大市會否趁成交意欲降低而夾高，張智威不否認成交減少時，市況較容易大升大跌，但目前港股吸引力不大，投資者寧願待新一年再部署。


銀娛上望45元  金沙臨近阻力位


　　節日氣氛濃厚，濠賭股跌殘後終於借勢炒上，張智威指逢年過節都會帶動賭股炒興，但認為目前賭股氣氛仍未改善，中長線而言難以持有，只能作短炒。藍籌銀娛(00027)自近期低位回升，但他指出，銀娛年內曾逼近60元，至今調整幅度高達三成，短線上望45元會有較大阻力。


　　另一藍籌金沙(01928)今日升至11月高位，預計升至10月高位約23.2元便會有阻力，始終現時賭業盈利環境不及以前，以基本面計始終不宜投資。

 

銀娛股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

金沙股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01876

百威亞太

14.400

異動股

00493

國美零售

0.057

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.170

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01876 百威亞太
  • 14.400
  • 00493 國美零售
  • 0.056
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.170
  • 02411 百果園集團
  • 5.910
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.580
股份推介
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 61.950
  • 目標︰$70.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.110
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.680
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 42.800
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.560
  • 目標︰$2.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.000
  • 00700 騰訊控股
  • 316.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 79.750
  • 00941 中國移動
  • 61.650
報章貼士
  • 01981 華夏視聽教育
  • 0.760
  • 目標︰--
  • 02342 京信通信
  • 0.860
  • 目標︰$1.08
  • 09999 網易－Ｓ
  • 162.800
  • 目標︰$185.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/12/2023 12:26  【內房困局】華南城:4筆票據徵求同意失效，涉本金逾11億美元

20/12/2023 12:08  恒指半日升167點報16672，碧服升近6%，金沙漲5%

20/12/2023 12:06  阿里巴巴:吴泳銘兼任淘天集團首席執行官，成立資產管理公司

20/12/2023 12:05  《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線，金沙銀娛只宜短炒

20/12/2023 11:39  《股語有云－古添力》中國海外現價買，中線上望18銀無難度

20/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒７４億元，買盈富沽美團

20/12/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

20/12/2023 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８０３４，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

字節跳動否認旗下抖音正洽購餓了麼，美團股價回穩已屆撈底時？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線 金沙銀娛只宜短炒
人氣文章

新聞>香港要聞

賀一誠：澳門首三季GDP已恢復至疫前逾7成
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

收銀車時間表｜金管局公布收銀車最新時間表！免費回收硬幣可增值八達通、WeChat Pay！即睇你嗰區收銀車位置+服務時間
人氣文章

Call Me Doctor

高壓氧治療 | 密室吸純氧的「神效果」？高壓氧治療有助細胞修復、加快傷口復原！可輔助治療中風、糖尿病、潛水夫病！醫生詳解黃金治療期、入壓力艙感覺和禁忌
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

圖說2024年中國發展
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

社內相親｜成為上流附屬品的生活並不好過！霸總式的甜蜜愛情，只配出現於劇集內
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

超甜蜜男男關係解密！同性關係不愛束縛結婚唔容易！點過屋企人嗰關？婚後如何為愛情保鮮、保持恩愛唔變心？
人氣文章

港女講男．妮洛

被分手：無聲無息沒一句「再見，謝謝」！連分開都不能好好說？ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會麻油 | 消委會測試35款芝麻油／芝麻粉／芝麻醬！「冠益華記」芝麻油塑化劑超標79倍！淘大檢出基因致癌物超歐盟標準！$17.9Topvalu媲美$189貴價貨！即睇總評分
人氣文章
關節痛症｜頸椎痛、五十肩、網球肘，長期痛可致焦慮抑鬱症！拆解慢性疼痛根源 + 4款舒緩痛症湯水推介
人氣文章
食物安全｜烏冬含酸度調節劑E296、E325，可致兒童腸胃不適！一文睇清27款安全之選！營養師教一招減酸味
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 13:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 13:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 13:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2023 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/12/2023
字節跳動否認旗下抖音正洽購餓了麼，美團股價回穩已屆撈底時？
人氣文章財經熱話20/12/2023
《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線 金沙銀娛只宜短炒
人氣文章香港要聞20/12/2023
賀一誠：澳門首三季GDP已恢復至疫前逾7成
人氣文章大行報告20/12/2023
【大行炒D乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級
人氣文章財經熱話20/12/2023
【高息之選】憧憬明年美國始減息，買定公用股賺價又食息
人氣文章國際動態20/12/2023
美國將13中企列未經核實清單，華使館：做法不公平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金