  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級

20/12/2023

 

 

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

01876

百威亞太

14.400

異動股

00493

國美零售

0.057

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.170

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01876 百威亞太
  • 14.400
  • 00493 國美零售
  • 0.056
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.170
  • 02411 百果園集團
  • 5.910
  • 01942 馬可數字科技
  • 1.580
股份推介
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 61.950
  • 目標︰$70.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.110
  • 目標︰$4.80
  • 00151 中國旺旺
  • 4.680
  • 目標︰$4.86
  • 01038 長江基建集團
  • 42.800
  • 目標︰$52.00
  • 02343 太平洋航運
  • 2.560
  • 目標︰$2.60
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.000
  • 00700 騰訊控股
  • 316.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.150
  • 03690 美團－Ｗ
  • 79.750
  • 00941 中國移動
  • 61.650
報章貼士
  • 01981 華夏視聽教育
  • 0.760
  • 目標︰--
  • 02342 京信通信
  • 0.860
  • 目標︰$1.08
  • 09999 網易－Ｓ
  • 162.800
  • 目標︰$185.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/12/2023 12:26  【內房困局】華南城:4筆票據徵求同意失效，涉本金逾11億美元

20/12/2023 12:08  恒指半日升167點報16672，碧服升近6%，金沙漲5%

20/12/2023 12:06  阿里巴巴:吴泳銘兼任淘天集團首席執行官，成立資產管理公司

20/12/2023 12:05  《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線，金沙銀娛只宜短炒

20/12/2023 11:39  《股語有云－古添力》中國海外現價買，中線上望18銀無難度

20/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒７４億元，買盈富沽美團

20/12/2023 08:25  【大行炒Ｄ乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級

15/12/2023 10:12  《嚟緊炒Ｄ乜》附屬發Ａ股集資拓展，微創醫療中短線目標１４銀

20/12/2023 11:39  《財資快訊》美電升報７﹒８０３４，隔夜拆息較上日軟３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線 金沙銀娛只宜短炒
人氣文章

新聞>香港要聞

賀一誠：澳門首三季GDP已恢復至疫前逾7成
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

居家安老｜本港人口老化致慢性病者大增！紅十字會「健康自家管」服務：義工教老友記自理病情及居家安老
人氣文章

娛樂情報

周海媚去世｜周海媚家人宣布告別式已完成！毛孩們已妥善安排：請大家放心！傳留下過億遺產全數留給周媽媽
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】胡塞「挑機」紅海，無人機硬撼seapower
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

戀愛運：迷信惹的禍？一輩子也是「二奶命」？求神問卜想知愛情走向，結果卻離幸福愈來愈遠
人氣文章

Beauty

Taylor Swift當選《時代》2023年度風雲人物！演唱會達50億美元經濟效益、哈佛大學也設課程研究她！Michael Jackson的紀錄也被她打破？
人氣文章

寫設計．陳丞軒 Keith Chan

寵物美容店：以溫暖、貼心的設計，實現「人寵共融」的理念
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日將至離婚在即？大時大節前決定分開，將一切歸零也是重生的機會
人氣文章
偷窺狂是一種精神疾患？5個狀況定義是否變成偷窺狂！偷窺狂多屬男性？醫治要多管齊下
人氣文章
周海媚病逝 | 紅斑狼瘡症可攻擊全身器官？脫髮、關節腫痛、出紅疹，嚴重可致腎衰竭、四肢癱瘓！風濕病科醫生：非不治之症！及早求醫盡早控制
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 13:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 13:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2023 13:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2023 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/12/2023
《午市前瞻》假期氣氛濃厚恒指難破20天線 金沙銀娛只宜短炒
人氣文章香港要聞20/12/2023
賀一誠：澳門首三季GDP已恢復至疫前逾7成
人氣文章大行報告20/12/2023
【大行炒D乜】摩通跟進風電股，極兔獲招銀首予評級
人氣文章財經熱話20/12/2023
【高息之選】憧憬明年美國始減息，買定公用股賺價又食息
人氣文章國際動態20/12/2023
美國將13中企列未經核實清單，華使館：做法不公平
人氣文章開市Good Morning20/12/2023
熊麗萍：港股缺水又缺信心，明年或延續今年資金鏈短缺問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金