賀一誠：澳門首三季GDP已恢復至疫前逾7成

澳門行政長官賀一誠表示，澳門主要經濟指標穩中向好。今年首三季，澳門本地生產總值(GDP)按年實質上升77.7%，已恢復至2019年同期的7成以上。入境旅客同比大幅攀升。截至11月，整體通脹率0.89%，物價保持基本穩定，本地居民失業率回落至2.9%，就業不足率回落至1.8%。居民月工作收入中位數增加，僱員最低工資調升，就業狀況持續改善。



今日是澳門特別行政區成立二十四周年紀念日，賀一誠出席慶祝酒會時指，新的一年，澳門政府將按照「鞏固復甦，聚力多元，優化民生，提升發展」的施政總體方向，敢於擔當、善於作為，以穩求進、以進促穩，於變局中開新局，以更大作為，堅定維護國家安全社會穩定，主動加強布局，扎實築牢國安屏障，加快落實「1+4」規劃確定的各項主要任務和重點項目，加速推進深合區建設，切實推動澳門經濟高質量發展。持續改善民生，促進和諧，不斷提升管治水平和能力，著力破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。充分發揮澳門自身優勢，更好融入國家發展大局，推動特區各項事業實現新的發展。

撰文：經濟通採訪組

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