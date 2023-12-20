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【FOCUS】「陸橋」連接印太，地緣再添複雜

20/12/2023

 

　　胡塞武裝「挑機」紅海持續發酵，航運巨頭、布油期貨、貨櫃運費如淪驚弓之鳥。另邊廂，10月借「一帶一路」高峰論壇推銷連接印度洋與太平洋「陸橋」項目的泰國，周一（18日）再拋出細節，總預算290億美元，首階段擬於2025年9月動工，並將面向全球招標。項目大賣「繞過馬六甲海峽」概念，到底意在何為？

棄建克拉運河有考量

　　相比遭胡塞無人機、飛彈「一夫當關」鎖住的紅海南入口曼德海峡，承擔全球約60%海上貿易的馬六甲海峽，地位可謂泰山之於土丘。9月方上任的泰國新總理賽塔，選擇本周赴東京向日本財團路演「陸橋」項目，巧合地佔盡天時。

 

泰國政府周一向日本財團推介陸橋項目。


　　西臨印度洋安達曼海，東毗太平洋泰國灣的泰國，早在340多年前，暹羅那萊大帝就夢想一條打通馬來半島最狹窄處的水路；到本世紀初，時任總理他信重提「克拉運河」計劃，中泰企業2015年甚至據報為這條規劃102公里的「東南亞蘇伊士運河」簽署了合作備忘錄。


　　不過，成本高逾550億美元、泰國政局動盪、恐加劇泰南穆斯林武裝分子分裂活動等擔憂，最終令「克拉運河」胎死腹中，取而代之的，是泰國新政府大力推介的「陸橋」項目。

「避過馬六甲」吸睛

　　所謂「陸橋」，是指修建約90公里的高速公路、雙軌鐵路，連接安達曼海的拉廊府（Ranong）和泰國灣的春蓬府（Chumphon）兩個深水港，貨物經過兩次裝卸可從印度洋直抵太平洋，而無需經馬六甲海峽。泰國政府預計，此將令兩個大洋之間的貨運時間平均縮短四天，運輸成本降低15%。

 

陸橋連接安達曼海的拉廊府（Ranong）和泰國灣的春蓬府（Chumphon）兩個深水港。


　　不過，坐擁馬六甲海峽東南端的新加坡對此氣定神閑，代理交通部長徐芳達較早時就指，「確切的節省時間將取決於許多因素」，例如卸貨、穿越陸橋、重新裝載上船等，航運公司需要考慮總體成本和效益。


　　對美國傳統條約盟友泰國來說，「繞過馬六甲」或只是噱頭，這個東南亞第二大經濟體面對經濟增速遭菲律賓、越南、印尼、馬來西亞「爬頭」，最逼切的是借陸橋項目吸引投資，推動GDP增長及創造就業。為此，泰國正密密打造「亞洲底特律」，吸引特斯拉、比亞迪等到當地設廠。

東海岸鐵路異曲同工

　　儘管陸橋項目招標據報要待2025年二季度才舉行，中國這個「基建狂魔」會否成為主要參與方的猜測言之尚早，但誰建造、誰運營無疑將牽動新的地緣政治利益考量。


　　無獨有偶，中國在馬來西亞的「一帶一路」重點項目東海岸鐵路項目，上周剛舉行了首段軌道鋪設動工儀式。此條全長665公里的鐵路，北接南中國海畔的哥打巴魯，西接馬六甲海峽中部的巴生港，幾乎貫穿馬來半島，相當於避過馬六甲海峽的新加坡段，預料2027年1月投入運作。


　　此外，中國去年8月起動工平陸運河，全長134公里連通北部灣和廣西西江、珠江航運幹線，預計2026年底通航後，將大幅縮短從北部灣到華南、華中內陸的距離，便利中國與東盟貿易。

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