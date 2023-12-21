【回顧展望－國際政局】2024全球局勢「危」與「機」並存

2023年，全球局勢受到兩場戰火困擾：歐洲的俄烏停火遙遙無期，中東以巴衝突又升級。美國拜登政府一面倒支持以色列，但卻因此在援烏問題上顧此失彼，兩頭著火，顯示美國在後冷戰時代推行的一極單邊外交已經迷航。隨著美國明年進入選舉年，總統候選人和選民將選擇美國進一步走向美國優先的民粹主義，還是接受全球進入多極時代的現實。國際局勢會否和緩，亦因此「危」與「機」並存。



俄烏、以巴衝突不斷



俄烏戰爭經過一年多僵持後，雙方形勢對比在今年7月明朗化，烏軍在北約軍援下發起大反攻，但卻在俄軍層層布防下傷亡慘重。當時，拜登政府仍聲言對烏克蘭的支援需要多久就給多久。不過，美國國內共和黨人對俄烏戰事的曠日持久感到厭煩，並在其控制的參議院截停了拜登政府對基輔的610億美元經援，使得烏軍在新年前陷入彈盡糧絕。



另一方面，加沙哈馬斯武裝分子10月7日對以色列拓殖區發動襲擊，造成逾千人死亡，大批人質被擄走。事發後以色列總理內塔尼亞胡對哈馬斯宣戰，對加沙發動飽和轟炸，已造成約2萬名加沙巴人被殺，包括數以千計兒童，其血腥報復的方式引發國際社會強烈不滿。



美國總統拜登第一時間派出雙航母打擊群及兩棲艦特遣隊前往東地中海，為內塔尼亞胡政府壓陣，並在聯合國安理會、聯合國大會反對通過停火決議，導致美國在中東和伊斯蘭世界陷入外交孤立，促成沙特阿拉伯、伊朗等國進一步向中俄靠近。俄羅斯總統普京得以打破俄烏開戰後的外交困局，訪問沙特及阿聯酋，獲得高規格款待。伴隨著地緣衝突危機加劇，金磚國與七國集團的對立亦日趨明顯。



與此同時，朝鮮半島、台海和南海局勢亦持續緊張。美國透過美日韓、美菲、AUKUS等多個軍事同盟組織，收緊對第一島鏈的控制。俄羅斯則在遠東加緊與中國及朝鮮建構緊密戰略合作。尤其是在朝俄兩國舉行首腦峰會後，朝鮮成功發射首枚軍用偵察衛星，提升了戰略打擊能力。三八線南北軍事對峙推高，重新成為國際地緣政治的熱點。

以色列轟炸加沙引發國際社會不滿（美聯社）





美國選舉年影響外交走向



由於美國明年迎來總統競選年，美國國內政治面對極大不確定性。美國總統拜登健康欠佳，且面對共和黨在國會發起的彈劾調查，其子亨特的醜聞不斷被揭，勢打擊其選情。因此，民主黨內部要求另擇候選人的呼聲日高。另一方面，民主黨人利用2021年6月國會山莊暴亂事件追究共和黨總統參選人特朗普，試圖透過追究刑事責任，來剝奪其參選資格。



民主黨主導的科羅拉多州就於日前裁定，由於特朗普參與暴亂，喪失在該州參加總統初選的資格。此例一開將空前激化美國國內共和、民主兩黨支持者的矛盾與對立。在未來一年，美國國內選情亦將影響華府對外政策走向。如果民意傾向於結束俄烏及以巴衝突，則有助於推動未來總統採取較溫和對外政策，但若民意傾向美國優先的民粹精神，則華府政策就會更為強硬。

經濟通通訊社評論員 范強

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