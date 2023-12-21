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內地踏入嚴冬電力股連日造好，獲券商唱好是時候部署？

21/12/2023

　　內地踏入嚴寒季節，用電負荷不斷攀升，昨日(20日)一眾電力股造好，其中華潤電力(00836)、華能國電(00902)均漲2%，華電國際(01071)升1.5%，當中潤電公布11月售電量按年增近14%，而內地11月全社會用電量亦增11.6%，國家發改委稱全國用電用氣需求正處歷史高位。嚴寒天氣預料對發電企業利潤有明顯推動，有券商亦料火電企業盈利能力將進一步提升。今日(21日)電力股繼續向上，現時或是合適時候作部署，應選買哪一隻？

 

（華電國際網頁截圖）

 

潤電附屬電廠11月售電量按年增13.9%　首11月增4.4%

 

　　華潤電力(00836)近日公布，11月附屬電廠售電量達到約1658萬兆瓦時，同比增加了13.9%，其中附屬風電場售電量達到約420萬兆瓦時，同比增加了42%；附屬光伏電站售電量達到約29萬兆瓦時，同比增加了170.1%。

 

　　2023年首11個月潤電附屬電廠累計售電量達到1.73億兆瓦時，同比增加了4.4%，其中附屬風電場累計售電量達到約3566萬兆瓦時，同比增加了12.4%；附屬光伏電站累計售電量達到257萬兆瓦時，同比增加了106.8%。

 

發改委：11月全社會用電量增11.6%　發電量增8.4%   

 

　　國家發改委新聞發言人李超最近在發布會表示，從發電量看，11月份發電7310億千瓦時，按年增長8.4%，其中火電、水電、風電、太陽能發電分別增長6.3%、5.4%、26.6%、35.4%。1至11月份，全國規模以上工業發電8.07萬億千瓦時，同比增長4.8%。


　　從用電看，11月份全社會用電量按年增長11.6%。1至11月份，全國全社會用電量同比增6.3%，其中一產、二產、三產和居民生活用電量分別增長11.5%、6.1%、11.3%和1.1%。分地區看，全國14個省(區、市)用電增速超過6%，6個省(區)用電增速超過10%。

 

北方冷空氣強襲　發改委：全國用電用氣需求處歷史高位


　　近日北方冷空氣強勢來襲，正式拉響冬季寒流警報。據中國天氣網官微，這股「王炸級」寒潮將給約八成國土帶來降溫，全國20餘個省份面臨嚴寒。多地氣溫創入冬以來新低，供電供暖需求持續攀升。國家發改委表示，目前全國用電用氣需求處於歷史高位。12月17日，全國最高用電負荷12.42億千瓦、用氣量14.23億立方米，分别比去年供暖季峰值高出8300萬千瓦及1.08億立方米，創下供暖季歷史新高。

 

　　而新能源在電力供給方面作用不小。據中電聯最新公布數據，截至今年10月底，全國非化石能源發電裝機佔總裝機容量比重達到51.9%，預計今年底將達15.5億千瓦，佔總裝機容量比重升至53.5%左右。不過，水電、風電和光伏等新能源發電受天氣影響較大，不能獨立保障可靠電力供給，還得依靠火力發電彌補。就絕對權重而言，目前火力發電量佔比六成以上，依舊是現階段最重要的發電方式。

 

華西證券：火電企業業績持續修復　料盈利能力續升

 

　　事實上，今年前三季火電企業業績不錯，其中火電規模最大的華能國電收入1913.22億人民幣，同比增長4%；歸屬股東淨利潤125.64億人民幣，增長4.2倍。華西證券指，今年第三季火電企業業績持續修復，行業基本面向好得到進一步驗證。當前的煤炭市場呈現階段性的供應偏緊，煤價在傳統淡季表現不淡，成本端的壓力仍在，但判斷後續電價上浮政策有望延續，疊加容量電價政策出台，火電企業盈利能力將進一步提升。


　　國盛證券指，迎峰度冬已至，火電用電需求有望增長；容量保障煤電長期收益，重塑火電估值。基於當下能源供需緊張的局面和電力系統亟需電力平衡與靈活性資源的實情，火電「壓艙石」地位再度強調，容量電價應運而出，正式確定煤電「兩部制」電價，理順火電電價機制，保障火電穩定收益，兌現調節能力和容量支撐作用。

 

林家亨：潤電受益嚴寒天氣有限　火電股受惠煤價下降可吼

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指隨著內地步入嚴寒，售電量增加，對火電股利潤的確有推動作用，但華潤電力現時盈利主要來源並非來自火電，而是來自新能源包括光伏及風電，今年上半年其可再新能源業務盈利達59.5億人民幣，火電業務則轉虧為盈賺7.26億人民幣，佔比不足兩成。雖然天氣嚴寒令煤炭用量增加，但滿天風雪對太陽能及風力發電亦有一些影響，故潤電未必很受益嚴寒天氣，反而舊式煤炭發電廠在嚴寒天氣下發電量增加較多。

 

　　另林家亨提到，煤價兩三年前高企因中國與澳洲關係不好，澳洲煤炭未能進口中國，而澳洲差不多為全球煤炭供應量最大國家，亦是中國煤炭最大進口國。惟今年初中國已逐步放寬澳洲煤炭入口準則，澳洲煤炭3月起重新入口令中國煤炭供應緊張大為紓緩，令煤價逐步向下，近日天氣嚴寒雖令煤炭需求增加，但只屬季節性，在現時中澳關係和諧下不用再擔心煤炭供應缺乏，煤價暫不可能再大升。火電股最主要的成本是煤炭，只要煤價低，利潤很高，但在中國所有民生費用一定要經政府批准才可加價，電廠要申請加價尤其困難，惟煤價跌令舊式火電廠成本下降，變相令盈利表現較好，故近期火電股如華電國際及華能國電股價上升，它們派息能力亦很強可以吼，但個別電力股如華能國電債務比率頗高，是需留意的風險因素之一。

 

　　電力股今早普遍上升，其中華潤電力升0.65%收報15.5元、華能國電升0.49%報4.13元，華電國際漲0.88%報3.45元，大唐發電(00991)升1.72%報1.18元，中國電力(02380)升0.36%報2.78元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

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