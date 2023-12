【FOCUS】預測明年前仆後繼,與風險共存方王道

自10月27日觸底,錄得史上罕有最快反彈的美股,周三(20日)尾盤突然急挫,給華爾街有關標指明年「最牛上看5400點」的預測當頭澆下一盆冷水。時值一年將盡,各機構紛紛發表2024年預測,當美股展現波動性隨時一觸即發,劍橋金融學教授迪姆松(Elroy Dimson)有關風險的論述不得不提,「Risk means more things can happen than will happen(風險意味著可能發生的事比將要發生的事多)。」



牛氣衝天 VS 尾盤急挫



內地頂級投行「年度十大預測」連續兩年近全軍覆沒,盡顯「不確定性」的殘酷,但無礙機構前仆後繼對來年爭相押注。面對美股此輪最快反彈--短短36個交易日,標指、納指分別上漲16%、19%,羅素2000指數更飆升24%,資深市場人士Ed Yardeni高呼標指明年見2024年,高盛、德銀緊隨其後上看5100點,美銀、加拿大皇家銀行則看5000點。

隔夜標指尾段急挫,市值蒸發約6000億美元。



FOMO(fear of missing out,害怕錯過)心態下,僅上周五(15日),標指ETF就錄得208億美元淨流入,刷新單日紀錄,Fear&Greed Index亦近半年來首次觸及80的「極度貪婪」水平。



隔夜美股調整,是轉勢還是獲利了結,又或者是對沖基金平倉,市場各有解讀。但正如迪姆松所言,風險的產生,正正來自可能結果的多樣性。換言之,當人們堅信A大概率將發生,但實際發生的往往是B,所謂「預測」或從來只是人類的一廂情願。



超級預測員、蓋茨看明年



盡管如此,從國家、機構到名人,仍爭相對來年發表高見。標榜「早些看見未來(See the future sooner)」的預測公司Good Judgment,招募全球多個「專業超級預測員(各領域精英)」作出以下預測:關於美國大選,民主黨有63%機會贏得選舉人票及公眾票;關於英國大選,工黨有75%機會贏得多數議席;關於俄烏戰爭,91%機會雙方不會在明年10月前宣布休戰協議;關於中國經濟,明年GDP有56%的機會增速超4.5%。

「超級預測員」預測民主黨有63%機會贏得明年美國總統大選,是耶非耶?



而在微軟創始人比爾蓋茨看來,2024年將是選舉投票人數創紀錄的一年,近60個國家、40億人口將舉行總統、州長、議員選舉,而此將塑造氣候變化、公共衛生的未來。



他並預測,在2024年,人們將看到大量新技術進入市場,即使其中任何一項都無法得到廣泛應用,但注定將為未來十年大規模的技術繁榮奠定基礎。關於人工智能,他預計如美國這樣的高收入國家,距離普通大眾廣泛使用AI還有18至24個月的時間。



未來只是可能性,難量化



不過,上述63%、75%、91%、56%種種機率預測,在有「價值投資大師」之稱的橡樹資本創始人馬克斯(Howard Marks)看來,不過是「用於交流」的數字,因為未來只是一種可能性,無法量化、無法建模,故此無法衡量某事發生的機率。



正因為此,他不太看重宏觀預測,亦不關注短期市場波動,而是在意十年後賺多少。就2024年投資環境,他表示,過去13年最有效的投資策略,未來數年可能都未必再跑贏;生活在不確定的年代,投資者正正要學會跟不確定打交道,與風險共存。

