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溫鋼城：對明年港股不太悲觀，下方萬六有支持，上望兩萬一

22/12/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　港股於聖誕假期前交投淡靜無方向，上日（21日）僅微升7點收市，收報16621點，成交不足700億元。參考日本股市「迷失三十年」的經驗，捱得過周期更替的UNIQLO(9983.JP)主打低價平民路線服飾，弱港股中要找投資目標﹑或許要按消費降級主題尋尋寶？市場憧憬美國明年始減息，資金或流出美股，新投資目標又會是哪個市場？今年轉勢走強的日股，明年又有力維持強勢嗎？美國即將踏入大選年，美國總統拜登據報正討論提高對電動車等部分中國商品的關稅，實際上對行業的影響有限？行業自身危機較國家間打壓更值得關注？鋰價未跌停，內地鋰業股又被大行唱淡，鋰電莫非雙雄已盡失投資價值？

 


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