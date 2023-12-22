溫鋼城：對明年港股不太悲觀，下方萬六有支持，上望兩萬一

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

港股於聖誕假期前交投淡靜無方向，上日（21日）僅微升7點收市，收報16621點，成交不足700億元。參考日本股市「迷失三十年」的經驗，捱得過周期更替的UNIQLO(9983.JP)主打低價平民路線服飾，弱港股中要找投資目標﹑或許要按消費降級主題尋尋寶？市場憧憬美國明年始減息，資金或流出美股，新投資目標又會是哪個市場？今年轉勢走強的日股，明年又有力維持強勢嗎？美國即將踏入大選年，美國總統拜登據報正討論提高對電動車等部分中國商品的關稅，實際上對行業的影響有限？行業自身危機較國家間打壓更值得關注？鋰價未跌停，內地鋰業股又被大行唱淡，鋰電莫非雙雄已盡失投資價值？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱