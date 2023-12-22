【大行炒D乜】大行點睇滙控、渣打同藥明生物？一表盡掌握
22/12/2023
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱
更多大行報告
22/12/2023
20/12/2023
19/12/2023
18/12/2023
15/12/2023
14/12/2023
13/12/2023
12/12/2023
11/12/2023
延伸閱讀
22/12/2023 12:27 《午市前瞻》恒指今年有望企穩萬七點收市，東方甄選有機向上修復
22/12/2023 12:06 《中國監管》國家新聞出版署：網絡遊戲技術設備須存放中國境內
22/12/2023 12:05 恒指半日跌72點報16548，網易插逾12%，騰訊挫7.2%
22/12/2023 12:05 滙控(5)指加拿大政府已批准出售當地業務，料明年首季完成交易
22/12/2023 11:27 【香港政情】夏寶龍重申愛國愛港重要性，寄語區議員盡力服務市民
22/12/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒３８億元，買盈富沽騰訊
22/12/2023 08:29 【大行炒Ｄ乜】藥明獲摩通恢復中性評級，晨星狠削潤啤目標６８％
22/12/2023 11:16 《嚟緊炒Ｄ乜》康師傅有望築底，中短線目標價１２銀
22/12/2023 11:38 《財資快訊》美電升報７﹒８１１２，一周拆息較上日微軟１０基點
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2023 12:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2023 12:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2023 12:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/12/2023 12:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話22/12/2023
《午市前瞻》恒指今年有望企穩萬七點收市 東方甄選有機向上修復
|大行報告22/12/2023
【大行炒D乜】大行點睇滙控、渣打同藥明生物？一表盡掌握
|財經熱話22/12/2023
《嚟緊炒D乜》康師傅有望築底，中短線目標價12銀
|香港政情22/12/2023
23條立法傳擬明年7月休會前完成
|財經熱話22/12/2023
【U記神話】日股迷失三十年，點解UNIQLO價不賤？
|國際動態22/12/2023
協助特朗普推翻選舉結果，朱利安尼周身蟻申請破產
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰