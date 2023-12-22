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【FOCUS】部委車輪式開會，釋產業樓市信號

22/12/2023

　　中央農村工作會議、全國發展和改革工作會議、全國住房城鄉建設工作會議、全國工業與資訊化工作會議、經濟金融形勢專家座談會……臨近歲尾，中央各部委本周車輪式開會布局2024年，官方口徑背後，一些信號不可不察。

促進農民增收，強調有效投資

　　中國經濟疫後首份成績單「保5」無虞，但明年乃至此後中長期，如何推動高質量發展才是真考驗。先看被稱作治國理政「頭等大事」的糧食安全，周二至周三召開的中央農村工作會議強調，確保2024年糧食產量保持在1.3萬億斤以上；農林牧漁並舉，構建多元化食物供給體系。會議明確，實施農民「增收」促進行動，「精準務實」培育鄉村產業，適應鄉村人口變化趨勢「優化村莊布局」。

 

全國住房城鄉建設工作會議明言部分城市個別區域已經出現「供給過剩」。


　　與之呼應，全國發展和改革工作會議提出，把農業轉移人口「市民化」擺到更突出位置。此外，更好發揮「有效投資」關鍵作用，支持交通基礎建設、能源、農林水利、區域協調發展、社會事業、現代化產業體系、關鍵核心技術攻關、新型基礎建設、節能減排降碳、災後復原重建及提升防災減災救災能力、安全能力建置等領域。


　　跟強調「有效投資」一致，央媽主持的經濟金融形勢專家座談會亦強調信貸「結構優化」，提高科技創新、民營小微、先進製造、綠色發展等領域的貸款增量和佔比。

突破關鍵技術，保障房啟配售

　　較早時召開的中央經濟工作會議將產業政策定為明年經濟任務之首，發改委會議提及的「關鍵核心技術攻關」，周四（21日）召開的全國工業與資訊化工作會議更有詳指。包括啟動「智能網聯汽車」准入和上路通行試點，推進北斗規模應用和「衛星互聯網」發展；打造生物製造、商業航天、低空經濟等新的增長點；出台未來產業發展行動計劃，瞄準「人形機器人」、「量子信息」等產業，著力突破關鍵技術、培育重點產品、拓展場景應用。

 

IBM月初發布首台模組化量子計算機Quantum System Two。


　　今次最值留意的是將「人形機器人」、「量子信息」納入產業發展，無獨有偶，特斯拉上周二（12日）剛剛發布第二代人形機械人Optimus，馬斯克甚至誇口此將成為特斯拉未來的主要營收來源。已運行四輪機器人系統　Sequoia的電商巨頭亞馬遜，近日亦宣布與Agility Robotics合作測試人形機器人Digit。此外，IBM月初發布首台模組化量子計算機Quantum System Two，並計劃在明年底前在美、加、德、日設置8個量子運算中心。


　　至於明年樓市政策動向，全國住房城鄉建設工作會議除了強調「房住不炒」，更明言部分城市個別區域已經出現「供給過剩」，提出充分利用依法收回的已批未建土地、司法處置的住房和土地等建設籌集配售型保障性住房，避免閒置浪費。此雙刃劍一方面有望減輕房企資金壓力，另一方面恐分流剛需購買力，尤其是配售價的「保本微利」原則，對明年樓價預期有何影響，值得留意。

 

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