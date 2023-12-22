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《神州經脈》遊戲業冬至重創，A場連跌五周，稀土冶煉技術禁出口

22/12/2023

　　滬深股市今早（22日）開市後表現反覆，滬綜指先是下跌，其後多個工業板塊及保險股拉漲，A場午收前見升勢，不過正當投資者準備慶祝冬至之際，國家新聞出版署公布網絡遊戲管理新規草案，擬大幅度收緊遊戲監管，重拳之下遊戲股連帶文娛板塊集體下挫，拖累A股午後重返跌勢，滬綜指全日收跌0.13%，報2919.29點，午後低見2906.64點，逼近穿二千九關口；深市表現更差，深成指跌0.39%，創業板指跌0.37%。

 

（資料圖片）

 

　　下周一至二（25至26日）陸股通暫停交易，加上今日冬至，不過恐慌情緒推高交投，兩市全日成交7794億元（人民幣．下同），按日增6.4%。

 

　　回顧全周，A股先是維持疲軟態勢，滬綜指始終無力重返三千關，到了周四（21日）隨著外圍回調，滬指更失守二千九，當日盤中創下2022年4月以來新低，低見2882.02點，二千九保衛戰打響，盡管迅速收回失地，但直至今日收市仍然在二千九關口徘徊，全周下跌0.94%，連續五個星期下跌，反映資金對市場前景仍不樂觀。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早小幅高開後掉頭回落，一度跌穿7.15，尾盤重拾升勢，收報7.1393，較上個交易日4時30分收盤價升57點子。全日在7.1357至7.1516之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0953，較上個交易日升59點子，與市場預測偏離仍逾350點，上個交易日報7.1012。

 

今日新聞精選

 

1. 在昨日內媒預告後，中國大型國有銀行啟動一年來的第三輪存款利率下調，農業銀行、中國銀行、工商銀行、交通銀行、建設銀行官網顯示，一年期人民幣存款利率均由之前的1.55%下調至1.45%，下調10個基點；二年期存款利率下調20個基點至1.65%；三年期存款利率下調25個基點至1.95%，利率跌穿2%；五年期存款利率下調25個基點至2%；三個月和六個月期存款利率均下調10個基點，分別為1.15%和1.35%。根據以往規律看，股份制銀行、城農商行等中小銀行亦將跟進調整存款掛牌利率。

 

2. 國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法》向社會公開徵求意見。其中提到，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，且不得向用戶提供網絡遊戲幣兌換法定貨幣的服務等。新規隨即引起遊戲圈巨震，有內媒引述行業人士稱，一旦落實，對遊戲企業打擊較大，會切實影響盈利能力。還有報道引述遊戲公司高管指出，值得關注的是限制充值的條款，當中並未標註僅面向未成年人，「那麼大概率也會對成年人充值形成限制」，而且尚未明確是帳號限額還是身份證限額，需要進一步釐清。

 

3. 中國國防部及美國參謀長聯席會議主席辦公室表示，中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立周四（21日）應約與美軍參謀長聯席會議主席布朗進行視頻通話，中美兩國恢復軍方接觸。劉振立指出，發展健康、穩定、可持續的兩軍關係，關鍵是美方要有正確的對華認知，前提是美方應切實尊重中方的核心利益和重大關切，重點是推進務實合作、增進相互了解。布朗的辦公室表示，布朗和劉振立討論了共同努力負責任地管理競爭、避免誤判以及保持開放和直接溝通管道的重要性。

 

4. 公安部有關負責人在新聞發布會上表示，網紅大V具有較強的網絡影響力，公安機關將會同有關部門，依法依規推動行業規範發展。公安部表示，將緊盯網絡謠言線索，對編造傳播虛假信息進行「造熱點」「蹭熱點」「帶節奏」的網紅大V，以及借機進行造謠引流牟利的「網絡水軍」，依法嚴厲打擊，並依法依規採取針對性警示、禁言、封號等管理措施。

 

5. 中國海關總署公布，經綜合評估台方整改措施，決定自今日起恢復台灣地區石斑魚輸大陸，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。國台辦發言人朱鳳蓮稱，獲得首批註冊登記的台灣石斑魚養殖企業，即日起可向大陸輸出石斑魚。大陸願意與島內有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

 

6. 全國住房和城鄉建設工作會議在北京召開，住建部部長倪虹在會上強調，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，明年做好四大板塊、18個方面工作。因城施策、一城一策，實現房地產供求關係平衡；進一步加大首套住房、二套住房政策落實力度；保交樓工作落實屬地責任，加強預售資金監管，加快預售制度改革；一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，住建部將會同金融監管總局指導房地產融資；積極推動城市更新行動，抓好問題導向和目標導向兩個工作等。倪虹並表示，要在狠抓落實上下更大功夫，「動則必快，動則必成」。

 

7. 據《路透》報道波音公司周四向中國直接交付了一架787夢想客（787 Dreamliner），為2019年以來首次，這可能會加速中國解凍波音737 MAX飛機的交付。報道引述飛機航班數據平台Flightradar 24稱，一架向吉祥航空交付的787-9型客機於太平洋時間上午11點24分從華盛頓州埃弗里特佩恩機場起飛，目的地是中國上海。波音公司在一份聲明中確認了此次交付。

 

8. 商務部、科技部修訂技術目錄，禁止或限制出口的技術由164項壓縮到134項，其中在禁止出口部分新增包括稀土在內的磁體製造相關等的技術，在限制出口部分則增加了稀土採礦、選礦和冶煉等相關技術。中國外交部發言人汪文斌表示，修訂是中國適應技術發展形勢變化，完善技術貿易管理的具體舉措和例行調整。另外，外電指美國商務部擬於明年調查美國公司對中國傳統晶片的依賴程度，冀阻止以低價打擊競爭對手的中國晶片在業內佔據主導地位。汪文斌批評，人為干預將經貿問題工具化、武器化，違反市場經濟和公平競爭原則，加劇全球產供鏈安全風險，最終受損的是包括美國自己在內的整個世界的利益。

 

撰文：經濟通中國組

 

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