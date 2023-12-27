熊麗萍：內地新一輪遊戲監管出台，港股觀望為主料16000-17000上落

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股上周五（22日）名副其實經歷「冬至」，高開一度上揚236點，到中午前急滑，單日由升轉跌的主因是內地網絡遊戲新規引恐慌，市場憂慮將嚴重影響營運商的收入，拖累相關股份遭拋售，當中「股王」騰訊(00700)失守300元大關，並刷出2023年新低263.6元；網易(09999)更慘，插水24.6％，今年漲幅幾乎全數蒸發。不過有分析認為市場「太悲觀」，加上出版署相繼公布共145隻國產同進口網絡遊戲版號，似乎想向市場跌暖風，港股早前為反應過度？長假期前急挫會否造就「後聖誕策略」有較佳回報？遊戲雙雄股價已悉數反映負面消息？內地六大銀行及全國性股分制銀行均下調存款利率，加上臨近春節消費旺季，理論上民眾會手持更多現金，從而鼓勵消費，但「消費降級」風氣盛行，對內需股幫助有限？即使憧憬神州2024年經濟復甦步伐加快，主打平價產品的消費股仍為首選？





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