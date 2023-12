泰國旅遊貼士:使用Tap & Go「拍住賞」輕鬆遊泰,享受多重優惠!

泰國是港人喜愛的旅遊目的地,特別是步入冬天,市民更想去泰國「避寒」,度過熱辣辣的假期;然而,旅客在泰國多數以現金於市集、小店及餐廳付款,攜帶大量現金旅行存在安全風險之外,亦難以掌握預算,容易過度消費。不過近日港人可於泰國直接以手機錢包消費,直接KO以上煩惱!

(左)HKT Payment Limited 替任行政總裁陳厦蒂;(右)香港電訊數碼投資業務行政總裁梁海儀



近日本地手機錢包Tap & Go「拍住賞」1成為首批参與香港金融管理局「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」項目的電子錢包,合資格Tap & Go「拍住賞」用戶2可以在泰國超過800萬間支援PromptPay的商戶使用Tap & Go「拍住賞」進行支付,無需於找換店兌換泰銖,也豁免外幣兌換手續費,「增值幾多、用幾多」的預付式設計及App-to-App增值功能3,令用戶可靈活及輕鬆享用無縫的電子錢包消費體驗。



於泰國消費300元獲40元回贈



PromptPay是泰國的電子支付系統,功能類同香港的轉數快,用戶可通過手機號碼或身份證號碼來轉帳和支付。目前港人亦可透過此系統進行跨境支付和轉帳;於泰國使用Tap & Go「拍住賞」支付非常簡單,只需以轉數快掃描商户的PromptPay二維碼,即可完成交易。你可以預先充值金額到Tap & Go「拍住賞」,這樣更安全可靠。



現時正值旅遊旺季,「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」推出了一系列優惠活動。首先,從現在至2024年1月31日,合資格客戶只需在泰國使用Tap & Go「拍住賞」支付,完成六筆交易並累積消費滿港幣300元(每筆交易滿港幣50元或以上),就可以獲得高達港幣40元的儲值額回贈4。另外,第一筆交易消費滿港幣50元或以上,還能獲得港幣25元的儲值額回贈。



免費泰國數據漫遊通行證



至於1O1O或csl客戶和合資格的Tap & Go「拍住賞」用戶5,更有額外福利!從現在至2024年1月31日,你可以免費領取一張泰國數據漫遊通行證6,7,8。這張通行證提供24小時的漫遊數據,無需更換SIM卡,非常方便。你可以以特別價格體驗Mahanakhon SkyWalk觀景台、Bubble In The Forest Café等泰國熱門景點,同時還能享受折扣優惠的旅遊保險9。



優惠名額有限,先到先得;想了解更多詳情和相關條款及細則,請在Tap & Go「拍住賞」的官方網站www.tapngo.com.hk查看,或致電Tap & Go「拍住賞」的服務熱線+852 2888 0000。快來體驗Tap & Go「拍住賞」,輕鬆遊泰,享受便利和優惠。

「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」可供港人於泰國時進行跨境支付和轉帳。



1. Tap & Go 「拍住賞」由 HKT Payment Limited(儲值支付工具牌照號碼:SVF0002)營運,並受相關條款及細則約束 (www.tapngo.com.hk/chi/tnc.html)。

2. 合資格Tap & Go「拍住賞」用戶指持有Lite+、Plus (i)、Plus (ii) 或 Pro 帳戶等級的客戶。詳情請參閱:https://www.tapngo.com.hk/chi/vacct.html。

3. 此增值功能現只支援滙豐銀行、恒生銀行、中國銀行(香港)、渣打銀行(香港)、花旗銀行(香港)、東亞銀行、星展銀行(香港)及富融銀行的銀行應用程式。詳情請參閱:https://www.tapngo.com.hk/chi/value_bank.html。以上銀行名單只供參考,並非詳盡。如有資料更新,將會不時發佈。請安裝指定銀行應用程式在手提電話進行增值。

4. 優惠受條款及細則約束,詳情請參閱:[https://bit.ly/3Gli2Y0]。首筆合資格交易滿港幣50元,可獲港幣25元 Tap & Go 「拍住賞」儲值額回贈,隨後第二至六筆合資格交易單筆消費滿港幣50元,每筆可獲港幣3元 Tap & Go 「拍住賞」儲值額回贈。優惠期內,每位合資格客戶可就最多六筆合資格交易享有回贈,而回贈上限為港幣40元。優惠期內的回贈名額有限,先到先得,用完即止。港幣25元儲值額回贈共2,000個名額。港幣3元儲值額回贈共7,000個名額。合資格交易必須在推廣期内完成。若要享有回贈,合資格客戶必須確保用作指定Tap & Go「拍住賞」付款方式的Tap & Go「拍住賞」帳戶有效。否則,回贈將被取消、沒收或收回,恕不另行通知。回贈將於推廣期完結後一 (1)個月内自動存入合資格客戶的Tap & Go「拍住賞」Mastercard主帳戶內。回贈不可兌換現金、禮品、服務或折扣。HKT Payment Limited對商戶提供的貨品、產品及/或服務之質素或與其相關之任何其他事宜概不承擔任何責任。

5. 合資格領取泰國數據漫遊通行證的Tap & Go 「拍住賞」用戶指持有Pro 帳戶等級的客戶。而泰國數據漫遊通行證只適用於合資格Tap & Go「拍住賞」帳戶及該賬戶的登記電話為香港移動通訊有限公司(「CSL」)的登記流動電話號碼,每個電話號碼只可享此優惠一次。

6. 泰國數據漫遊通行證由CSL提供,數量有限,先到先得,送完即止。除特別註明外,此推廣優惠不可與其他折扣、優惠或推廣同時使用,且不可轉讓或兌換現金或其他產品。數據漫遊通行證在指定計劃終止或到期時將被取銷。CSL保留隨時更改或取消此優惠和/或修改這些條款及細則的權利,恕不另行通知。

7. 數據漫遊通行證組合適用於指定 1O1O/csl 月費服務計劃之個人客戶。客戶須同時登記 IDD、漫遊服務及數據漫遊通行證,才可享用這個數據漫遊通行證組合,並受相關的特別條款及細則約束,詳情請瀏覽http://e.hkcsl.com/datapass 或 http://1010.com.hk/c/datapass。如客戶尚未登記 IDD 及漫遊服務或同時已申請暫停流動數據服務,選用數據漫遊日費優惠組合即代表客戶已同意開啟 IDD 及漫遊服務並同意開啟流動數據服務。

8. 數據漫遊通行證組合適用於數據漫遊通行證並於以下所列出的流動數據漫遊用量,如互聯網瀏覽、漫遊多媒體短訊、WAP 及影音串流等,但不支援 VoIP、Bit Torrent、點對點文件共享(如 FTP 文件共享及視訊品會議攝影機)、Peer Casting 應用程式(如 PPLive 網絡電視、PPStream 網絡電視)、VPN Tunnel 服務、公司電郵服務、商務推廣活動或任何可能對我們的網絡或其他客戶構成有害或不利的方法。此服務只適用於泰國,每日可使用的數據漫遊用量為 500MB 及其後有關速度上限為 512kbps。請注意有關實際速度及使用數據速度的體驗則視乎當地漫遊網絡。如你違反本服務之條款及細則,我們有權暫停或終止你使用本服務。

9. 推廣優惠受條款及細則約束,請瀏覽https://www.theclub.com.hk/zh/clubtravel/iTravel-Plus-Single-Trip-T-N-C.html。 推廣優惠由HKT Financial Services (IA) Limited(「HKTIA」) 及三井住友海上火災保險(香港)有限公司(「三井住友保險」)直接提供及安排。HKT Payment Limited、Club Travel及香港電訊集團其下公司(HKTIA除外)沒有就此推廣優惠安排任何「iTravel Plus 單次旅程」(此「計劃」)保險合約或其他受規管活動(定義見《保險業條例》),及並非此計劃、任何保險相關服務或此推廣之供應商。此宣傳材料並非保單或保險合約。有關此計劃的所有資訊均由三井住友保險提供。在此所列有關此計劃的任何資訊均受此計劃的保單條款、產品小冊子以及相關條款和細則(「保單文件」)約束。客戶不應單憑任何推廣優惠或宣傳材料而投保相關保險產品。 旅遊保險由獲委任持牌保險代理機構(持牌保險代理牌照號碼:FA2474)的 Club Care/HKT Care〔HKTIA所經營〕代理及安排,並由三井住友海上火災保險(香港)有限公司承保及提供。 受保單條款及細則約束。有關此計劃的完整之條款、詳細資料、主要風險及不保項目,請細閱此計劃之保單文件或致電 HKTIA客戶服務熱線 8209 0098 了解更多。

