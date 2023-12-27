聖誕假期結束，上周五至昨日共482萬人次出入境
27/12/2023
聖誕節長假期結束，上周五(22日)至昨日，共錄得482萬人次出入境，其中香港居民出入境佔348萬人次。
上周六(23日)是出境高峰期，當日香港居民有50.7萬人次出境，創疫情以來新高；昨日入境高峰期，香港居民亦有51萬人次入境，是疫情以來第二高。
撰文：經濟通採訪組
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上周六(23日)是出境高峰期，當日香港居民有50.7萬人次出境，創疫情以來新高；昨日入境高峰期，香港居民亦有51萬人次入境，是疫情以來第二高。
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/12/2023 16:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/12/2023 16:25
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