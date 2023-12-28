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《午市前瞻》恒指憧憬下季見17600 京東中長線寄望經濟帶動

28/12/2023

　　恒生指數半日報16876，升251點或1.5%，主板成交近510億元。恒生中國企業指數報5706，升102點或1.8%。恒生科技指數報3715，升75點或2.1%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報288.8元，升3.8元或1.3%，成交52.23億元；美團收報81.7元，升3.4元或4.3%，成交14.67億元；阿里收報74.6元，升0.8元或1.1%，成交10.53億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

 

(京東網頁截圖)

 

李偉傑：恒指挑戰17000機會增

 

　　港股上周五（22日）急跌後未見進一步沽壓，假期後反而見資金進場撈底，昨日至今恒指已回升超過500點。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，目前恒指已重返上周五「出事」前的高位，令恒指今年收高於17000機會再次增加。但他指今日始終為期指結算日，日內16800會有較大阻力，但目前恒指熊證重貨區位於17000以上，短線恒指上破動力提升，而且遊戲股利淡因素已逐步消化，明日企穩17000較為樂觀。

 

　　他補充，未來一季對港股頗為關鍵，因應港股今年下半年資金普遍意興闌珊，明年首季外資基金對港股的投資意欲值得留意。目前市場排除遊戲股利淡因素，整體情緒傾向樂觀，如外資一如預期「新年新豬肉」，將有利明年首季恒指上試100天線約17600水平。


京東高價換股國美是否值博存疑


　　國美零售(00493)昨天向京東(09618)就結算本金總額合共2.5億人民幣的換股債訂立協議；其中包括以1.05億人民幣出售從事家電安裝及維修服務業務的深圳十分到家服務科技約21.6%股權予京東；另外，京東所持的1.45億人民幣的換股債將按經調整每股換股價1.24港元，轉換為約1.3億股新股，佔擴大後股本約0.27%，換股價比昨天收市價6.1仙溢價約19.3倍，換股交易不早於明年2月17日完成。


　　消息刺激國美股價一度升近三成，相反，京東股價表現平淡。李偉傑指京東今日消息較多，京東是否值以高價換入國美股份有商榷餘地。另外，京東內部大幅加薪相信有利提升員工執行能力，但未必能即時反映在股價上。他認為，未來京東股價料與大市同步，電商行業競爭激烈，估計要等到經濟明顯回穩才有利京東股價。

 

京東集團股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

國美零售股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

 

 

 

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