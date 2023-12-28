  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

小米公布SU7海灣藍造型，雷軍為小米汽車造勢向比亞迪等致敬

28/12/2023

　　小米(01810)今日下午2時舉行汽車技術發布會，小米董事長雷軍預告會上「只發技術，不發產品」，但市場仍關注小米首款汽車「SU7」。小米汽車中午在官方微博，搶先發布海灣藍配色的SU7首批官方拍照。小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍發表演講指出，小米汽車目標透過15至20年努力，成為全球前5名汽車廠商，並可媲美保時捷與特斯拉，打造汽車工業新時代的夢想之車，做好看、好開、舒適、安全的移動智能空間。

 


　　雷軍此前稱，SU7定位為「C級高性能　生態科技轎車」，希望SU7在駕駛性能媲美保時捷Taycan Turbo，智能化能對標Tesla Model S。SU7正試產爬坡，距正式上市需要數個月時間，定價雖未有最終決定，但「確實有點貴」，相信做得到「有理由的貴」。


　　雷軍連日在社交平台為小米汽車造勢，最新上載圖片展示小米在內地多個大城市商廈幕牆賣廣告，以藍底白字「致敬」比亞迪(01211)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)、理想汽車(02015)及華為等中國新能源汽車先行者。


　　雷軍稱:「前不久，我在一個聚會上碰到（小鵬汽車創辦人）何小鵬，聊起造車的艱辛。我說，造車3年後，真心覺得不容易，比我原來想的至少難十倍。身為同行，看比亞迪，看蔚小理，看華為的汽車業務，就更佩服！用今天如此正式的形式，足以表達我對所有先行者的敬意！」蔚來、小鵬、理想等多個新能源品牌也紛紛發文回敬小米汽車。

 

小米2款超級電機最高轉速跑贏Tesla及保時捷



　　電機方面，雷軍在發布上介紹，小米超級電機V6s已量產上車，最高轉速21000rpm；小米超級電機V8s已量產，料於2025年上車，最高轉速27200rpm。上述兩項電機最高轉速均高於Tesla Model S Plaid及保時捷Taycan Turbo。另外，小米超級電機轉子預研技術實驗室預研已達到轉速35000rpm。


　　智能座艙方面，小米「SU7」將搭載小米澎湃OS，雷軍強調「特別容易用」，交互體驗與手機平板一致，不用學習可上手。他亦指出，小米CarloT硬件生態將全面向第三方開放，支持AirPlay，iPad上車等。



目標明年進入智能駕駛業第一陣營，首期投資33億人幣



　　雷軍提到，小米全端自研智慧駕駛技術目標於明年進入智能駕駛行業第一陣營。第一期總投資33億元(人民幣．下同)，已經追加到47億元，專屬團隊規模超過1000人；投入測試車輛超過200台；測試里程超過1000萬公里。此外，搭載新一代技術平台BEV、Transformer、佔用網路，全面融入道路大模型。其中，BEV感知範圍自動調節；佔用網絡可準確識別多種異型障礙物。公司目標明年年底開通100個城市領航輔助駕駛(NOA)。智慧駕駛中，加入小米自研端對端感知決策大模型，解決傳統泊車算法無法停入超車位等難題。



汽車設強大熱管理，目標為冬季電動車續航之王



　　至於電池，設871V碳化矽高壓平台及CTB電芯倒置技術。雷軍亦稱，汽車設強大熱管理，如高效雙模熱泵技術及三熱源逐級加熱技術，目標為冬季電動車續航之王。雷軍亦披露，自研小米超級大壓鑄最大鎖模力9100噸，較Tesla上海及美國廠房水平高，以及自研小米泰坦合金的，雷軍稱，其為內地唯一擁有量產自研合金材料車廠。


撰文：經濟通採訪組

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

01299

友邦保險

67.650

異動股

01707

致浩達控股

0.169

異動股

01468

京基金融國際

0.600

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01299 友邦保險
  • 67.700
  • 01707 致浩達控股
  • 0.169
  • 01468 京基金融國際
  • 0.600
  • 00267 中信股份
  • 7.870
  • 01997 九龍倉置業
  • 26.200
股份推介
  • 01299 友邦保險
  • 67.700
  • 目標︰$74.45
  • 02477 --
  • --
  • 目標︰--
  • 01088 中國神華
  • 26.400
  • 目標︰$30.00
  • 00120 四海國際
  • 2.890
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 01894 恒益控股
  • 0.380
  • 00700 騰訊控股
  • 292.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 75.750
  • 00005 滙豐控股
  • 63.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 83.100
報章貼士
  • 01799 新特能源
  • 10.940
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 3.650
  • 目標︰$4.00
  • 00855 中國水務
  • 4.330
  • 目標︰$4.60
熱炒概念股
即時重點新聞

28/12/2023 14:59  【高息定存】東亞降3個月定存息低至4.35厘，一年3.6厘

28/12/2023 14:47  《Ａ股焦點》元旦日均出入境旅客同比料增5倍，航空股拉升

28/12/2023 12:05  《午市前瞻》恒指憧憬下季見17600，京東中長線寄望經濟帶動

28/12/2023 12:05  恒指半日升251點報16876，中升漲近7%，吉利升逾6%

28/12/2023 10:34  《異動股》吉利(175)飆6%，旗下極氪007預售突破五萬部

28/12/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒４２億元，買中移動沽建行

28/12/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】中海外遭花旗下調目標２６％，大行跟進手遊股

22/12/2023 11:16  《嚟緊炒Ｄ乜》康師傅有望築底，中短線目標價１２銀

28/12/2023 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８１３６，一個月拆息較上日軟至５厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

小米公布SU7海灣藍造型，雷軍為小米汽車造勢向比亞迪等致敬
人氣文章

新聞>中國故事

【回顧展望－人幣跌宕】中間價年跌近2%大幅收窄，料明年人幣溫和升值
人氣文章

新聞>香港政情

律政司統整國安法等法庭案例，加強公眾國家安全意識
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

移民英國｜BNO移民準備「落閘」？保守黨選情告急：5招收緊移民政策，大部分明年春季起生效！哪些會影響到移英港人？
人氣文章

Foodie What’s On

除夕倒數2024｜精選6大除夕煙花餐廳！半自助晚餐食魚子醬、加拿大雪蟹腳 / $888山頂倒數任飲美酒 / 6道菜食松露鮑魚、澳洲M9和牛肉眼
人氣文章

HR唔易做．邱力迅

2024年請假攻略懶人包！ 9個公眾假期最啱自製長假︰幾時請3日放10日？農曆新年、聖誕節請3日放9日
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Netflix新劇《幽遊白書》：日漫真人映畫化常遭惡評，時尚美學成唯一出路？
人氣文章

Fashion

Lyst 2023報告出爐！8大年度時尚重點：Miu Miu蟬聯最強品牌、BLACKPINK Jennie獲選時尚達人！年度手袋竟然是它？
人氣文章

Beauty

《新聞女王》48歲佘詩曼最強凍齡肌膚！4大獨門保養秘訣：凍薯片去水腫大法、DIY燕窩牛奶，養出少女肌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
樂壇天后Celine Dion患罕見「僵人綜合症」！公開4大症狀：無法控制肌肉、噪音誘發痙攣！醫生：可能被當緊張、下背痛
人氣文章
聖誕新年大餐食滯胃酸倒流？中醫教按5大穴位幫助消化！8種食物助腸道吸收
人氣文章
低頭族注意！手機、平板不離手會影響腦袋和精神健康！外國研究：長睇螢幕易抑鬱、專注力不足、失眠！甚麼是數碼視覺疲勞症？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2023 15:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2023 15:39
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/12/2023 15:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/12/2023 15:21
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事28/12/2023
小米公布SU7海灣藍造型，雷軍為小米汽車造勢向比亞迪等致敬
人氣文章中國故事28/12/2023
【回顧展望－人幣跌宕】中間價年跌近2%大幅收窄，料明年人幣溫和升值
人氣文章香港政情28/12/2023
律政司統整國安法等法庭案例，加強公眾國家安全意識
人氣文章FOCUS28/12/2023
【FOCUS】跨界造車「從頭越」，小米「曬冷」百億研發
人氣文章財經熱話28/12/2023
聯想再炒AI PC概念股價續攀高，逼近大行目標價未宜高追
人氣文章財經熱話28/12/2023
《午市前瞻》恒指憧憬下季見17600 京東中長線寄望經濟帶動
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金