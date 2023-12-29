【一字看2023】跌．神仙難救

疫情下連跌三年的港股，今年神仙亦難救，臨近年尾內地對遊戲監管突重臨再踩多腳，破天荒連跌四年；A股亦好不到哪裏去，滬指曾失守2900關，收爐仍難返3000大關；人民幣在岸價則曾挫至7.35；掙扎求存的本港及內地樓市，更不知底在何處……



港股破天荒連跌四年，券商接連倒



恒指今年自19781點起步，1月27日一度高見22700點，惟此後拾級而下，於11月12日更低見15972點，全年計最終仍跌13.8%收報17047點；恒生科技指數收報3764點，全年計跌364點或8.83%。行情慘淡下，港股首11個月日均成交僅1056億元，按年下跌逾一成半，年內據報有至少30家本地券商倒閉，被業界稱為史上最嚴峻。



過去兩三年，中央對互聯網巨頭加大監管，ATMJ四巨頭阿里(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、京東(09618)全年分別跌11%、6%、53%、49%。年底國家新聞出版署突然公布《網路遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，提到網路遊戲不得設定每日登入、首次預付、連續儲值等誘導性獎勵，而遊戲必要的技術設備、服務器和存儲設備必在中國境內，拖累網易(09999)於消息公布當日一度狂瀉近三成。

恒指今年全年跌13.8%收報17047點，破天荒連跌四年。（資料圖片）



3000點保衛戰再響，全年跌3.7%



A股慘情亦不遑多讓，滬綜指不但是連續第二年下跌，更是自2018年以來首次收官未能企穩3000點，最後一個交易日收報2974.93點，全年跌3.7%；深市更慘重，深成指全年跌13.5%，創業板指大跌19.4%。唯一的安慰是異軍突起的北交所股票，北證50指數全年漲14.9%。



回望全年，年初憧憬中國全面放寬防疫封控，滬綜指在春節後首日開盤即升近0.9%突破3100點關口，外資持續「掃貨」押注中國經濟復甦，指數逐步上升，5月9日一度觸及3418點，不過之後無以為繼開啟暴跌模式，兩日後重返3100點位置。



儘管7月中央政治局會議明確提出「要活躍資本市場，提振投資人信心」，其後祭出調降印花稅、匯金增持四大行等多項措施，惟10月中旬起，全球避險情緒升溫，內房問題持續發酵，加上外資大行呼籲沽出中國股票，滬指在連日急跌下終失3000關，10月20日第52次打響「3000點保衛戰」，12月21日更一度失守2900點整數關口，低見2882點。



A股全年高開低走，外資被指是罪魁禍首之一，滬深股通全年僅淨流入497億元人民幣，為互聯互通開啟以來最少，不單較去年的900億元按年暴減51%，跟2021年的4322億元淨流入相比更是望塵莫及。



知名內房連環爆雷，買家失信心



如果說2021年是內房行業啟動連環爆雷的曝險之年，那麼2023年可以說是內房危機二度發酵前景愈發悲觀的危急之年。從恒大(03333)7月披露截至2022年底淨資產-5991億元，到碧桂園(02007)8月承認遭遇財困，再到披著央企金身的遠洋集團(03377)9月暫停所有境外債務償付，面對滿目瘡痍的房企現狀，當局看似「輕描淡寫」，但實際上頻頻出招撲火，搶救瀕臨崩潰的樓市，希望在避免直接注資的情況下化解危機。

知名內房連環爆雷，其中碧桂園於8月承認遭遇財困。（資料圖片）



11月17日，人民銀行、金融監管總局、中證監聯合召開金融機構座談會，提出一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求；甚至傳聞當局正起草50間內房白名單，讓金融機構為上榜房企提供無抵押貸款等，一度刺激內房股爆升。



儘管政策鬆綁不斷，國家統計局數據顯示，首11月份，商品房銷售額10.5萬億元，按年降5.2%，且遠低於2021年同期的逾16萬億元。購房者對一手住宅失去信心，很大程度上和民營房企骨牌式債務爆雷引發的爛尾風險有關。此外，中指研究院發表11月居民置業意願調研報告指，居民對未來房價下跌預期佔比34%，處相對高位水平；而上漲預期佔比僅11%，處於歷史第二低位。



港樓全年跌逾5%，新盤鬥平搶客



內地樓市不濟，港樓亦難獨善其身，承接樓價於去年下瀉15％，差餉物業估價署最新數據顯示，11月本港私宅售價指數下跌1.99%，首11個月私宅售價指數共跌5.59%，重返逾6年半前水平。以中原CCL計，全年則跌5.2%。



《施政報告》前夕，政府一改口風稱會務實不斷檢視市況，最終13年來首「減辣」，放寬禁售期及稅率。其中，將額外印花稅（SSD）適用年期由3年縮短至2年；買家印花稅（BSD）和新住宅從價印花稅（NRSD）稅率減半至7.5％；外來人才置業印花稅亦由「先徵後退」改為「先免後徵」。不過，「減辣」未能推升樓價，新盤大減價更直接拖累二手樓價。



今年矚目「平爆價」新盤均涉及長實(01113)。繼3月長實、新地(00016)合作的屯門「飛揚」第二期首批折實平均呎價12509元，較項目第一期首批折讓近17％，8月長實油塘「親海駅II」首批折實平均呎價14997元，為過去7年市區最平新盤項目，最終首輪銷售收逾3.8萬票，膺本港歷來收票最多新盤「票王」，首輪銷售626伙全數即日沽清。

本港樓市持續低迷，新盤鬥平搶客，直接拖累二手樓價。（資料圖片）



樓市前景撲朔迷離，買家傾向持幣觀望，截至11月底，地產代理人數8連跌穿4萬關口，甚至本港兩大代理行中原、美聯上演「六國大封相」。11月中，競委會控告美聯集團(01200)及旗下地產代理商美聯物業及香港置業，與5名美聯高層涉違反《競爭條例》下的「第一行為守則」，惟涉事者中原未有被提告，競委會解釋，中原申請《寬待政策》，指其較快合作及提供很多資料與協助。



人幣波幅逾6千點，全年貶1.67%



相比中港樓價預期一路向下，人民幣匯率今年可謂跌宕起伏，在岸兌美元即期匯率(CNY)高低波幅達6600點，1月高見6.69，9月低見7.35；全年計，人民幣兌美元中間價收爐於7.0827，按年貶1.67%，較去年9.5%的跌幅大幅收窄。



回顧全年，受到春節消費及中國重新開放的提振，人民幣即期匯率今年1月即來個「開門紅」，全月升值2.88%，創2018年1月以來五年最大月度升幅。但隨後受美聯儲局連續加息影響，美聯儲激進加息之下，美元指數3月高見107.35，加上中國經濟復甦步伐未如市場預期、地緣政治局勢緊張等，即期匯率和中間價在5月中先後「穿7」。

人民幣匯率今年跌宕起伏，在岸兌美元即期匯率曾低見7.35，全年計仍貶1.67%。（Shutterstock圖片）



7月20日，人民銀行宣布即日起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.59；9月1日，再宣布自當月15日起下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即由6%下調至4%；9月11日，全國外匯市場自律機制專題會議要求匯市機構「自覺維護市場穩定」，到11月，即期匯率結束連續三個月跌勢。隨著人民幣匯率超調風險漸減，人行貨幣政策委員會四季度例會報告刪除「堅決對擾亂市場秩序行為進行處置」，僅保留「堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決防範匯率超調風險」。



港IPO集資額沙士後新低，遜印度



2023年全球IPO活動持續放緩，而港股整體表現跑輸全球下，企業在港上市氣氛尤其淡靜，預計香港新股集資額將創2003年沙士後新低。據港交所(00388)數據，截至今年12月15日，共有64家新上市企業，集資金額達409億元。今年亦缺乏大型新股上市，「集資王」要數到4月底掛牌的內地白酒股珍酒李渡(06979)，但集資額也只有53億元，而去年「集資王」中國中免(01880)集資額則高達184億元。



德勤預料，全年在港IPO的股份數目將為65家，合共集資約458億元，相較去年的84隻新股、集資996億元，按年分別減少23%及54%，按集資額計今年港交所排名全球第六，被印度證交所超越。

今年缺乏大型新股上市，「集資王」珍酒李渡集資額只有53億元。（網上圖片）



儘管IPO市場陷入低迷，聯交所今年也積極就上市相關監管和程序進行調整，包括在《主板上市規則》增設第18C章《特專科技公司》，以吸納缺乏利潤但具有增長潛力的五類特專科技企業上市。此外，電子化IPO結算平台FINI於11月底啟用，將新股由定價至股份開始交易的時間由5個營業日縮短至2個營業日。聯交所早前亦就GEM改革進行諮詢，提出的建議包括實施新的「簡化轉板機制」讓合資格的GEM發行人轉往主板上市等。



撰文：經濟通新聞部 整理：俞瑾、李崇偉

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