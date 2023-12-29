【回顧展望－A股泄氣】復甦弱外資撤，滬指年跌3.7%揖別三千

2023年收官，環球多地股市全年報捷，而滬深股市卻斯人獨憔悴。滬綜指全年跌3.7%，不但是連續第二年下跌，更是自2018年以來首次收官未能企穩三千點。深市更慘重，深成指全年跌13.5%，創業板指大跌19.4%。北交所股票在第四季異軍突起，北證50指數全年漲14.9%。



A股表現經常被批評與經濟走勢不符，但回顧整個2023年，可發現A股走勢和中國樓市甚至是實體經濟相吻合，年初對疫後復甦充滿希望，年中經濟數據不佳引發市場動搖，當局提振不力引發外資「走資馬拉松」，滬指終失守三千點心理關口，市場對中國經濟的信心亦接近「破防」邊緣。



復甦藏隱憂 股市起起伏伏

在今年初，憧憬中國全面放寬防疫封控，為春節增添暌違三年的消費氣氛，滬綜指在首日開盤即升近0.9%突破三千一，外資持續「掃貨」押注中國經濟復甦，指數逐步上升，滬指更在春節後開市首日短暫衝破三千三，不過春節買氣不及疫情前，指數回落，亦為復甦不振埋下伏筆。



中美就間諜氣球的爭端一度打擾市場，不過在事件告段落後股市再度上升，乘著AI概念爆發及全面註冊制落地的東風，滬指在2月20日創下超過2%的升幅，在兩周後當局公布的2月PMI數據強勁，滬指再次衝擊三千三，不過其後公布的進口數據不理想，股市又再捱沽。

滬綜指在5月9日觸及3418.95點，創全年最高點，但無以為繼隨即暴跌。（shutterstock圖片）



經濟增長理想則寬鬆預期消退，經濟不佳則降息降準可期，就是這種矛盾心態，讓上半年的股市行情起起伏伏。中國公布第一季GDP同比增長4.5%，本來可為市場增添活力，滬指4月初搶灘三千三上望三千四，結果未及多日即再碌低，中國當局在5月重提「中特估」，上市央企帶來一波行情，滬指在5月9日高見3418.95點創全年最高點，之後無以為繼隨即暴跌，兩日後跌至三千一位置。



提振資本市場連招發 惟信心無處尋



中共中央政治局在7月底舉行的會議上，特別提到要活躍資本市場，提振投資者信心，這一表述是自2013年以來的政治局會議上首次出現，滬綜指當周累計升3.4%，是繼2022年11月之後的最大單周升幅，外資大幅流入。



不過從第二季開始，經濟表現竟然和想像中的報復式增長不同，進口疲軟，出口亦一般，通脹數字更連連下跌，幾度跌入通縮區間。中國的活躍資本市場措施遠遠不及預期，滬指8月開啟下行模式，並於8月11日在權重板塊急跌拖累下全日收挫2%，是自去年10月以來最大單日跌幅。



屋漏偏逢連夜雨，當月碧桂園(02007)離岸債逾期還息、中融信託產品逾期兌付，引發市場擔憂中國出現「雷曼時刻」，外資開啟自陸股通以來最長的「走資馬拉松」，滬綜指在8月25日跌至3053點。內地隨即宣布提振組合拳，包括證券交易印花稅減半徵收、規範股份減持行為、階段性收緊IPO節奏、將融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%，以及放寬A股房企再融資限制等監管馬力全開刺激資本市場，滬指8月28日暴力高開超過5%，不過亢奮氣氛稍縱即逝，當日滬指全日升幅只有1.1%，且無法逆轉股市陰跌行情。



在10月中旬，全球避險情緒升溫，內房問題持續發酵，加上外資大行呼籲沽出中國股票，滬指在連日急跌下終失三千關，外資淨流出不但未止血，流出額甚至還一度逼近全年最高點。其後股市行情有所收復，結果到本月初，穆迪將中國主權信用評級展望從「穩定」調整為「負面」，引發市場驚詫，滬指再失三千，並直至全年收市都未能收復三千關。



外資流出攪亂市場氣氛 內媒建議隱藏數據



值得留意的是，滬深股通全年淨流入437億元（人民幣．下同），雖然「聰明錢」仍保持正向流入，但這已是互聯互通開啟以來淨流入最少的一年，和去年外資淨流入900億元相比，按年暴減約51%，而和2021年的4322億元淨流入相提並論，更是小巫見大巫。



全球基金經理對中國這個世界第二大經濟體前景表達了悲觀情緒，英國《金融時報》根據互聯互通數據計算，今年流入中國股市的外國資金中，已經有近九成選擇離開；美國銀行本月對專注於亞洲的基金經理人進行的一項調查顯示，大多數基金經理人與11月相比多減持了中國股票。



各項干擾中國經濟的因素仍然存在，如果外資持續離場的趨勢延續，則明年的滬深股通有可能破天荒地錄得淨流出。除了持續給股市打針，中國還有沒有方法阻止聰明錢的無情離去？隱藏這一高頻數據雖然有點像是在掩耳盜鈴，但說不定有效。



官媒《上海證券報》曾於9月引述專家表示，盲目地根據北向交易信息進行投資決策，極易出現對市場形勢的誤讀誤判。《券商中國》於10月報道指，市場人士建議北向信息披露「優化」盤中實時交易信息披露，並一定程度減少盤後披露內容或降低頻率。

券商料明年表現容易超預期

A股大盤年線兩連陰，市場信心亟待修復，不過綜合內地券商分析師意見指，2024年市場仍有機會。



申萬宏源策略首席分析師王勝對內媒表示，2023年市場呈現出的狀態其實是「冰火兩重天」。現在市場對未來的預期相對較低，這反倒使得2024年容易有超預期的表現，2024年的結構性機會肯定還是會有，市場對於科技的期待、對於未來一些新的走向全球的有競爭力的中國公司的研究，都會成為市場未來新的熱點。所以市場對2024年不應該太悲觀。王勝認為，明年還有不少活躍資本市場、提升上市公司質量、吸引中長期資金入市的政策值得期待，A股上市公司質量的持續改善將為市場的中長期表現打下堅實的基礎。



中信建投策略首席分析師陳果認為，2024年A股有望呈現小牛市，短期將進入熊牛轉換期。A股當前隱含風險溢價超過近8年90%分位，中國股市在人民幣資產配置以及全球主要權益市場配置中均屬於低位資產。至於北上資金流向，陳果預計在當前體量下未來北向資金流入斜率或降低，雙向波動或加大；另一方面，隨著全球金融條件改善，北向資金也存在回流機會。



海通證券研究所所長荀玉根認為，隨著穩增長政策持續發力以及庫存周期見底回升，2024年全年經濟有望進一步回暖，預計2024年全部A股歸母淨利潤同比增速有望達到5%-10%。



信達證券首席策略分析師樊繼拓認為，在GDP增速平穩回升、PPI同比轉正的中性假設下，預計2024年全部A股（非金融）淨利潤累計同比轉正是大概率事件。

撰文：經濟通記者楊英傑

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