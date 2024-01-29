學界、商界、非牟利機構及媒體攜手同台 剖析以「教育及培訓」從根本解決人才荒

《培育人才「荒」可解》網上講座精華已上載至平台，歡迎按此免費足本觀看，了解精彩內容。

香港持續鬧人才荒，政府積極引進外國企業及外地勞工圖解燃眉之急。誠然，「輸入」人才雖重要但只治標，以「培訓」高質本地職場生力軍作為長期策略才能治本，更應是重中之重。如何凝聚社會各界資源與力量，配合特區政府各項計劃，提升培養具認受性、高水平專業及技術人才的效能，是刻不容緩的課題。



港資科技企業斯博有限公司（WiseSpot），一直視「育才」爲公司人力資源計劃的重要部分。除自身積極爲青年人提供全職軟件開發培訓生（Traineeship）、兼職實習生（Internship）及短期工作體驗（Work experience）等機會外，更利用UC.NOW®Digital Expo技術免費提供網上活動平台Together-For-TalentTM Forum， 爲商界僱主、專上教育機構及人才培訓/再培訓組織提供固定、方便的「網上交流點」，冀推動以教育及培訓爲核心的各式互動，既孕育青年未來發展，同時亦達至爲企業解決人手短缺的雙贏局面。



承接早前特首施政報告中提出「青年興 則香港興」的願景，WiseSpot夥同經濟通舉辦《培育人才「荒」可解》網上講座作為Together-For-TalentTM Forum 的頭炮活動， 邀請來自香港兩所大學及全球性非牟利機構的代表，一起剖析如何有效培育高質人才，並使其可與企業人才缺口接軌等逼切議題。



Together-For-TalentTM Forum （https://togetherfortalent.u-c-now.com/）旨在爲「育才持份者」的學界、培訓機構、僱主及各界學員免費提供固定的多功能「網上交流點」平台，促進各方無間斷溝通及合作，爲本港企業解決人才「荒」出一分力。



是次講座由ET Net項目總監周欣怡小姐擔任主持，邀得多名重量級主講嘉賓，包括香港中文大學「在學•在職計劃」教育部總監賴漢榮博士、香港都會大學產業夥伴及職業發展主管陳加崗先生，以及麥肯錫公司（McKinsey & Company）於2014年創立的全球性非牟利機構Generation香港行政總裁鄭浩維先生等，分享人才供應問題，全方位探討本港青年人發展、技能提升、就業及職涯規劃等議題，務求加深商界對學界及非牟利培訓團體的了解，繼而加強合作，為年輕人成長、就業及上游創造更多機會，締造雙贏局面。近年多次爲多間本地大學及海外升學機構提供應用方案的WiseSpot副總裁林濤先生，亦於講座中以科技界僱主角度，分享「數碼轉型」如何提升求職及招聘效率，及以AI為首等新技術在人力資源工作上的應用趨勢。



善用「求職平台軟件」配對人才，注入AI功能可更事半功倍



一直為多間大學及企業提供網上求職平台軟件及招聘活動技術服務的WiseSpot副總裁林濤表示，過往僱主最常透過第三方中介或俗稱「獵頭」公司招攬人才，參與求職展覽及將空缺放上招聘網站亦是指定動作，但這類方法被動而成效亦往往較低。「雖然現在講求『搶人才』，但各界不應盲目去搶，有效的人才配對更重要，企業挑選合適的人才方能配合業務及社會發展所需。」如常見的大學職業博覽（Career fair）已經不單只有2、3天來去匆匆的實體活動。由於現今「遙距工作」已成習慣，加上重視永續性（Sustainability）的digital-native Generation Z求職者陸續加入求職行列， 新模式如Job Centre™及Job Board™等重點實體招聘活動提升網上求職程序增加效益。由僱主帳號審批、發佈職位空缺、工種篩選、職位申請、整理履歷，甚至網上預約面試等，均為自動化及無紙化（Paperless）流程。進階版將可為僱主及求職者提供精準高效的AI人才配對（Talent matching）服務，大大提升企業人力資源成效，增加企業招攬人才的機會。





「適逢現在是AI大數據的應用爆發期，不論求職者或僱主都應該善用人工智能科技以提升效率。以求職者為例，現今AI就像超級助手，能夠為你整理履歷、篩選適合的工作，年青人應善用AI為自己節省時間，取得更多工作資訊。僱主方面，要加強招聘宣傳以吸引人才，AI普及化可以為HR簡化複雜的設計及製作工序，例如設計logo、將video素材改頭換面、將字幕轉成不同語言等，以上工作AI都能輕易做到，減輕人力成本。」他認為求職者未來可利用AI做到想像不到的工作，擁有AI技能但欠缺相關經驗的員工，亦能應付瞬息萬變的市場需求，僱主聘請人才宜保持開放態度。

延伸分享：WiseSpot網上展攤 - https://togetherfortalent.u-c-now.com/wisespot/



商界學界攜手，適時「培訓及再培訓」擴大人才庫





隨着科技日新月異，每年都有新工種出現，要長遠解決人才荒問題，並平衡青年人的職涯規劃，Generation 香港的鄭浩維認為，商界、學界、家長均需要緊密合作，幫助年青人由學校過渡到職場，才能避免「有工沒人做」、「有人沒工做」的局面。「很多年青人往往不能適應工作世界的轉變，如果年青人能在就學時期提早與商界交接，不單有助了解不同工種，及對自己所讀的學科有更全面的想像，亦可認清自己的興趣及強項。」







他補充，商界與學界關係並非河水不犯井水，兩者緊密合作才能解決長遠的人才荒問題。「要令人才更貼近市場需要，商界走進學界是必不可少，學校管理層亦應滲入更多商界元素，例如與商界合作，提供實戰機會。走進辦公場所體驗不同工作性質，有助青年更全面擁抱世界未來發展。透過學界及商界通力合作，才能協助年青人更容易適應工作世界的轉變。」除了將目標投放到職場生力軍，他表示中年在職人士、有特殊教育需要的人士亦是重要人才，政策制定者要協助不同人士緊貼市場未來所需，令大環境對接勞動人口，才能真正擴大本港人才庫。





延伸分享：Generation香港網上展攤 - https://togetherfortalent.u-c-now.com/generation-hong-kong-booth/

香港都會大學緊貼就業市場，課程打好人才基礎





今年《施政報告》提到，教育局提出應用科學大學的概念，即開辦的課程以應用為導向，與業界緊密聯繫，令同學提升應用能力。要培育人才就需從學校開始，香港都會大學（都大）一直舉辦貼近就業市場的課程，並是眾多自資院校中唯一擁有自我評審資格，可自行決定開辦政府認受的大學學位課程。都大的產業夥伴及職業發展主管陳加崗先生更舉例，「都大今年新開設醫療化驗科學榮譽理學士，以應對本港目前醫療化驗師、科研人員等職位短缺。下年度亦將開辦建築管理及工料測量學課程，以補充建造業人才。」



都大一直有與不同企業聯繫，「僱主最在意的往往不是學歷及硬技巧，反而是溝通能力、適應力及工作態度，他們認為軟技巧更重要。我認為同學需要具備創業思維，體驗創新過程，為將來在職場發展建立更好基礎。」他衷心希望僱主可提供不同實習機會讓年青人實戰。 2024-2025年度，都大更將參與由特區政府資助的「創科實習計劃」，故非常樂意就僱主要求制訂合適的實習方案。未來都大會與不同企業聯繫，不論課程及實習均以企業需要為優先，務求為香港培育更多實用人才。

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香港中文大學「在學 • 在職計劃」助學生投身社會作更好準備



隨着高等教育普及化，具備大學學歷的打工仔多不勝數，擁有大學學歷於現今社會並不足夠，同學必須對不同職業及實際商業運作有更深入認識，才能儘早投入崗位，爲僱主提供價值。香港中文大學（中大）的「在學 • 在職計劃」教育部總監賴漢榮博士指出，「很多學生在成為職場生力軍後，才發現工作跟讀書是兩回事，即使獲得專業資格，但不少人仍有感入錯行。故此，中大於2021年成立「在學 • 在職計劃」平台，冀爲「僱主、學生及中大」提供Triple Win（三贏）。有別於一般實習計劃，「在學 • 在職計劃」希望爲學生提供機會，在不受主修學科限制下實際接觸體驗其他不同行業，減低學生單純以個人興趣選擇職業。校方更要求學生不單只視此實習爲一次「學嘢」機會，目標應定在為實習企業作出impact & contribution（貢獻）。計劃鼓勵不同企業僱主提供為期6至8個月的有薪工作項目， 透過這些機會令同學了解職場實際操作，為日後踏足職場作準備。」





賴博士表示，大灣區發展迅速，極具潛力，中大未來會積極帶領學生到大灣區吸收經驗，增廣見聞。他更鼓勵年青人要拓闊視野，努力並保持正面，多汲取經驗，才能以夢想連接職業路向。

延伸分享：香港中文大學「在學 • 在職計劃」網上展攤 - https://togetherfortalent.u-c-now.com/cuhk/

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