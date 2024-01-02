澳門12月賭收勝預期大行齊唱好，濠賭股逆市造好可以點揀？

澳門公布去年12月博彩收入近186億澳門元，按年升4.3倍，按月增15.7%，好過市場預期，濠賭股隨即獲多間大行唱好，今日(2日)齊齊逆市造好，其中金沙中國(01928)升近4%，為表現最佳藍籌，美高梅(02282)則飆近半成。若看好賭股，可選買哪一隻？

（金沙中國網頁截圖）

澳門12月賭收按年升4.3倍 元旦假期入境旅客近40萬人次

澳門博彩監察協調局公布，去年12月博彩收入185.67億澳門元，按年上升4.33倍，按月增15.73%。澳門去年全年博彩收入共1830.59億澳門元，按年增近3.34倍，意味博彩收入水平已反彈至2019年的62.6%。值得留意，由於賭收復甦情況理想，已觸發賭牌主加碼投資非博彩項目的條件。根據澳門政府與六大賭牌主銀河娛樂(00027)、金沙中國、永利澳門(01128)、美高梅、澳博(00880)及新濠(00200)的合約，在新特許經營期首5年期間(即2023至2027年期間任何一年)，若博彩毛收入超過1800億澳門元，六大博企對非博彩項目總投資須增加20%。



另外，據《澳門日報》報道，元旦日(1日)澳門治安警錄得逾58萬人次經澳門各口岸出入境，其中旅客超過24.2萬人次，入境旅客約8.5萬人次，主要經關閘及港珠澳大橋口岸入境澳門。而由去年12月30日至今年1月1日元旦3日連假，澳門共錄得超過194萬人次出入境，入境旅客近40萬人次。





高盛：澳門上月賭收勝預期 偏好銀娛金沙



高盛發表研報指，澳門上月博彩毛收186億澳門元，高於該行及市場預期，為疫前81%，高於去年11月的70%，受惠於強勁遊客數字及節假期間博彩毛收表現強勁。上月18至31日日均博彩毛收為6.84億澳門元，對上兩周日均為5.42億及5.2億澳門元。假設貴賓廳博彩毛收為疫前三至四成，中場博彩毛收應已較疫前高出兩至三成。維持對澳門博彩毛收及非博彩收益相對樂觀展望，基於多項活動及演唱會，新項目推出亦將強化澳門作為內地出境遊目的地的吸引力，濠賭股主要風險為潛在加薪及更多資本承諾的成本壓力。料澳門今明兩年博彩毛收將為280億及304億美元，行業EBITDA料分別為88億及97億美元，為2019年水平的93%及104%，高於去年第三季的80%水平。



高盛認為，澳門博彩股現時股價為2024及2025年預測企業價值倍數(EV/EBITDA)的9.4及8.5倍，對比中周期的12至13倍，估值並不高，仍偏好著力中場業務的股份，尤其銀娛及金沙，分別予目標價57.8元及28.5元，均予「買入」評級。



瑞銀：對澳門博彩業樂觀 首選銀娛美高梅



瑞銀指，澳門12月賭收為186億澳門元，即平均每日賭收為5.99億澳門元，達到2019年同月水平約81%，勝市場預期。賭收增長可能是由12月訪客量增加帶動，平均每天有9.5萬人次到訪，按月增長11%，為2019年水平的96%。不過，假日期間來自內地的遊客數量略微下降，日均訪客量較上月增加約8%，達到2019年水平約94%。假設中場賭收佔總博彩收入的85至90%，預期中場收入及訪客量將按月基本持平，達到2019年水平的115至125%。



瑞銀又指，11月內地旅行團人數持續恢復，赴澳旅遊人數約為19萬人次，按月增長約20%，相當於11月總遊客量的約7%，而2019年則佔約13%。估計12月的基本客群結構大致一樣，人均消費將會持平，但被香港旅客組合增加所抵銷。對博彩行業仍然持樂觀態度，首選銀娛及美高梅。

大摩：賭企上月中場復甦料超疫前20% 銀娛今年可跑贏大市



摩根士丹利指，澳門上月賭收按月增長16%至186億澳門元，日均賭收5.99億澳門元，相當於2019年12月的81%水平。上月賭收較市場預期高出6%，且優於正常季節性按月增長5%的水平，對今年復甦是個好兆頭，假設上月貴賓廳復甦至2019年水平的30%，中場復甦應較2019年水平高出約20%。此外，澳門去年第四季賭收按季增長11%，達2019年第四季的75%水平；預期中場賭收按季增長9%，達2019年第四季的103%水平；行業EBITDA按季增長11%至21億美元，為2019年同期的85%。料澳門今年1月賭收將按月持平，至188億澳門元，相當於2019年水平的75%。料今年賭收將按年增長28%，達至2019年的80%水平。

大摩相信，銀娛未來60天股價會相對大市上升，估算發生機率逾80%，予目標價58元，評級「增持」。公司近期有沽壓，估值短期更見吸引，加上澳門12月賭收數字強勁，按月增幅優於市場預期。大摩亦相信銀娛今年可賺取濠賭股市場份額，股價可跑贏大市。

另花旗指，澳門去年12月博彩收入達到185.67億澳門元，即每日平均賭收達到近6億澳門元，恢復至疫情前約81%水平，均超出市場及該行預期約6%。去年12月下旬日均賭收已增長至約6.83億澳門元，較前周的5.43億澳門元有所提升，相信日均賭收的提升將會持續，預測在季節性因素帶動下，今年1月份博彩收入將錄約175億澳門元，達到2019年1月約70%水平。

黃偉豪：發展方向正面股價可反覆上升 首選銀娛金沙

中薇證券研究部執行董事黃偉豪於今日《開市Good Morning》節目指，濠賭股可看得較好，行業頗受惠復甦因素，自去年通關復常後，賭收確見持續改善，去年全年賭收已恢復至2019年約63%，雖然仍未回至疫情前水平，但起碼見到增長。不過，經過幾年疫情，賭企經營模式已有改變，加入了很多非博彩元素，不單止看賭收。若到過澳門，都會見到去年復常後人流的確很多，感覺比2019年時還要多，惟賭收卻比2019年少，因很多旅客去澳門不是為賭錢，而是為了飲飲食食及看演唱會等，這雖然不代表賭企不能從中賺錢，但回本期會較單純賭場長，很難給予很高估值。不過，現時行業發展方向正面，濠賭股具反覆上升條件，首選銀娛及金沙，它們都有較多大眾場尤其金沙，人流增加對其很重要，銀娛又有較多如綜藝館等可搞演唱會的場地。

濠賭股今日全線上升，金沙升3.94%收報23.75元，銀娛升1.6%報44.45元，美高梅飆4.94%報10.4元，永利澳門升2.02%報6.56元，澳博升0.81%報2.49元，新濠升2.01%報5.58元。





（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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