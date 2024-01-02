《神州經脈》新年伊始股匯仍受壓，元旦出遊勝疫前，財新PMI優

踏入新一年A股開局不順，面對全周超過2.6萬億元（人民幣．下同）逆回購到期，人行果斷收水，今日（2日）僅進行1370億元7天期逆回購，淨回籠8690億元，創近四年逆回購口徑最大單日淨回籠規模。滬深股市今早低開，滬綜指先行窄幅低開，未幾曾見升幅，不過其後又再倒跌，在白酒、地產、半導體、金融等板塊顯著領跌下，滬綜指全日跌0.43%，是自2019年以來最差開局，收報2962.2點，深市跌幅更勁，深成指挫1.29%，創業板指插水1.87%。

2024年元旦假期出遊人次勝疫前。（AP圖片）

交投氣氛未見熱烈，兩市全日成交7878億元，較去年最後收市日（29日）減少4.2%，外資流出趨勢未逆轉，陸股通全日淨流出52.7億元。

2024年第一個交易日，因美指企穩且中國經濟數據表現不佳，人民幣重新承壓。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日再度跌穿7.13，收報7.1320，較上個交易日4時30分收盤價大跌400點子，止三連升，創去年12月27日以來近一周新低，全日在7.1070至7.1338之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0770，較上個交易日升57點子，三連升，創2023年5月29日以來逾七個月新高，與市場預測偏離收窄至200餘點，上個交易日報7.0827。

今日新聞精選

1. 國家統計局公布，受部分基礎原材料行業生產淡季等因素影響，製造業景氣水平有所回落，2023年12月製造業採購經理指數（PMI）為49%，比上月下降0.4個百分點，與6月並列為2023年年內次低，仍處於收縮區間，亦差過市場預期的49.5%。不過，今早公布的財新PMI與官方背馳，12月財新中國製造業PMI錄得50.8，高於上月0.1個百分點，連續兩個月位於擴張區間，創四個月新高。財新智庫高級經濟學家王喆表示，2023年12月製造業景氣度繼續改善，但當前內外部需求仍然不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。

2. 文化和旅遊部公布，經測算，今年元旦假期全國國內旅遊出遊1.35億人次，同比增長155.3%，按可比口徑較2019年同期增長9.4%；實現國內旅遊收入797.3億元，同比增長200.7%，較2019年同期增長5.6%。另據國家移民管理局統計，今年元旦假期全國邊檢機關共查驗出入境人員517.9萬人次，日均172.6萬人次，較去年元旦假期增長4.7倍，已恢復至2019年同期水平。此外，據央視報道，泰國總理賽塔．他威信今日宣布，中泰兩國將自3月起永久互免對方公民簽證。中國外交部發言人汪文斌在舉行例行記者會表示，中泰雙方有關部門正就互免簽證具體事宜密切溝通，期待有關安排早日落地生效。

3. 據國家電影局統計，今年元旦假期（2023年12月30日至2024年1月1日）電影總票房為15.33億元，創同檔期新紀錄；觀影人次3660萬。另該局公布的2023年中國電影行業重要指標顯示，2023年中國電影票房為549.15億元；城市院線觀影人次12.99億。此外，據燈塔研究院聯合新華網發布的2023中國電影市場年度盤點報告，2023年票房比過去三年大漲七成、恢復至2017年水平，人次上漲六成，人均觀影頻次升至2.58次，預估全年城市院線觀影總人數再突破5億；按觀影總人數預估，2023年中國電影市場人均電影消費回升至109元，而2019-2022年為120.6元、72.5元、94.3元、82.6元。

4. 荷蘭政府自今年1月1日起限制DUV光刻機對華出口，而荷蘭光刻機廠商ASML在禁令生效前數周已應美國政府要求，取消部分型號DUV光刻機對華發貨。中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上批評美方有關霸道霸凌行徑嚴重違背國際貿易規則，嚴重破壞全球半導體產業格局，嚴重衝擊國際產業鏈供應鏈的安全和穩定，必將自食其果。汪文斌並指出，中方敦促荷方秉持客觀公正立場和市場原則，尊重契約精神，以實際行動維護中荷兩國和雙方企業的共同利益，維護國際產業鏈供應鏈的穩定和自由開放、公正、非歧視的國際貿易環境。

5. 廣東東莞市政府宣布，自2024年1月1日起，東莞市階段性取消首套住房商業性個人住房貸款利率下限，具體的房貸利率由各商業銀行根據市場化、法制化原則自主確定。東莞現有首套房貸利率下限為LPR（貸款市場報價利率）-20基點，新措施意味LPR減點將突破20基點的限制，不設下限。此前東莞大部分銀行首套房貸利率下限為LPR-20基點，即4.1%。取消首套房利率下限有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。

6. 在阿里巴巴創辦人馬雲公開放棄對螞蟻集團的實際控制權近一年後，人民銀行的非銀行支付機構重大事項變許可信息公示顯示，人行已同意支付寶（中國）變更為無實際控制人。有分析相信，此為螞蟻集團完成整改程序的另一指標。分析指，企業成「無實際控制人」，企業股東大會就必須通過全體股東的表決，選舉出董事會。對於目前的支付寶而言，董事會的選舉結果，顯而易見的是在股東成員中，必然有國資背景的股東。

7. 克而瑞數據顯示，12月內地百強房企實現銷售操盤金額4512.9億元，儘管按月增加15.7%，但按年則大跌34.6%。以全年計，百強房企實現銷售操盤金額5.4萬億元，按年減16.5%，累計銷售業績降幅持續擴大。其中央國企銷售表現顯著優於混合所有制房企及民營房企，具體來看，累計銷售業績年減幅高於30%的百強房企有31家，其中民企佔27家；千億房企進一步減少至16家。另外，中指研究院公布，2023年12月百城新建住宅平均價格為每平方米16220元，環比上漲0.1%，為連續第四個月環比微升；按年上漲0.27%。這主要是因年末房企加快推盤節奏以衝刺業績，受部分城市優質改善項目入市帶動。

8. 碧桂園微信公眾號日前發表集團黨委書記、總裁莫斌的新年致辭。莫斌表示，截至2023年12月31日，碧桂園全年累計交付房屋超60萬套；2024年的交付挑戰將進入深水區，面對仍然大量的交付任務，碧桂園將竭盡全力完美交付。莫斌並提到，在公司董事局主席帶領分析下，碧桂園看到了可達成的發展目標，尋找到了資產負債表修復的清晰路徑；「一體兩翼」的戰略布局，讓公司探索到新的生機；旗下博智林機器人經過五年的投入和準備，商業化已初見成效，代管代建正在成為新的業務增長點。

撰文：經濟通中國組

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