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【高息定存】招商永隆6個月4.88厘快閃，3個月5厘僅剩2間

02/01/2024

　　有銀行推出高息港元定存優惠，趁年頭可以鎖定近5厘高息至年中。招商永隆銀行公布，該行手機App推出一日港元快閃定存優惠，只限1月2日。該行客戶只需於今晚7時前，存入1萬至2000萬元，存款年期為6個月，即可享有特惠年利率4.88厘，只限於手機app內申請。若以最高2000萬元計算，大戶半年收息近50萬元。

 

（招商永隆官網截圖）

 

建行亞洲1個月定存息跌穿4厘

 

　　隨著年結過去，有多間銀行亦下調港元定期存款年息，當中，建行亞洲下調1個月及3個月港元定存年息低至3.9厘及4.2厘，存額為1萬元至10萬元以下，適用於智選理財客戶以新舊資金辦理。

 

交銀國際3個月存息減至3.85厘

 

　　交銀香港下調3個月港元定存年息低至3.85厘，起存額為2萬元，適用於「每日特息定期存款」，公司客戶透過分行以新舊資金辦理。另外，信銀國際下調3個月港元定存年息低至4.25厘，存額為10萬元至100萬元以下，適用於客戶透過分行辦理。


　　渣打香港下調3個月及6個月港元定存年息低至4.29厘及4.19厘，起存額為1萬元，適用於客戶透過網上辦理。

 

花旗及工銀亞洲3個月定存息仍有5厘

 

　　現時還有提供港元定存5厘息的銀行，則包括花旗及工銀亞洲等。花旗下調3個月港元定存年息至5厘，存額由5萬元至800萬元，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000港元。

 

　　工銀亞洲3個月港元定存年息仍有高達5厘，起存額為10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

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