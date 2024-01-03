蜜雪冰城遞上市申請，聯席保薦人為美銀、高盛及瑞銀

被稱為「奶茶界拼多多」的蜜雪冰城向聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為美銀、高盛及瑞銀。主打單價只有約6元人民幣的平價果飲、茶飲、雪糕和咖啡等的蜜雪冰城披露，公司在2023年首9個月勁賣58億杯，意味平均每日賣出近2125萬杯。

於2022年全年，收入136億元(人民幣．下同)，按年增長31.2%；純利20億元，按年增長4.5%；毛利率28.3%。於2023年前9個月，收入154億元，升46%；純利24億元，升48.5%；毛利率29.7%。



公司聚焦為廣大消費者提供單價約6元高質平價的現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡等產品。公司旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。



去年首三季賺24億元，毛利率近三成



公司稱，截至去年9月底，公司通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過3.6萬家門店，覆蓋中國及海外11個國家。於2023年前9個月，公司門店網絡共實現出杯量約58億杯。根據灼識諮詢的報告，按照截至2023年9月底門店數及2023年前9個月飲品出杯量計，公司是中國第一、全球第二的現製飲品企業。



蜜雪冰城指出，集資將用於提升端到端供應鏈的廣度和深度；品牌和IP的建設和推廣；加強各個業務環節的數字化和智能化能力；營運資金和其他一般企業用途。



公司亦提到，其前投資者包括具美團(03690)背景的龍珠美城；具高瓴背景的深圳蘊祺；源峰基金旗下天津磐雪。3基金上市前分別持4%、4%及2%蜜雪冰城股份。至於創辦人張紅超及張紅甫在上市前分別持有42.78%股份。

撰文：經濟通採訪組

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