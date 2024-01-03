  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

中宣部出版局局長傳遭免職，涉網遊監管新規

03/01/2024

　　據《路透》引述五位知情人士報道，中國中央宣傳部出版局局長馮士新已於上周被免職。中宣部出版局負責監督國家新聞出版署，報道引述知情人士表示，馮士新被免職可能與國家新聞出版署上月宣布的網絡遊戲新規草案有關，該規定大幅收緊遊戲行業監管，令包括騰訊(00700)、網易(09999)在內的網遊巨頭股價暴跌。

 


　　中國國務院新聞辦未就有關報道內容作出回應。

12月出台監管草案限制遊戲高額消費

　　中國國家新聞出版署去年12月22日發布《網絡遊戲管理辦法（徵求意見稿）》，限制遊戲過度使用和高額消費，不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲不得含有泄露國家秘密、危害國家安全或者損害國家榮譽和利益等的內容。


　　消息令中港遊戲股成當日股市重災區，行業擔憂剛剛平息的監管風暴再度捲土重來。隨後新聞出版署有關負責人表示，意見稿旨在保障和促進網遊行業繁榮健康發展，將認真研究各方提出的關切和意見並進一步修改完善。隨後，新聞出版署公布12月國產網絡遊戲審批信息，共計105款新遊戲獲批，單次審批數量首次突破百款，其中包括騰訊的「逆戰：未來」、網易的「螢火突擊」，不過有網民發現部分獲批遊戲的運營公司已經倒閉。

 

撰文：經濟通中國組

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

02558

晉商銀行

1.350

異動股

00027

銀河娛樂

42.850

異動股

01468

京基金融國際

0.249

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02558 晉商銀行
  • 1.350
  • 00027 銀河娛樂
  • 42.850
  • 01468 京基金融國際
  • 0.249
  • 01801 信達生物
  • 38.400
  • 01010 巴克１７９８集團
  • 0.670
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.940
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.810
  • 目標︰$5.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.900
  • 目標︰$25.90
  • 09880 優必選
  • 89.650
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 64.400
  • 目標︰$74.45
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 292.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.650
  • 00941 中國移動
  • 65.800
  • 00001 長和
  • 40.800
  • 00005 滙豐控股
  • 62.350
報章貼士
  • 03613 同仁堂國藥
  • 12.100
  • 目標︰$16.00
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 1.650
  • 目標︰$1.85
  • 00968 信義光能
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/01/2024 16:27  《盤後部署》恒指續尋底或下試萬六關，新奧能源中短線目標90元

05/01/2024 12:22  中銀香港:倡每人認購機管局零售債券3至5手，料超額認購機會大

05/01/2024 17:06  【賣地計劃】甯漢豪：5年供應量超目標約6800伙

05/01/2024 19:00  有線寬頻(1097)解散電訊業務直銷隊伍，涉64人

05/01/2024 16:22  【提振Ａ股】傳中證監窗口指導基金公司優先發行股票基金支持A股

05/01/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０７億元，買盈富沽騰訊

05/01/2024 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進銀行股，百勝中國遭摩通狠削目標價４１％

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

05/01/2024 16:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８０９１，六個月至一年均升至４﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》開年首周巨額收水股匯跌，傳監管要求優先發股票基金
人氣文章

新聞>財經熱話

港府今季停推住宅地，惟大行連番唱淡樓價，地產股仍買唔過
人氣文章

新聞>財經熱話

【一周短打】內外利淡未改善，股民信心難重建？（有片）
品味生活
生活
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

2024年九運開局看香港經濟前景（有片）
人氣文章

健康解「迷」

日本石川地震 | 列車停擺1,400名乘客困足逾10小時！被困車廂有甚麼要注意？這一類飲料傍身減如廁需要
人氣文章

政是有心．余君雋

睇煙花睇到一頭煙
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

邁索爾之虎的貼身長劍以超出7倍估價拍出！同是王者之劍，價格相差有多遠？
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

迎接2024：無論世界環境如何，也要和自己的身心靈和好！6個生活小習慣，建立新一年目標
人氣文章

ChatENT．月巴氏

叱咤我最喜愛的女歌手 —— 伸縮自如，陳蕾莫問出處
健康好人生 Health Channel
人氣文章
聖誕冬至叫到會中伏！9人吃同一食物肚痛腹瀉！一種細菌長期冷卻迅速繁殖、常見於餸汁！
人氣文章
水痘症狀 ︳ 33歲Youtuber Liz全身長逾200粒水痘！臉上佈滿含膿水泡！網傳芫荽水有效紓緩痕癢？聽中西醫點講
人氣文章
減肥瘦身 | 台灣女重達近200磅憂患糖尿病！7個月內減75磅變女神！Keep Fit與生理期有關？3大運動秘訣公開
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 20:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/01/2024 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事05/01/2024
《神州經脈》開年首周巨額收水股匯跌，傳監管要求優先發股票基金
人氣文章財經熱話05/01/2024
港府今季停推住宅地，惟大行連番唱淡樓價，地產股仍買唔過
人氣文章財經熱話05/01/2024
【一周短打】內外利淡未改善，股民信心難重建？（有片）
人氣文章國際動態05/01/2024
朝鮮向延坪島附近海域發射200炮，未造成韓方傷亡
人氣文章財經熱話05/01/2024
機管局發行最高50億零售債券，年息率4.25厘，入場費1萬元
人氣文章財經熱話05/01/2024
內地元旦旅遊數據佳，相關股獲券商唱好，攜程連日造好仍可追入？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金