  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

蘋果遭巴克萊降級，舜宇瑞聲受累急挫可趁機吸？

03/01/2024

　　巴克萊分析師看淡蘋果新款iPhone銷情，下調蘋果評級至「減持」，蘋果昨日(2日)下挫3.6%至185.64美元，創9月以來最大單日跌幅，市值蒸發逾1070億美元。按巴克萊目標價160美元計算，蘋果仍有近14%潛在下跌空間。本港上市相關手機設備股今日(3日)普遍受累下跌，其中舜宇光學(02382)最多插近半成，瑞聲科技(02018)最多跌逾3%。不過，中國信息通信研究院近日公布，內地11月手機出貨量按年增逾34%，手機產業鏈應可持續復甦。舜宇及瑞聲早前分別獲券商升目標價及予「增持」評級，是否可趁機吸納？

 

（蘋果香港官網截圖）

 

巴克萊料最新款iPhone需求疲弱　將蘋果評級降至減持

 

　　Tim Long等巴克萊分析師預計最新款iPhone需求疲弱，將蘋果評級由「持股觀望」下調至「減持」，並將目標價從161美元下調至160美元。分析師指，iPhone 15目前銷售低迷，特別是在內地，預示iPhone 16的銷售亦會同樣疲軟。預期蘋果過去一年大部分業績都未達預期，而股價表現勝其他公司情況下，情況將有所逆轉。對iPhone 15的銷量仍然持負面看法，預計蘋果不會有新的功能或升級換代，以令iPhone 16更具吸引力。

 

　　巴克萊分析師又指，市場押注蘋果的旗艦產品能經受住經濟低迷考驗，蘋果股價去年累升約50%，創下歷史新高，市值達3萬億美元。不過，由於來自華為的競爭及內地政府對外國設備的打壓，市場開始懷疑蘋果是否還能保持後勁。

 

中國信通院：11月內地手機出貨量3121萬部　按年增逾34%  

 

　　工信部直屬中國信息通信研究院近日公布，11月內地市場手機出貨量3121.1萬部，按年增長34.3%，其中5G手機2709.2萬部，按年增長51.2%，佔同期手機出貨量的86.8%。今年首11個月內地市場手機總體出貨量累計2.61億部，按年增長7.1%，其中5G手機出貨量2.15億部，按年增長12.9%，佔同期手機出貨量的82.5%。11月智能手機出貨量2985.6萬部，按年增長34.4%；首11個月智能手機出貨量2.5億部，按年增長5.4%。

 

　　另外，全球智能手機市場雖尚未完全復甦，但高階手機需求相當大，根據市調機構Counterpoint Research最新報告指，2023年高階手機(指600美元以上)的銷量較前一年增長6%。高階手機預計佔據全球整體市場四分一銷量，以及60%的收入。就品牌而言，蘋果仍是高階手機霸主，在2023年拿下71%的市佔率，其次為三星(17%)、華為(5%)、小米(2%)、OPPO(1%)。惟對比2022年蘋果市佔率75%、三星16%、華為3%，蘋果表現在2023年呈現下滑，三星、華為則取得增長，尤其華為主要歸功於Mate 60系列的熱賣。

 

美銀：舜宇需求穩定售價改善可支持股價　升目標價至74元

 

　　美銀早前發表研報指，舜宇光學正投放更多資源以擴大高端市場的份額，公司的CCM在華為Mate 60系統中的使用度有限，但公司之後應該會從P70系列起獲得份額。預期iPhone鏡頭的份額在今年下半年可達15至20%，而目前為10至15%。但鑑於低端市場的虧損情況，同行如瑞聲科技及丘鈦科技(01478)也將重點轉向高端市場，可能會減低舜宇光學份額增長速度和平均售價上調的幅度。


　　美銀將舜宇光學的評級由「遜於大市」上調至「中性」，並將目標價由55元上調至74元，相信穩定的需求及平均售價改善有助保護股價避免進一步下跌，但股價仍受到同行競爭和估值較高所限制。

 

（舜宇光學網頁截圖）

 

國泰君安：瑞聲加深汽車領域布局　有望重回增長步伐

 

　　國泰君安近日發表研報，予瑞聲科技「增持」評級，指隨著消費電子的逐步復甦，疊加公司在光學、車載、AR/VR領域的布局不斷貢獻業績增量，有望重回增長步伐。瑞聲科技是全球領先的聲學供應商，光學、車載、AR/VR等領域進展迅速，有望迎來新發展。公司是業界少有的具備光學鏡頭、攝像頭模組以及光學傳動三大部件垂直整合能力的光學解決方案供應商。光學模組業務2022年出貨量同比增長121.5%，OIS產品已開始小規模量產，WLG玻塑混合鏡頭進展順利，1G5P以及1G6P鏡頭穩定量產交付，市場份額有望不斷提升。


　　國泰君安又引述公司此前公告，擬分批次收購PSS 100%股權，進一步加深其在汽車領域的布局。在AR/VR方面，公司可以提供2P/3P的pancake鏡片，產品還包括多種AR-HUD定制方案的Diffuser、DLP光機的鏡頭、非球面鏡片、合色稜鏡以及複眼透鏡等多種光機核心光學元件。

 

黃偉豪：股價已反映復甦估值偏貴　舜宇60元瑞聲20元才可吼

 

　　中薇證券研究部執行董事黃偉豪表示，內地公布的11月手機出貨量數據滯後，未必有很大參考價值，而手機設備股去年第四季炒作手機產業鏈復甦，以及小米(01810)和華為新手機銷情理想，股價已升了不少，其中瑞聲由12元升至20幾元，已充分反映相關因素，估值獲得修復。舜宇及瑞聲其實只是工業股，市盈率仍高達20幾倍，絕不便宜，現受蘋果因素影響，股價可能再有調整，不過，兩隻股份都屬龍頭股，為手機設備股首選，經一輪調整可再吼。舜宇短期支持位處於60元，若不跌穿可考慮；瑞聲12月初曾見20元，回至該處可吼。

 

　　蘋果概念股今日普遍下挫，舜宇跌3.84%收報65.05元，瑞聲跌2.66%報21.95元，比亞迪電子(00285)跌1.53%報35.3元，高偉電子(01415)跌6.14%報21.4元，丘鈦科技(01478)跌7.42%報3.87元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


其他蘋果概念股相關新聞：
《華為動向》機構：鴻蒙系統今年將成中國第二大智能手機操作系統
恒指半日跌２０５點報１６５８３，京東健康挫逾５％，京東跌４％
【外圍經濟】巴克萊下調蘋果評級，不看好iPhone需求前景
《Ａ股焦點》MR概念股調整，雙象股份一字跌停

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02558

晉商銀行

1.350

異動股

00027

銀河娛樂

42.850

異動股

01468

京基金融國際

0.249

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02558 晉商銀行
  • 1.350
  • 00027 銀河娛樂
  • 42.850
  • 01468 京基金融國際
  • 0.249
  • 01801 信達生物
  • 38.400
  • 01010 巴克１７９８集團
  • 0.670
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.940
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.810
  • 目標︰$5.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.900
  • 目標︰$25.90
  • 09880 優必選
  • 89.650
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 64.400
  • 目標︰$74.45
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 292.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.650
  • 00941 中國移動
  • 65.800
  • 00001 長和
  • 40.800
  • 00005 滙豐控股
  • 62.350
報章貼士
  • 03613 同仁堂國藥
  • 12.100
  • 目標︰$16.00
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 1.650
  • 目標︰$1.85
  • 00968 信義光能
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/01/2024 16:27  《盤後部署》恒指續尋底或下試萬六關，新奧能源中短線目標90元

05/01/2024 12:22  中銀香港:倡每人認購機管局零售債券3至5手，料超額認購機會大

05/01/2024 17:06  【賣地計劃】甯漢豪：5年供應量超目標約6800伙

05/01/2024 19:00  有線寬頻(1097)解散電訊業務直銷隊伍，涉64人

05/01/2024 16:22  【提振Ａ股】傳中證監窗口指導基金公司優先發行股票基金支持A股

05/01/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０７億元，買盈富沽騰訊

05/01/2024 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進銀行股，百勝中國遭摩通狠削目標價４１％

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

05/01/2024 16:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８０９１，六個月至一年均升至４﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》開年首周巨額收水股匯跌，傳監管要求優先發股票基金
人氣文章

新聞>財經熱話

港府今季停推住宅地，惟大行連番唱淡樓價，地產股仍買唔過
人氣文章

新聞>財經熱話

【一周短打】內外利淡未改善，股民信心難重建？（有片）
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

劉德華《潛行》任監製兼演員自認要求高！華仔被導演要求抱BB戲喊：我喊足兩個鐘佢都未收貨
人氣文章

市場最熱點

比比星期四｜恒指三連跌陷困局 內地需求低迷出招可期？｜內需股跑輸 春節因素難抵消費降級？
人氣文章

易經看世界．岑逸飛

2024年九運開局看香港經濟前景（有片）
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

米芝蓮星廚自立門戶！在異國宮殿氛圍中品嘗精緻印度菜：嫩滑多汁咖喱羊膝、甜菜根慢煮牛尾
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

專訪葡萄酒平台Crurated創辦人：結合虛擬世界，打造獨特的品酒體驗，建立令人稱羡的藏酒系列！
人氣文章

Travel & Dining

低卡版聖誕大餐超豐富！烤雞、牛扒、海鮮、沙律怎樣吃法最健康？從前菜到主菜再到甜品，給你吃到飽也沒罪疚感的健康餐單！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本石川地震 | 列車停擺1,400名乘客困足逾10小時！被困車廂有甚麼要注意？這一類飲料傍身減如廁需要
人氣文章
冬季進補 | 虛者當補？補身要按體質！氣虛、血虛、陰虛、陽虛點補法？中醫推介湯水食療對號入座！哪些情況不宜進補？
人氣文章
新一年的感情回顧：從過去戀情中學習！遠離2類該提防的男人，邁向新生活
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 20:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事05/01/2024
《神州經脈》開年首周巨額收水股匯跌，傳監管要求優先發股票基金
人氣文章財經熱話05/01/2024
港府今季停推住宅地，惟大行連番唱淡樓價，地產股仍買唔過
人氣文章財經熱話05/01/2024
【一周短打】內外利淡未改善，股民信心難重建？（有片）
人氣文章國際動態05/01/2024
朝鮮向延坪島附近海域發射200炮，未造成韓方傷亡
人氣文章財經熱話05/01/2024
機管局發行最高50億零售債券，年息率4.25厘，入場費1萬元
人氣文章財經熱話05/01/2024
內地元旦旅遊數據佳，相關股獲券商唱好，攜程連日造好仍可追入？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金