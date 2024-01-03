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【高息定存】虛銀推20厘一個月定存搶資金，三銀行逆市加存息

03/01/2024

　　近日多間本地銀行陸續下調港元定存年息，但仍有銀行逆市加定存息，以搶佔市場，招商永隆上調1個月、3個月、6個月及12個月港元定存年息至高達3厘、4.65厘、4.65厘以及4.35厘，起存額為500萬元，適用於一點通存款利率。

 

（資料圖片）


　　工銀亞洲上調3個月港元定存年息至4.65厘，起存額為300萬元，適用於「理財金戶口」之個人客戶透過網上銀行、手機Apps、分行或電話辦理。若以起存額10萬元，3個月港元定存息最高5厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」、「理財金戶口」之客戶，透過分行辦理。

 

　　大眾上調3個月及6個月均高達4.2厘，起存額為50萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

ZA Bank推20厘1個月港元定存優惠

 

　　虛擬銀行ZA Bank公布，加息「星期二」活動將會延續至今年3月底，同時加入「每周限時搶24厘美元定存」及「儲活期贏20厘港元定存」。用戶可於每周限時搶24厘美元定存福利，亦可憑港元活期總餘額贏取20厘定存年利率。

 

　　推廣期內，ZA Bank用戶只要港元活期總餘額達目標金額，並維持指定日數（無需連續計算），最高可獲20厘港元1個月定存優惠年利率及高達30萬ZA Coin獎賞。

 

　　港元活期總餘額達指定目標金額並維持58天，可獲得1張+19.9厘1個月港幣定存加息券，加上當前基本年利率共可享20厘，適用金額為1元至20萬元。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

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