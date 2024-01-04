渣打料恒指今年於16000點至17500點之間波動

渣打財富管理首席投資辦公室發表2024年市場展望報告。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，在缺乏大規模刺激政策，加上面臨地緣政治變數及投資者態度審慎等因素下，料今年恒生指數於16000點至17500點之間波動，如政策出現驚喜，或使大市重回正軌，料回升至18000至20000點。



他指出，預料2024年投資市場仍分化及分散，多元化部署跨資產類別和地域是策略關鏈。地緣局勢緊張，通脹威脅仍在但壓力緩和，環球股市和債券之間或呈正向關係，預期今年政策利率或下降，環球經濟將放緩，債券收益率可能下跌，這對優質債券及以美國和日本為首的環球股市帶來正面訊號。內地和香港股市前景繼績取決於政策方向和刺激措施。



他提醒要留意市場暗湧，包括在地緣政治方面，俄烏及以巴衝突持續，而且今年全球將舉行40場選舉；美國下半年經濟或陷人衰退；通脹壓力或重現。因此建議投資者維持包括黃金和另類策略在內的多元化基礎投資組合，對於對沖風險至關重要。



他又料美國經濟將軟著陸，過去加息不利影響將拖累美國經濟放緩，惟至少在上半年仍能避免硬著陸，下半年續面臨衰退風險，又指聯儲局在12月會議上暗示政策立場從對抗通脹轉向支持增長，預計今年或減息125個基點。

撰文：經濟通採訪組

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