《神州經脈》財新服務PMI佳，惠譽降4家資管評級，A股再尋底

美聯儲12月會議紀要顯示，官員一致認為利率一段時間內仍需維持高位，外圍股市下跌，氣氛亦傳導至滬深股市，在外資快速流出A股下，今日（4日）多個權重板塊領跌，滬綜指盤中跌幅持續擴大，午後一度跌超過1%，幸尾盤外資流出收窄市況有修復，全日收市跌幅收窄至0.43%，報2954.35點，不過深成指仍挫1.24%，創業板指更插1.8%。

（資料圖片）

同樣值得留意的是交投快速萎縮，兩市全日成交僅得6737億元（人民幣．下同），按日減少8.7%，創去年12月27日以來新低，當時正值香港聖誕節假期；外資循陸股通淨流出39億元。

人民銀行今日進行150億元7天期逆回購，淨回籠5850億元，連續三個交易日收水2萬億元。

儘管去年12月財新中國服務業PMI創五個月新高，在美指維持偏強下，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日一度跌逾160點逼近7.16關口，收報7.1520，較上個交易日4時30分收盤價跌86點子，三連跌，創去年12月13日以來三周新低，全日在7.1492至7.1598之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0997，較上個交易日小升5點子，暫離一周低點，與市場預測偏離仍超500點，上個交易日報7.1002。

今日新聞精選

1. 2023年底12月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得52.9，較上月升1.4個百分點，為近五個月來最高，亦優於預期的51.6。其中，新訂單整體增速創6月以來最高紀錄，新出口訂單量增速刷下半年最高紀錄；用工增速雖輕微，卻是三個月來首次回升。2023年全年，財新中國服務業PMI均位於擴張區間，顯示服務業景氣度持續修復。此前公布的2023年12月財新中國製造業PMI微升0.1個百分點至50.8，連續兩個月位於擴張區間。兩大行業PMI同時攀升，帶動財新中國綜合PMI從上月的51.6升至12月的52.6，錄2023年6月以來六個月最高。

2. 惠譽下調中國4家資產管理公司評級，反映政府支持減弱預期，並將其中3間列入負面觀察。中國信達資產管理及中國東方資產管理的發行人違約評級由「A」下調至「A-」；中國華融資產管理及中國長城資產管理的發行人違約評級由「BBB+」調低至「BBB」。中國信達評級展望「穩定」，其餘3家資產管理公司列入負面觀察。

3. 官媒《中國證券報》頭版頭條文章引述市場觀點指，2024年投資端改革將迎來更多實質舉措落地，引導「長錢長投」的綜合舉措有望研究出台；報道更指出，不少機構對保險、銀行理財等資金加快入市抱以樂觀預期。中信建投證券估計，理財產品貢獻的增量資金可能達到1200億元。

4. 中國民航局表示，去年全行業共完成旅客運輸量6.2億人次，同比增146.1%，恢復至2019年的93.9%；國際客運航班從年初的每周不到500班恢復至目前4600餘班，增長9.6倍，復航國家數量達疫情前89.2%。今年，民航將全面拉動航空市場需求，力爭完成旅客運輸量6.9億人次，同比增11%。此外，今年將加強國際合作，推動國際市場加快恢復，包括推進中美直航航班大幅增加，提升國際航班出入境效率等。今年民航還將推動國產民機性能持續提升，推進C919飛機EASA認可審查，推動國產民機走出國門。

5. 中國債券信息網發布的公告顯示，2024年，將有中國銀行、民生銀行、工商銀行、農業銀行等15家商業銀行面臨無固定期限資本債券贖回，合計規模近5700億元。這也是商業銀行自2019年發行永續債以來首度贖回該類債券。永續債與二級資本債作為商業銀行常見的外源資本補充工具，有利於商業銀行提高資本充足率。但業內人士指，永續債並非「真永續」，發行人在滿足贖回條件後通常會進行贖回，若是不贖回，不僅需要承擔5年後基準利率的不確定性帶來的融資成本上升風險，也會由此產生部分負面影響。

6. 據《路透》引述消息人士透露，部分全國性銀行近期對中小銀行業務加強風險排查，包括縮短同業拆借期限、提高抵質押物標準等，旨在控制對中小銀行風險敞口。從地域來分，國有大行格外關注來自黑龍江、吉林、遼寧、內蒙等債務負擔較重區域的中小銀行。消息更指有金融機構甚至停止與資產規模400億美元（折合約2860億元人民幣）以下的中小金融機構進行業務往來。分析指，中小銀行一直高度依賴銀行間市場進行融資，若這些銀行在金融市場業務進一步受限，可能會增加其流動性管理的難度。

7. 據乘聯會初步預估，2023年12月乘用車市場零售236.1萬輛同比增長9%，環比增長14%；全年累計零售2170.6萬輛，同比增長6%。2023年12月全國乘用車廠商批發279.6萬輛，同比增長24%，環比增長10%；全年累計批發2561.1萬輛，同比增長10%。2023年12月新能源車市場零售93.6萬輛，同比增長46%，環比增長11%；全年累計零售774.4萬輛，同比增長36%。

8. 涉嫌違規寄遞煙花爆竹，圓通速遞、韻達速遞、京東物流三家快遞遭國家郵政局市場監管司與應急管理部、公安部相關司局聯合約談。三家快遞被要求組織開展拉網式排查整治，嚴防煙花爆竹等易燃易爆物品流入寄遞渠道。

撰文：經濟通中國組

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