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歐家榮呼籲家長盡快為子女接種流感疫苗

05/01/2024

　　衞生防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮表示，過去數星期，流感個案持續上升，本港很快將會踏入冬季流感高峰期，預料之後一段時間流感感染比例仍會繼續上升，呼籲市民趁未進入流感高峰期前，盡快接種流感或新冠疫苗，同時注意個人衞生戴好口罩。

 


　　歐家榮指出，雖然今年接種流感疫苗的人數已超過170萬劑，有21%升幅，長者、兒童及醫護的接種人數亦增加，但整體比率仍只佔50%，其中6個月以上至2歲以下的幼童，接種率只佔人數17%，呼籲家長為子女接種流感疫苗。

第二階段新冠疫苗接種將擴大接種群組

　　歐家榮提到仍有家長對帶子女打針感到猶豫，部分人有謬誤，以為流感病情輕微，擔心打針會有不良反應，又以為打針後反而會增加染病機會，他又指，兒童感染流感有機會併發嚴重病症，疫苗已在全世界上應用多時，不用擔心疫苗的安全性，如果不接種疫苗，感染病毒的機會會較高。


　　另外，當局正積極籌備推動第二階段的新冠疫苗接種，將擴大接種群組，包括50歲以上人士等。

張竹君呼籲「搭車」應戴口罩

　　衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨(4日)表示，香港最快下周或進入流感高峰期，而多項數據顯示，新冠病毒活躍度亦有上升趨勢，呼籲高風險人士應盡快接種流感和新冠疫苗，而除了不適要戴口罩，若身處人多擠迫室內環境或通風不好地方，例如乘車都應戴口罩。

 

撰文：經濟通採訪組

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