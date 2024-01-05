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《嚟緊炒D乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望36銀

05/01/2024

　　華潤置地(01109)主要從事發展及銷售已發展物業、物業投資及管理、酒店經營及提供建築、裝修及其他物業發展相關服務。

 

（華潤置地網頁截圖）


　　潤地截至2023年6月30日止半年度業績，錄得股東應佔溢利137.38億元人民幣，按年增29.6%；整體毛利減少4.7%至187.22億元人民幣，毛利率減少1.3個百分點至25.7%；扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為112.7億元人民幣，增10.9%；期內，營業額微增0.1%至729.71億元人民幣。


　　佔總營業額74.9%之開發銷售型業務，營業額減少8%至546.2億元人民幣，分類溢利減少37.2%至85.18億元人民幣；經營性不動產業務之營業額增長41%至107.24億元人民幣，分類溢利增加89.6%至62.52億元人民幣；輕資產管理業務之營業額增長37.6%至50.09億元人民幣，分類溢利增加38.8%至7.15億元人民幣；生態圈要素型業務之營業額增長14.5%至26.18億元人民幣，分類溢利增長27.8倍至4.86億元人民幣。


與新世界共同發展北部都會區項目


　　截至2023年6月30日，潤地投資物業土地儲備面積為1085萬平方米；結算面積下降25.5%至382萬平方米；現金及現金等值為1279.15億元人民幣，銀行及其他借貸額為1537.65億元人民幣，另有優先票據及中期票據合共638.83億元人民幣。


　　華潤置地與新世界(00017)於上月底共同宣布，簽訂全港首個《北部都會區項目合作協議》，主要制定北都共同發展框架，其中2幅位於元朗南一帶的「高端專業服務和物流樞紐」，佔地近15萬平方呎的用地將先行發展，預計可建樓面面積共約72萬平方呎，提供約1800伙住宅單位，並預計2024年動工，配合高端專業服務和物流樞紐產業發展。


　　技術走勢方面，潤地今日以小陽燭向上，已連現兩支陽燭，並升越10天及20天線，由於上月11日低見24.7銀，昨日低見25.8銀，視之為高低腳雙底，相信已築底成功，9RSI現處52水平，錢駿建議現價27.35銀買入，首站32銀，中短線上望36銀，跌穿24銀止蝕。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：錢駿

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