機管局發行最高50億零售債券，年息率4.25厘，入場費1萬元

機管局公布，計劃發行最高50億元零售債券，年期2.5年，每3個月派息1次，每年定息4.25厘，每手入場費為1萬元。

（Brendan攝）



是次零售債券於1月17日上午9時開始認購，1月25日下午2時截止認購，發行日為2月5日，2月6日在港交所上市。由中銀及滙豐為牽頭行，發債集資用作資本開支，包括三跑項目及一般企業用途。



滙豐及中銀兩家牽頭行將豁免申請認購的相關手續費，其他配售銀行或證券商的收費或有不同。根據安排，配售銀行手續費為0.15%（配售銀行可自行豁免或調低），香港結算公司經紀費為0.15%，證券商則自行釐定經紀費。



香港機場管理局財務執行總監李沛鏗表示，是次零售債券設有二手市場交易及市場莊家安排，於債券的各季度付息日，投資者將有權要求機管局以其本金金額的100%贖回其持有的部分或全部債券連同截至（但不包括）贖回日的應計及未付的利息。如果投資者有意行使其提早贖回權，其必須於指定截止時間前，按發行備忘錄所述的方式提交提早贖回要求。

撰文：經濟通採訪組

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