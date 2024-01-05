  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

機管局發行最高50億零售債券，年息率4.25厘，入場費1萬元

05/01/2024

　　機管局公布，計劃發行最高50億元零售債券，年期2.5年，每3個月派息1次，每年定息4.25厘，每手入場費為1萬元。

 

（Brendan攝）


　　是次零售債券於1月17日上午9時開始認購，1月25日下午2時截止認購，發行日為2月5日，2月6日在港交所上市。由中銀及滙豐為牽頭行，發債集資用作資本開支，包括三跑項目及一般企業用途。


　　滙豐及中銀兩家牽頭行將豁免申請認購的相關手續費，其他配售銀行或證券商的收費或有不同。根據安排，配售銀行手續費為0.15%（配售銀行可自行豁免或調低），香港結算公司經紀費為0.15%，證券商則自行釐定經紀費。


　　香港機場管理局財務執行總監李沛鏗表示，是次零售債券設有二手市場交易及市場莊家安排，於債券的各季度付息日，投資者將有權要求機管局以其本金金額的100%贖回其持有的部分或全部債券連同截至（但不包括）贖回日的應計及未付的利息。如果投資者有意行使其提早贖回權，其必須於指定截止時間前，按發行備忘錄所述的方式提交提早贖回要求。

 

撰文：經濟通採訪組

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02558

晉商銀行

1.350

異動股

00027

銀河娛樂

42.850

異動股

01468

京基金融國際

0.249

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02558 晉商銀行
  • 1.350
  • 00027 銀河娛樂
  • 42.850
  • 01468 京基金融國際
  • 0.249
  • 01801 信達生物
  • 38.400
  • 01010 巴克１７９８集團
  • 0.670
股份推介
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.940
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.810
  • 目標︰$5.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.900
  • 目標︰$25.90
  • 09880 優必選
  • 89.650
  • 目標︰--
  • 01299 友邦保險
  • 64.400
  • 目標︰$74.45
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 292.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.650
  • 00941 中國移動
  • 65.800
  • 00001 長和
  • 40.800
  • 00005 滙豐控股
  • 62.350
報章貼士
  • 03613 同仁堂國藥
  • 12.100
  • 目標︰$16.00
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 1.650
  • 目標︰$1.85
  • 00968 信義光能
  • 4.120
  • 目標︰$5.50
熱炒概念股
即時重點新聞

05/01/2024 16:27  《盤後部署》恒指續尋底或下試萬六關，新奧能源中短線目標90元

05/01/2024 12:22  中銀香港:倡每人認購機管局零售債券3至5手，料超額認購機會大

05/01/2024 17:06  【賣地計劃】甯漢豪：5年供應量超目標約6800伙

05/01/2024 19:00  有線寬頻(1097)解散電訊業務直銷隊伍，涉64人

05/01/2024 16:22  【提振Ａ股】傳中證監窗口指導基金公司優先發行股票基金支持A股

05/01/2024 17:42  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒０７億元，買盈富沽騰訊

05/01/2024 08:34  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進銀行股，百勝中國遭摩通狠削目標價４１％

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

05/01/2024 16:36  《財資快訊》美電軟報７﹒８０９１，六個月至一年均升至４﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》開年首周巨額收水股匯跌，傳監管要求優先發股票基金
人氣文章

新聞>財經熱話

港府今季停推住宅地，惟大行連番唱淡樓價，地產股仍買唔過
人氣文章

新聞>財經熱話

【一周短打】內外利淡未改善，股民信心難重建？（有片）
品味生活
生活
人氣文章

健康解「迷」

抑鬱症 | 抑鬱唔止想法悲觀咁簡單！精神科專科醫生講抑鬱核心症狀！與心情欠佳大有分別？服精神科藥物會「傷腦」？
人氣文章

玩樂 What’s On

俄羅斯方塊｜首名打爆機人類玩家出現！重溫6大經典回憶電子遊戲！俄羅斯方塊、食鬼、踩地雷你玩過未？附遊戲連結
人氣文章

安老職人．羅凱寧Stephanie

安老｜「荷蘭失智村」模擬市鎮享受真實「自在」人生！從健忘到失能，有尊嚴地走過認知障礙之路
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

結婚是愛情一大關口！一個想結婚一個未Ready點解決？唔想結婚等於唔愛你？大家點睇先同居後結婚？研究發現：拍拖XXX日就知對方是否結婚對象！
人氣文章

Travel & Dining

低卡版聖誕大餐超豐富！烤雞、牛扒、海鮮、沙律怎樣吃法最健康？從前菜到主菜再到甜品，給你吃到飽也沒罪疚感的健康餐單！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

早餐斷食能有效減肥？遲食早餐和晚餐會帶來甚麼健康風險？幾點進食最健康？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
新一年給自己的課題：跟自己和解！每個人每件事都不會完美，學習原諒，從經驗裏成長
人氣文章
減肥瘦身 | 台灣女重達近200磅憂患糖尿病！7個月內減75磅變女神！Keep Fit與生理期有關？3大運動秘訣公開
人氣文章
流感 ︳ 張竹君指下周進入流感高峰期，新冠病毒同步夾擊！甲型流感可致死！遇邊3種情況應即入院？這8類人應先接種疫苗
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/01/2024 20:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章中國故事05/01/2024
《神州經脈》開年首周巨額收水股匯跌，傳監管要求優先發股票基金
人氣文章財經熱話05/01/2024
港府今季停推住宅地，惟大行連番唱淡樓價，地產股仍買唔過
人氣文章財經熱話05/01/2024
【一周短打】內外利淡未改善，股民信心難重建？（有片）
人氣文章國際動態05/01/2024
朝鮮向延坪島附近海域發射200炮，未造成韓方傷亡
人氣文章財經熱話05/01/2024
機管局發行最高50億零售債券，年息率4.25厘，入場費1萬元
人氣文章財經熱話05/01/2024
內地元旦旅遊數據佳，相關股獲券商唱好，攜程連日造好仍可追入？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金