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《神州經脈》開年首周巨額收水股匯跌，傳監管要求優先發股票基金

05/01/2024

　　滬深股市今早（5日）低開，盤中一度翻紅，不過去到午後市況重新轉差，軍工股顯著領跌，互聯網、通信設備、醫藥等板塊同跌，全日超過4500隻個股下跌，拖累滬綜指全日仍收跌0.85%，報2929.18點。累計新年首周，跨年因素消除，人行大收水，滬指全周下跌1.54%，開局不利。

 

（資料圖片）

 

　　深成指全日跌1.07%，盤中創超過四年新低，創業板指則跌0.61%，同創逾四年新低。成交稍稍提振，兩市全日成交7363億元，按日增長9.3%，陸股通淨流入近20億元。

 

　　人民幣即期匯率開年以來持續走弱。《路透》引述4名消息人士稱，中國國有大行最近兩天在美元兌人民幣掉期市場賣出長端掉期籌集美元，並在即期市場上拋售，以助緩人民幣跌勢。另有消息人士稱，大行也在離岸市場收緊人民幣流動性，提高做空人民幣成本。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日早盤一度失守7.17關口，隨後於區間震盪，尾盤收復7.16關，收報7.1566，較上個交易日4時30分收盤價跌46點子，四連跌，續創去年12月13日以來逾三周新低，全日在7.1550至7.1726之間波動。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.1029，較上個交易日跌32點子，創去年12月14日以來逾三周新低，與市場預測偏離擴至逾550點，上個交易日報7.0997。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行今日進行750億元7天期逆回購，本周累計淨回籠2.423萬億元，創歷史最高記錄；不過銀行間流動性未受影響，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）除兩周期限小升9.6基點，其餘期限全線向下。

 

2. 據《路透》引述知情人士報道，中證監最近幾周向本地一些大型共同基金公司提出窗口指導，以非正式的方式要求這些基金公司優先推出股票基金，目的是為提振久無起色的A股股市。有知情人士指，中證監向一些基金經理提出，在發行任何新的債券基金之前須至少發行四隻新的股票基金，但也有在外資基金工作的消息人士稱，收到有關指導意見，但沒有規定股票基金和債券基金的比例限制。

 

3. 2023年12月中國三大政策性銀行淨新增抵押補充貸款（PSL）3500億元，惹市場憧憬。據《財新》報道，瑞銀高級中國經濟學家張寧指出，若PSL今年能持續放量，且規模達到與棚改時類似的萬億級別，結合人行行長潘功勝去年11月提到的探討「由地方政府以低成本資金購置存量住房作為保障性住房」，有想象空間。按照目前預計PSL資金用途主要指向「三大工程」（保障性住房建設、公共基礎設施建設、城中村改造），對房地產行業無疑是雪中送炭。

 

4. 內地債務風險持續擴散，民營不良資產公司國厚資產日前連發三則公告，透露公司截至1月1日逼近3億元的債務到期未償還，涉及應還款經營主體共9個，不過目前尚未觸發交叉違約保護。國厚資產目前有近6130萬元貨幣資金被凍結，去年涉及仲裁訴訟及查封扣押或凍結案件共8宗。據內媒統計，國厚資產今年將集中迎來5筆債券到期，金額合計約22.77億元。

 

5. 據《彭博》引述知情人士稱，中國石油天然氣集團計劃最早在本月發行約10億元人民幣的2年期點心債，預計收益率為2.65%。《彭博》同時引述相關知情人士指出，山東和廣東均有地方政府融資平台計劃於本月發行點心債，分別是臨沂城市建設投資集團有限公司和鶴山市公營資產經營有限公司，預計籌集不超過5億元和不超過10億元，期限或均為3年。

 

6. 江蘇徐州市昨舉行全市重大產業項目建設啟動會暨比亞迪（徐州）鈉離子電池項目開工奠基活動，項目總投資100億，主要生產鈉離子電池電芯以及PACK等相關配套產品，計劃年產能30GWh。另外，江汽集團旗下新能源汽車品牌「江淮釔為」今日在安徽安慶正式向用戶批量交付全球首款鈉電池車，標誌著鈉離子電池產業化邁出最重要的一步。相比鋰電池，鈉離子電池具低溫性能更好、價格更穩定、資源供應穩定等特點，有望與鋰電池互補，助推大眾化電動車的普及。

 

7. 據《證券時報》報道，按照《黨和國家機構改革方案》中「地方層面的改革任務力爭在2024年年底前完成」的要求，中國地方金融監管體制將有大的調整。據多個省市地方金融監管部門人士透露，在省級以下的機構改革中，除省會城市、副省級城市、計劃單列市外，普通地級市、各區縣已設立的地方金融監管局（或地方金融辦）或將不再保留。

 

8. 中證監回應商品期貨市場量化交易被叫停的傳聞，強調傳聞為不實消息。中證監指出，為加強交易監管，維護「三公」的市場秩序，2024年各商品期貨交易所將對手續費減收政策進行優化調整，對達到一定標準的程序化交易客戶實行差異化手續費減收政策，並非叫停期貨市場的程序化交易。

 

撰文：經濟通中國組

 

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