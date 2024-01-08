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更年期係不能説的秘密？女性邁向人生新階段有「佢」幫手，幫妳輕鬆過渡！

08/01/2024

 

相信每位女性都有不一樣的人生軌跡，不管你現在走到了哪一個階段，有著怎樣的人生追求，最後我們都會來到同一個全新、未知的階段 —— 更年期。說到更年期，大家首先會想到易怒易悲、情緒像過山車一般大起大落的症狀，正因為這些負面症狀，令女性們更傾向「收收埋埋」，不輕易將「更年期」說出口，反而沒辦法意識到自己真正需要的是什麼。

很多女性在社會上同時承擔著不一樣的角色，除了工作外，日常生活亦會圍繞著家庭。在繁忙的日程中，身心靈的變化或許會成為她們的壓力。這時家人朋友便可伸出援手，與正經歷更年期轉變的女性攜手度過人生新階段。就像育有兩個孩子的Jacob和Irene，Jacob眼見太太Irene全職照顧小朋友，日間忙於打理家務，還因正踏入更年期階段，夜間失眠及盜汗問題愈趨嚴重，影響睡眠質素。沒有得到充足休息的Irene在平日變得愈來愈易怒，同時一直將更年期的困擾和擔憂藏在心裡，承受著不少壓力, 令愛妻心切的Jacob都四出尋找舒緩更年期症狀的方法。

 

 

除了全職媽媽Irene外，專業在職人士Annie亦面對著同樣的問題。Annie在繁忙的生活中經常食無定時，漸漸注意到自己開始出現脫髮和月經不規律的情況，當刻的她以為這些身體問題只是因為工作壓力過大，卻不知自己正在踏入更年期前期階段，全因她不夠了解更年期的各種症狀。

 


萬一以上情況發生在你身上，需要面對以上種種更年期煩惱，到底該怎麼做才最好呢？閉口不提絕不是解決方法，及早尋求專業幫助，絕對可以大大紓緩身體及心理上的轉變和不適，再藉新階段來蛻變成更好的自己。AXA安盛推出的「更愛妳健康同步計劃」就正適合每位女性，它像是一位貼心、可以依靠的夥伴一樣，理解你的獨特需要，與你攜手踏過更年期這個人生轉捩點。

 

 

「更愛妳健康同步計劃」明白到想每位女性更從容應對更年期變化，首要是令她們理解到自己正在或即將經歷的階段。所以婦科醫生會先為參加者進行全面的醫療檢查，包括乳房造影或超聲波檢查、卵巢評估及婦科諮詢，然後根據檢查結果作出詳盡的健康分析。

在了解自己身體狀況後，便可以針對自身需要來選擇合適的紓緩治療，包括營養師飲食指導、傳統中醫治療、骨盆底肌肉強化療程等。另外，參加者亦能按需要選擇心理健康諮詢或香薰治療及按摩等心理健康支援計劃。

 


就如上述兩位主人公Irene和Annie一樣，Irene因為新階段的轉變而感到壓力，在參加「更愛妳健康同步計劃」後接受了心理健康諮詢及症狀紓緩治療，心理學家的指導讓她慢慢學懂放鬆下來，家人的鼓勵亦令她明白自己不需要獨自面對更年期；而Annie則在參加「更愛妳健康同步計劃」後，按專業營養師為她度身訂造的飲食建議來保持健康的飲食及生活方式，一直困擾她的更年期症狀亦慢慢得到改善。

 

 

「更愛妳健康同步計劃」的專業及個人化方案以女性自身需要出發，幫助大家在計劃結束後成為更健康、更了解自己的女性。儘管更年期帶來了身體和情緒上的改變，但其往往是一個重新認識自己、重塑目標的好機會。如果你也想更好地照顧更年期階段的自己或親朋好友，不妨現在開始行動，讓自己或重視的人能更輕鬆度過更年期。

 

 

按此了解 AXA安盛「更愛妳健康同步計劃」

 

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