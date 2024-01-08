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中植系申破產，外媒警告風險或傳遞至其他影子銀行

08/01/2024

　　由解氏家族掌握的中國最大民營金融企業「中植集團」申請破產清算，並在上周五（5日）獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請，外媒曾稱這可能會是中國的「雷曼時刻」，擔心引發連鎖反應。

 


　　中植集團在破產清算申請中表示，目前公司流動資金嚴重不足，對外應收款中大部分將難以回收；其無法清償山東能源等到期債務，資產不足以清償全部債務，且明顯缺乏清償能力，已經具備破產原因。北京一中院審查後給予認可，認為中植集團已具備企業破產法規定的破產原因，依法予以受理。


　　中植集團申請破產清算其實並沒有太出人意料。早在去年8月就有消息傳出「中植系」公司理財產品相繼停止兌付，涉及2300億元（人民幣．下同），關乎15萬名300萬以上的高淨值投資人、近5000家企業客戶，以及各路業內人士1.3萬人，引起市場關注。中植集團有「富豪的財富管理公司」的稱號，有外媒此前引述專家分析，不良資產通常會以打七折出售，但基於中植上周流動性已經枯竭，清算資產時的折價幅度可能會更高，所以估算投資者最終只能收回大約13%的本金。


　　外媒《華爾街日報》引述分析師意見指，中植破產不排除產生連鎖反應，讓中國國內投資者情緒變得更糟，且其他影子銀行機構也可能會效仿。

*四大財富平台去年爆雷*

　　中植集團在2023年11月22日發布的公開信透露，集團總資產帳面金額約2000億元，負債本息規模約為4200-4600億元，但根據企業破產重整案件信息網披露的民事裁定書顯示，處於嚴重資不抵債的境況。


　　中植集團是「中植系」核心控股主體，由已故創始人解直錕於1995年創建，集團自本世紀初開始在金融資本領域擴張，成為國內知名的民營資本集團，在礦業、融資租賃、新能源等產業廣泛布局並通過頻繁的上市公司資本運作套現，巔峰時曾經號稱萬億資產。


　　企查查統計的中植集團成員企業近1500家，包括已於去年年中爆雷的四大財富公司--恒天財富、新湖財富、大唐財富和高晟財富。中植系四大財富平台後來被整合成中植基金，四張基金銷售牌照合一，但兌付問題仍然待解，網上流傳多則中植系投資者抗議的影片，影片顯示在吉林、山東、湖南、四川、廣西甚至是北京等地都有投資者公開維權。

 

撰文：經濟通中國組

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