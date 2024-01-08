  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

陳茂波預告研加公共收費，學者料收入只佔庫房一小部分難解決困境

08/01/2024

　　財政司司長陳茂波日前預告，會檢視長期未調整，以及「用者自付」下收入遠未及收回成本的服務項目。但對於加稅建議，陳茂波強調未有充分討論前，不應隨便引入新稅種，但提到徵收資產增值稅在研究範圍，可惜目前股樓皆弱，開徵增值稅恐怕會令資金流走，得不償失。

 



學者認為調整收費未能解決困境

　　浸大會計、經濟及金融系副教授麥萃才認為，目前政府面對財政壓力，按通脹調整是無可厚非，但認為公共費用收入只佔庫房一小部分，政府收入主要來自稅收，調整收費都未能解決目前困境。　 


　　麥萃才指，如果政府連續多年出現赤字，評級機構或會調低香港評級，不利香港發展，他認為調整公共服務收費，也要顧及市民的負擔能力，要取得平衡。

葉劉：調高收費影響中小企生存

　　行會召集人葉劉淑儀認為，調升公共服務收費定能提高收入，但十分影響中小企和基層，特別是現時經濟不景、中小企無生意，雜費開支再增加，隨時無法生存，所以這要視乎財爺具體想檢視什麼項目，不應「一刀切」。


　　至於公立醫院收費，葉劉指早應檢視，雖不可能完全收回成本，但現時急症室收費偏低，有機會被濫用，當局需平衡社會需要和財政負擔。

議員：公共服務加價與「開心香港」有衝突

　　葉劉淑儀形容，目前政府財政不止是整固期，而是結構性財赤，認為政府應設立時間表，何時及如何達致收支平衡。不過，立法會議員陳凱欣指，公院是市民健康的最後安全網，討論調整收費須極謹慎，又指疫後經濟差，此時談公共服務加價與「開心香港」等活動原意不符。

 

撰文：經濟通採訪組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.030

異動股

02186

綠葉製藥

3.110

異動股

02160

心通醫療－Ｂ

1.530

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 37,683.01
    +216.90 (+0.579%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,763.54
    +66.30 (+1.411%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 14,843.77
    +319.70 (+2.201%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升64.690
變動率︰+1.694%
較港股︰+3.26%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.819
變動率︰-2.029%
較港股︰+0.62%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌249.281
變動率︰-2.205%
較港股︰+0.60%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌32.907
變動率︰-3.215%
較港股︰+1.10%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰升171.540
變動率︰+3.725%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌25.960
變動率︰-2.699%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌4.550
變動率︰-2.985%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.880
變動率︰-6.013%
精選美股 More
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升73.640
變動率︰+6.678%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升522.530
變動率︰+6.428%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰升146.180
變動率︰+5.484%
BA
波音
按盤價(USD)︰跌229.000
變動率︰-8.032%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/01/2024 19:22 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：09/01/2024 08:05
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 08/01/2024 19:22 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.030
  • 02186 綠葉製藥
  • 3.110
  • 02160 心通醫療－Ｂ
  • 1.530
  • 01327 勵時集團
  • 0.086
  • 06078 海吉亞醫療
  • 31.100
股份推介
  • 00175 吉利汽車
  • 8.130
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 1.970
  • 目標︰$2.12
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.360
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.760
  • 目標︰$5.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 22.550
  • 目標︰$25.90
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 288.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.350
  • 00941 中國移動
  • 65.400
  • 00001 長和
  • 40.650
  • 00005 滙豐控股
  • 62.650
報章貼士
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.360
  • 目標︰--
  • 00239 白花油
  • 1.780
  • 目標︰--
  • 00857 中國石油股份
  • 5.420
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/01/2024 16:34  《盤後部署》恒指未必能守穩萬六關，中電信有望挑戰4.3元

08/01/2024 17:36  旅發局第二批10萬份面額100元餐飲消費券周三早上十時推出

08/01/2024 13:03  東亞:上半年恒指目標19800-20000點，料美國年中減息

08/01/2024 17:24  中國中免業績快報:去年純利升33.5%至67.2億人幣

08/01/2024 14:00  外媒：英偉達降級AI晶片吸引力減，阿里、騰訊等中資大廠擬減購

09/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１４﹒２９億元，買中海油沽騰訊

08/01/2024 08:34  【大行炒Ｄ乜】安踏遭降最多一成二目標，大行跟進啤酒股

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

08/01/2024 16:39  《財資快訊》美電軟報７﹒８０８３，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞：上半年恒指目標19800-20000點，料美國年中減息
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中植破產極速處理，滬指失二千九，廣州房票安置落地
人氣文章

新聞>財經熱話

機管局債券認購攻略，認幾多手贏面高？
品味生活
生活
人氣文章

飛凡年輕夢

【平凡人‧不凡事】香港年輕管弦樂指揮家林屴汧：音樂美麗之處是有很多不同色彩的聲音，但卻可以和而不同
人氣文章

Member Zone

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本
人氣文章

健康最前線

近20%港人醣份指數超標 簡單3招助您穩定醣水平
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

早餐斷食能有效減肥？遲食早餐和晚餐會帶來甚麼健康風險？幾點進食最健康？
人氣文章

Art & Living

西貢海藝術節：漫遊於藝術與風景中，在島嶼一隅覓得半日閒
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

迎接新一年之際，勿忘昔日美好！俯拾文化寶藏、學習珍惜
健康好人生 Health Channel
人氣文章
骨質疏鬆 | 骨折或因副甲狀腺亢進引起！與甲狀腺無關，副甲狀腺專門維持鈣質！三高缺鈣患者施手術切除可減骨折風險
人氣文章
長期飲翻煲水無益兼致癌？K Kwong︰有兩大不安全因素！教翻煲最安全方法
人氣文章
羽田機場撞機 ︳全機379人90秒內全面撤離！專家教「黃金90秒」、「魔之11分」逃生大法！2大關鍵逃生時段公開！遇事故勿取一物件
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/01/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/01/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話08/01/2024
東亞：上半年恒指目標19800-20000點，料美國年中減息
人氣文章中國故事08/01/2024
《神州經脈》中植破產極速處理，滬指失二千九，廣州房票安置落地
人氣文章財經熱話08/01/2024
機管局債券認購攻略，認幾多手贏面高？
人氣文章生財有道08/01/2024
【高息定存】3間銀行減息，東亞六個月定存最高達4.35厘
人氣文章AXA 安盛健‧談08/01/2024
更年期係不能説的秘密？女性邁向人生新階段有「佢」幫手，幫妳輕鬆過渡！
人氣文章中國故事08/01/2024
外媒：英偉達降級AI晶片吸引力減，阿里、騰訊等中資大廠擬減購
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金