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《午市前瞻》恒指萬六非鐵底 中植破產為市場所料 惟心理影響大

08/01/2024

　　恒生指數半日報16197，跌337點或2%，主板成交逾479億元。恒生中國企業指數報5469，跌137點或2.5%。恒生科技指數報3479，跌113點或3.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報287.2元，跌5元或1.7%，成交24.73億元；美團收報74.5元，跌3.25元或4.2%，成交14.03億元；阿里收報70元，跌1.65元或2.3%，成交11.08億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(中國銀行網頁截圖)

 


溫鋼城：恒指萬六估值吸引但難保守穩


　　中植系公司早於去年傳出停止兌付，公司營運狀況引起關注，日前進一步傳出中植以不能清償到期債務為由，向法院申請破產清算並獲受理。雖然市場對其破產早有預期，但消息傳出後仍引起中港股市動盪，本港內銀及內險板塊受壓，恒指亦借勢進一步回調，半日急跌超過300點。


　　iFAST Global Markets副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，目前恒指16200支持已難有保證，初步已篤定再見16000大關。他坦言，日前恒指反彈至17135後已有調整壓力，反彈幅度較預期小，令恒指仍未能擺脫「一浪低於一浪」格局。若恒指跌至16000，估值已相當吸引，憧憬有支持，但仍難保證16000一定不會穿，畢竟目前市況仍極度疲弱。


中央縱有對策  但大市信心薄弱


　　中植破產引發市場對內地金融市場的憂慮，內銀亦常被指應出手協助拯救內房，內銀板塊受壓，四大內銀股普遍要跌逾1%。溫鋼城指今次消息對內銀股有一定影響，但破產消息並非市場意料之外，故內銀股跌幅有限。目前建行(00939)即使再向下調整，4.1元至4.2元亦會有較大支持。


　　溫鋼城進一步分析中植破產帶來的影響性，他認為繼中植之後，很難排除不會再有其他「資金派系」出現破產風險，估計相關消息對後市的影響仍會持續，因為內房債務情況仍不樂觀，相關資產管理公司前景黯淡，估計未來仍將持續受相關風險威脅，亦成會恒指能否守穩16000的一大阻力。


　　不過他強調，內房危機已持續多年，市場早已預料資產管理公司會受到考驗，對於中植破產，相信中央亦早有應對策略，故目前的影響以心理因素較大。

 

中行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

建行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

交行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

工行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

 招行股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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