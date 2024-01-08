《神州經脈》中植破產極速處理，滬指失二千九，廣州房票安置落地

中國最大民營金融企業中植集團申請破產清算，並在上周五（5日）獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請，據報管理的資產規模達3.6萬億元（人民幣．下同），外媒曾稱這可能會是中國的「雷曼時刻」，市場擔心引發連鎖反應。外資流出、金融股震盪，拖累A股盤中跌幅擴大，滬指早段跌超過1%，時隔約兩周以來重新跌穿二千九，午間收盤前跌幅稍收窄，不過午後跌幅再度擴大，結果滬指在全日最低位收市，挫1.42%，報2887.54點，創上月21日以來新低。滬綜指已經連續第三個交易日下跌，累計跌幅達到2.7%，若明日股市繼續下跌，滬指則有可能刷新2022年4月以來新低。

廣州日前開出首張房票，安置城市更新項目被徵收人。（資料圖片）

隨著半導體板塊領跌，深市更差，深成指全日跌1.85%，報8947.72點，穿九千關，刷新2019年8月以來新低；創業板指走低1.76%，報1744.41點，創2019年12月以來新低。

行情慘淡交投低迷，兩市成交6576億元，按日跌10.7%，是上月27日以來新低。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開逾百點後，升幅很快回吐，並一路向下跌穿7.15、7.16，尾盤低見7.1634，收報7.1599，較上個交易日4時30分收盤價跌33點子，自開年連跌五個交易日，續創去年12月13日以來近四周新低，全日在7.1450至7.1634之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1006，較上個交易日升23點子，與市場預測偏離仍近500點，上個交易日報7.1029。

今日新聞精選

1. 中國最大民營金融企業「中植集團」申請破產清算，並在上周五獲北京市第一中級人民法院裁定受理申請。據《彭博》報道，中國領導層以異常迅速的方式解決中植集團倒閉後的問題，凸顯北京方面在經濟陷入困境之際更加側重遏制金融風險。雖然中植的債權人大多是富有的個人，對其他金融機構波及不大，但其作為中國有史以來最大規模的破產案之一，可能為本已脆弱的消費者和投資者信心帶來更大的壓力，從而阻礙中國的經濟復甦。據中植集團去年11月22日向投資者發出的《致歉信》，其總資產帳面金額約2000億元，債務規模約為4200億元-4600億元，即資不抵債約2200億元-2600億元。

2. 深圳發布《關於積極穩步推進城中村改造實現高質量發展的實施意見》向社會徵求意見。《意見》明確，城中村改造的對象，是以深圳市域內原農村集體經濟組織繼受單位及原村民實際佔有使用的現狀居住用地為主的區域，涉全市約40%建築面積。改造分為拆除新建、整治提升、拆整結合三類。據智庫數據顯示，截至2022年底，深圳全市以自然村為單位的城中村單元共計2042個，城中村總樓幢約31.9萬幢，總套（間）約591.3萬套，總建築面積約2.2億平方米，佔全市建築總量比重超過40%，居住人口佔全市實有人口約60%。建面和幢數前三轄區為龍崗、寶安、龍華。

3. 國家外匯管理局公布，截至2023年12月末，中國外匯儲備規模為32380億元（美元．下同），自2023年7月後再度升至3.2萬億元以上，較2023年11月末上升662億元，升幅為2.1%，連升兩個月，較2022年12月末上升1103億元，升幅為3.5%。截至2023年12月末，中國黃金儲備規模為7187萬盎司，較11月末增加29萬盎司，是中國黃金儲備連續第14個月增加。當前中國黃金儲備的價值約合1482.26億美元，為歷史最高。國家外匯管理局表示，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯儲備規模上升。

4. 瑞銀集團中國區總裁錢于軍今日在上海舉行的瑞銀大中華研討會上發表開幕致辭稱，預計到2030年，中國的潛在GDP增長將放緩至3.5%。而從現在到2030年間，中國GDP平均增長率為4%-4.5%，佔全球增長的三分之一。另瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊在研討會上表示，A股開年以來的下跌是機構抱團瓦解的結果，可以看到機構重倉股下跌，市場熱度遷移到高分紅。目前市場關注房地產是否有進一步的支持政策，以及兩會確定政策支持力度，還有一季度企業盈利是不是有更大的提升空間，預計還是不錯的，市場拐點或在一季報結束後。

5. 廣州市自去年10月正式在城市更新及城中村改造相關文件提出「探索房票安置政策機制，破解城中村改造難題」後，荔灣區土地開發中心以石圍塘項目為試點，率先落地全市第一批「房票安置」，上周五（5日）開出全市首張房票，票面金額顯示為250餘萬元人民幣，政策性獎勵約1萬元人民幣。房票可由被徵收人本人或其直系親屬購買廣州市「房源超市」內新建商品房源，全市通用，可跨區買房，可在特定條件下轉讓一次。

6. 中國民航局相關負責人介紹，2024年春運將從1月26日開始，3月5日結束，共計40天。預測春運期間民航運輸旅客量將達到8000萬人次，日均200萬人次，有望創歷史新高。旅客量峰值預計出現在2月8日（臘月二十九）、2月16日（正月初七）、2月20日（正月十一）和2月25日（正月十六）。伴隨探親流、學生流、務工流、旅遊流高位疊加，預計春運期間全民航日均保障航班達到1.65萬班。

7. 美國不斷收緊對華晶片出口管制措施，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，這是無理打壓、「地地道道的經濟霸凌行徑」，構成對中國的歧視性做法，違反關貿總協定第一條規定的最惠國待遇原則。毛寧又表示，中國的一些出口管制措施與美國濫用國家安全概念打壓特定國家、特定企業是完全不同的，主管部門已發布了聲明或者公告做出解釋，中國的有關做法不針對任何國家和企業。

8. 深圳市歡樂谷去年10月27日發生的「雪域雄鷹」兩列過山車碰撞致28傷事故，調查報告出爐。事故調查組認定，事故主要原因包括深圳歡樂谷未深入分析螺栓經常斷裂問題原因，未按要求及時更換超過使用年限的零部件等，放任設備「帶病」運行。次要原因包括深圳歡樂谷對設備故障敷衍塞責，設備故障異常記錄嚴重缺失；負責事故設備保養維修工程統籌的潤昌公司弄虛作假，出具嚴重失實的自檢報告；為達到順利通過定期檢驗的目的，刻意隱瞞事實真相。報告建議對深圳歡樂谷副總經理羅某某等3名有關責任人移送司法機關處理、對深圳歡樂谷總經理岳某等5人給予行政處罰，並建議對深圳歡樂谷及潤昌公司給予行政處罰。深圳市市場監督管理局南山監管局、南山區文化廣電旅遊體育局和沙河街道辦事處以及9名相關公職人員被問責追責。

撰文：經濟通中國組

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