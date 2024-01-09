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李家超:1至4月有40多項大型活動和國際會議舉行

09/01/2024

　　行政長官李家超出席行會前見記者表示，未計18區「日夜都繽紛」活動，本港1至4月將有40多項大型活動和國際會議舉行，將帶動本地的消費、經濟，顯示香港仍有吸引力。

 



活動包括體育、時裝及國際會議

　　體育盛事方面，李家超指，本月21日舉行的香港馬拉松，會全面回復到疫情前規模，參賽名額多達7.4萬個；世界足球傳奇盃亦會在今個月20號在大球場舉行。下月，球王美斯效力的美職聯球隊國際邁阿密，會與香港隊在大球場踢表演賽；國際七人欖球賽亦會在4月舉行。


　　文化方面，3月會有再次有國際時裝品牌，來港舉行大型輝煌的時裝表演。國際會議方面，亞洲金融論壇將會在本月24至25日舉行，大量環球政商領袖來港。

 

李家超:各區議會由本月起至5月將舉辦「日夜都繽紛」活動

 

　　另外，由本月至五月，各區區議會舉辦連串活動，以「日夜都繽紛」為主題，展現地區特色，帶動節日氣氛。當局已成立專責工作小組，協助推動有關項目。

各區活動引入特色元素

　　李家超指，各區的活動會展現其特色，包括引入新元素，吸引區內外人士參與。例如深水埗區的活動會引入數碼產品、激光劍、cosplay；九龍城區活動會引入泰國潑水節、泰拳等元素；大埔區的許願夜市，林村許願樹會增設亮燈，新設會發光的寶碟。


　　他表示，多個活動都會邀請商戶和食肆提供折扣和優惠，期待這些活動會有更多「新橋、好橋」，振興地區經濟。

 

撰文：經濟通採訪組

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