《午市前瞻》難保萬六不穿但估值已極低 料比特幣四萬四有支持

恒生指數半日報16275，升51點或0.3%，主板成交逾407億元。恒生中國企業指數報5483，升2點或不足0.1%。恒生科技指數報3476，跌8點或0.2%。

恒生指數半日報16275，升51點或0.3%，主板成交逾407億元。恒生中國企業指數報5483，升2點或不足0.1%。恒生科技指數報3476，跌8點或0.2%。

恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報286.8元，跌1.2元或0.4%，成交20.12億元；美團收報71.55元，跌2.4元或3.2%，成交17.97億元；阿里收報69.7元，跌0.65元或0.9%，成交15.44億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

李偉傑：料後市15900至17000上落

美國十年期國債孳息率回落，隔晚納指回升逾2%。港股傾向靠穩，但恒指升幅及成交未見顯著提升。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，日前中植破產消息引發內地出現基金贖回潮，時隔一日後市場信心回穩，A股靠穩，同時支撐港股回升。

(網上圖片)

他認為，港股後市未至於太悲觀，因大環境憧憬減息，預計恒指有可能試穿16000於15900尋找支持。雖不保證不再穿底，但外資已於去年大量拋售港股，現價亦難有很大空間繼續沽貨，料後市15900至17000窄幅波動上落。

看好比特幣寧吼ETF

市場憧憬美國監管機構本星期內將批准首隻直接投資於比特幣的ETF，貝萊德、Ark和其他幾間機構昨日(8日)就發行直接投資於比特幣的ETF，向美國證交委員會提交修改後的申請表，被視為獲得批准的最後一步。消息帶動比特幣價格急升，單日飆逾3000美元，自2022年4月以來首度突破47000美元。

BC科技股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

港股比特幣概念股如BC科技(00863)新火(01611)有炒作，比特幣ETF FA三星比特幣(03135)及FA南方比特幣(03066)半日齊飆逾7%。李偉傑比特幣炒作無限，難於此刻摸頂，但近期聯儲局減息因素都有帶動不同資產價格上升。但鑑於比特幣在部分地方仍屬於敏感議題，預計不同消息因素仍會價格帶來波動。

新火股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

李偉傑看好比特幣於44000美元位置有支持，建議看好比特幣投資者可考慮於該水平附近部署。但認為個別比特幣概念股仍受自身盈利及業績影響，後市存有隱憂，有興趣者可選擇ETF以避免個別公司風險。

撰文: 經濟通通訊社市場組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動