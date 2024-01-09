  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》難保萬六不穿但估值已極低 料比特幣四萬四有支持

09/01/2024

恒生指數半日報16275，升51點或0.3%，主板成交逾407億元。恒生中國企業指數報5483，升2點或不足0.1%。恒生科技指數報3476，跌8點或0.2%。

 　　恒生指數半日報16275，升51點或0.3%，主板成交逾407億元。恒生中國企業指數報5483，升2點或不足0.1%。恒生科技指數報3476，跌8點或0.2%。

 

　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及阿里(09988)；騰訊收報286.8元，跌1.2元或0.4%，成交20.12億元；美團收報71.55元，跌2.4元或3.2%，成交17.97億元；阿里收報69.7元，跌0.65元或0.9%，成交15.44億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

李偉傑：料後市15900至17000上落

 

　　美國十年期國債孳息率回落，隔晚納指回升逾2%。港股傾向靠穩，但恒指升幅及成交未見顯著提升。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，日前中植破產消息引發內地出現基金贖回潮，時隔一日後市場信心回穩，A股靠穩，同時支撐港股回升。

 

 

 (網上圖片)

 

　　他認為，港股後市未至於太悲觀，因大環境憧憬減息，預計恒指有可能試穿16000於15900尋找支持。雖不保證不再穿底，但外資已於去年大量拋售港股，現價亦難有很大空間繼續沽貨，料後市15900至17000窄幅波動上落。

 

看好比特幣寧吼ETF

 

　　市場憧憬美國監管機構本星期內將批准首隻直接投資於比特幣的ETF，貝萊德、Ark和其他幾間機構昨日(8日)就發行直接投資於比特幣的ETF，向美國證交委員會提交修改後的申請表，被視為獲得批准的最後一步。消息帶動比特幣價格急升，單日飆逾3000美元，自2022年4月以來首度突破47000美元。

 

BC科技股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　港股比特幣概念股如BC科技(00863)新火(01611)有炒作，比特幣ETF FA三星比特幣(03135)及FA南方比特幣(03066)半日齊飆逾7%。李偉傑比特幣炒作無限，難於此刻摸頂，但近期聯儲局減息因素都有帶動不同資產價格上升。但鑑於比特幣在部分地方仍屬於敏感議題，預計不同消息因素仍會價格帶來波動。

 

新火股價走勢。 (經濟通HV2報價系統截圖)

 

　　李偉傑看好比特幣於44000美元位置有支持，建議看好比特幣投資者可考慮於該水平附近部署。但認為個別比特幣概念股仍受自身盈利及業績影響，後市存有隱憂，有興趣者可選擇ETF以避免個別公司風險。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08193

亞太金融投資

0.071

異動股

00115

鈞濠集團

0.199

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

127.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08193 亞太金融投資
  • 0.068
  • 00115 鈞濠集團
  • 0.215
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 127.400
  • 01111 華視集團控股
  • 0.560
  • 06862 海底撈
  • 14.440
股份推介
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.200
  • 目標︰$23.40
  • 00175 吉利汽車
  • 8.110
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 1.960
  • 目標︰$2.12
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.080
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.810
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 278.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.150
  • 00001 長和
  • 40.850
  • 00005 滙豐控股
  • 62.950
  • 00941 中國移動
  • 65.250
報章貼士
  • 01760 英恒科技
  • 2.110
  • 目標︰$3.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.830
  • 目標︰$8.48
  • 01234 中國利郎
  • 4.250
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/01/2024 12:09  恒指半日跌67點報16122，百威亞太跌4%，海底撈升逾6%

10/01/2024 12:07  《午市前瞻》恒指16200關鍵，美團未跌完，權重或進一步下調

10/01/2024 11:00  【國際要聞】美防長證入院接受前列腺癌手術，白宮稱無意免其職務

10/01/2024 10:02  《中概異動》蔚來曾跌逾4%，美銀降其ADR評級至「中性」

10/01/2024 09:40  【外圍經濟】日經平均指數升穿34000點，34年以來首次

10/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒３６億元，買神華沽盈富

10/01/2024 08:25  【大行炒Ｄ乜】阿里再被削目標，大行跟進航運股

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

10/01/2024 11:43  《財資快訊》美電升報７﹒８１７４，兩個月至一年均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】消費電子展揭幕，Think Different
人氣文章

新聞>財經熱話

大行看淡阿里上季業績紛降目標，惟股價未見大跌已屆吸納時？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指16200關鍵 美團未跌完 權重或進一步下調
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】強力反腐掀新高潮，金融列各領域之首
人氣文章

Foodie What’s On

自助餐2024｜1月優惠Buffet必食推介！$296任食生蠔、西冷 / 買二送二食和牛刺身煎鵝肝 / 怒食多款野生龍蝦 / 名店中菜酥炸龍躉球飲姬松茸燉花膠 2
人氣文章

健康解「迷」

16款兩餸飯餸菜大比拼！3款人氣之選熱量爆錶！蒸餸未必健康？營養師推介呢3款低脂之選
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

揮灑剛柔舞武美，光照平凡識英雄！舞劇《詠春》宣傳總監周勇平：平凡人的英雄故事
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環最新靚景餐廳：意大利名店IFC再開店！無敵維港靚景 + 羅馬風瑰麗裝潢！難忘北海道帶子薄片配魚子醬、自家製意大利麵配滿滿黑松露、西西里紅蝦
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一件Wool Shirt穿出懶洋洋冬日感！流行於50年代的羊毛裇衫，Overshirt、Shacket是古著原型！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
流感 ︳ 張竹君指下周進入流感高峰期，新冠病毒同步夾擊！甲型流感可致死！遇邊3種情況應即入院？這8類人應先接種疫苗
人氣文章
老翁做膽管內窺鏡驚見5條生猛蠕動寄生蟲！研究︰食這兩類食物最易惹蟲！新文章
人氣文章
近20%港人醣份指數超標 簡單3招助您穩定醣水平
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/01/2024 14:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS10/01/2024
【FOCUS】消費電子展揭幕，Think Different
人氣文章財經熱話10/01/2024
大行看淡阿里上季業績紛降目標，惟股價未見大跌已屆吸納時？
人氣文章財經熱話10/01/2024
《午市前瞻》恒指16200關鍵 美團未跌完 權重或進一步下調
人氣文章財經熱話10/01/2024
溫傑：台股兩萬點來了
人氣文章香港要聞10/01/2024
前區議員林進涉詐騙科技券被捕，旗下「同行搬屋」稱無收過資助
人氣文章大行報告10/01/2024
【大行炒D乜】航運股邊隻好？click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金