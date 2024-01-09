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憧憬出售加拿大業務後派特息，滙控獲大行輪番唱好有力上試高位

09/01/2024

　　港股踏入新一年走勢欠佳，短短幾個交易日累跌近半成，恐再下試萬六點，惟部分高息股仍硬淨，其中滙控(00005)延續去年強勢，今年至今仍錄近1%升幅。事實上，滙控強勢有因，除持續回購股份外，集團早前宣布獲加拿大政府批准可向加拿大皇家銀行(RBC)出售加拿大業務，料交易將於今年第一季完成，考慮派21美仙特別息。近日多間大行輪番唱好，其中花旗更指滙控出售加國業務後，派特別息及有機會加大回購規模，滙控隨時有力再上試高位。

 

（資料圖片）

 

獲准出售加拿大業務料首季完成　考慮派21美仙特別息

 

　　滙控早前公布，於12月21日加拿大聯邦政府財政部長已批准集團出售旗下加拿大滙豐，交易由此得以進行，預料交易將於2024年第一季完成。集團表示，將繼續積極考慮派付每股0.21美元特別股息，作為出售所得款項於2024年上半年的優先用途。

 

　　另外，滙控昨日(8日)在英國再回購約328.74萬股，每股作價6.3310至6.4300英鎊，總值約2102.9萬英鎊(約2.09億港元)，另同日在香港聯交所回購319.80萬股，每股作價62.35至63.30港元，總值約2.00億港元。滙控計劃由2023年11月1日起至不遲於2024年2月16日期間，回購總值最多30億美元之普通股，所回購的股份將被註銷，目前累計購入約2.75億股，涉資約21.12億美元。

 

花旗：特別息及回購規模可能增加　予目標價86.9元


　　花旗發表最新研報指，加拿大當局上月已批准滙控加拿大業務的剝離計劃，預期對其資本回報潛力有正面作用。基於約55億美元的收益規模及逾40億美元的RWA釋放，估計滙控的每股21美仙特別股息及回購規模均有可能增加，相應給予「買入」評級，目標價86.9元。

 

　　花旗表示，開展對滙控為期90日的上升催化觀察期，直至該行於2月下旬發布2023財年業績為止。開展相關正面觀察，主要基於滙控在2023年期間對利率敏感度指引變化，有理由相信已進行大量對沖，預計在業績發布的同時管理層將會提供更多有關其結構性資金對沖的資訊，有助推動淨資本收益率上升。

 

高盛：售加國業務後資本回報率有望提高　8%股息率強力支撐股價

 

　　高盛近日指，香港銀行投資者已把內地商業房地產風險敞口不斷上升的損失反映價內，而香港商業房地產的減值並不嚴重，香港借款人的質素較高，銀行所面臨行業逆風相對較弱，其抵押水平亦較高。儘管預期銀行盈利有所減少，但仍看好滙控，因為其資本回報步伐加快，而在加拿大業務出售完成後，其資本回報率有望提高，8%股息率將是對股價的強力支撐，予「買入」評級，目標價84元。


　　富瑞表示，滙控今明兩年有形股本回報率(ROTE)有望維持15%至16%水平，該行有計劃透過回購、派發普通股息及特別股息等方式回報股東，加上適度的正面盈利預測調整，以及加拿大業務剝離獲批，因此有理由相信滙控今年發展前景明朗。預期滙控近期基本業績及資本回報水平將保持平穩，去年第四季香港銀行同業拆息表現將有所改善，使該行的香港業務按季淨資產收益率保持穩定。不過，在淨資產方面，計及出售法國零售業務、交易帳款融資成本上升及國債持貨減少，預期將拖累淨利息收入減少1%至2%，因此相應將2024及2025年經調整撥備前利潤預測下調4%，將英股目標價下調至980便士，維持「買入」評級。

 

（資料圖片）

 

大摩：即使美息大降料仍維持雙位數ROTE　每年回購料達80億美元


　　摩根士丹利指，對本港及東盟地區銀行而言，今年重點關注利率走低將如何帶來影響。該行料最快今年次季減息，但由於重新定價滯後，以及部分銀行的對沖選項，料淨息差最快明年(2025年)才見影響。而更寬鬆的貨幣政策及經濟「軟著陸」將最終轉化成更快的貸款增長、市場相關收入增加，以及良性信貸風險產出，意味即使熊市情境下美息降至2.5厘，銀行的股本回報率(ROE)仍受支持。如果市場更相信銀行股2025年ROE將較過去10年更高，股價則有望錄正面反應。

 

　　大摩又指，持續向上的ROE意味部分銀行可持續將大筆資本回饋予股東，特別是本港及新加坡的銀行。對本港及新加坡的銀行而言，可持續的雙位數ROE、信貸風險可控，以及資本回報維持高企(股息率約6%及回購)將支持股價及盈利增長。該行對港、星銀行持選擇性態度，偏好滙控及大華銀行，維持對滙控的核心增持看法。即使美息跌至2.5厘，料滙控仍可維持雙位數有形股本回報率(ROTE)，並料其股息率達10.5%，這計及完成出售加拿大資產的特別息派發預期。另料匯控每年回購達80億美元，予「增持」評級，目標價78.4元。

 

黃瑋傑：美國將減息高息股吸引力增　料滙控先上試65元


　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，滙控、港燈(02638)及電訊股等高息股業務較本地化，受內地經濟影響相對小，而美國今年開始進入減息周期，上述股份的息率高達7、8厘，吸引力自然增加。其中滙控因其業務性質及息率開始吸引資金再流入，今日股價突破12月高位63.4元，重新企於5條移動平均線之上，且5條平均線分開順序排列，由上至下分別為10天、20天、50天、100天及250天線，代表走勢向好，相信有力上試去年8月高位65元，可以此為第一個目標。

 

　　滙控今日升1.28%收報63.45元，最多升1.92%至63.85元，成交14.49億元。其他銀行股表現一般，渣打(02888)升0.16%報64.25元，中銀香港(02388)跌0.25%報20.1元，恒生(00011)跌0.35%報86.5元，東亞(00023)升0.11%報9.37元，大新銀行(02356)跌1.61%報4.88元。

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


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