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消息：中大校長段崇智請辭，明年1月離任

09/01/2024

　　媒體引述消息指，中大校長段崇智請辭。據了解，校董會成員收到通知，指段崇智將於明年1月離職。

 


　　立法會去年11月通過中大校董會改組草案。有媒體訪問議員校董張宇人時，問及未來會否探討罷免校長段崇智，張宇人無正面回應，僅稱未知校董會過渡期間會採取甚麼行動。

擔任中大校長逾6年

　　上月，中大宣布解僱時任副校長(行政)及秘書長吳樹培，段崇智在事隔一周後開腔向吳樹培致謝，感謝他多年來對中大的貢獻。　


　　段崇智於2018年就任為香港中文大學第8任校長，曾於美國深造並獲紐約洛克菲勒大學頒授生命科學博士學位。他現時兼任中大利國偉利易海倫組織工程學及再生醫學教授。

 

中大：校董會主席昨收到段崇智請辭決定，無交代原因

 

　　中文大學發新聞稿指，中大校董會主席查逸超昨天收到段崇智請辭決定，將於明年1月卸任中大校長職務，並無交代原因。


　　段崇智在新聞稿稱，按照修訂後的大學條例，中大落實新的管治架構，認為此時是讓大學物色一位新校長的合適時機，未來一年將不遺餘力確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡，又形容履行中大的創校使命，是畢生光榮。


　　中大感謝段崇智過去6年來盡心服務及領導大學。校董會會按照《香港中文大學條例》規程，設立由大學校董會主席、3名大學校董會成員及3名大學教務會成員組成的委員會，就招聘新校長事宜向校董會提供意見。

 

撰文：經濟通採訪組

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