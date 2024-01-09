  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【高息定存】銀行減港元存息，恒生6個月險守4厘，南商4.5厘

09/01/2024

　　隨著年結過去，本地對港元資金的需求日益下降，近日本地多間銀行下調港元定存，若以較低入場門檻1萬元，恒生銀行6個月定存息減至4厘，險守4厘，適用於優越私人理財戶口透過網上銀行、電話或分行辦理。至於起存額為20萬元，6個月定存息則減至最高3.9厘。

 

 （資料圖片）

 

南商3個月及6個月最高4.6厘及4.5厘

 

　　南洋商業銀行下調1個月、3個月、6個月及12個月定存息至最高4厘、4.6厘、4.5厘以及4.25厘，但起存額需100萬元，適用於「智優息定期存款」，特選「南商理財」客戶，透過分行辦理。至於門檻較低，起存額10萬元，1個月、3個月、6個月及12個月存息則減至最高3.8厘、4.4厘、4.3厘及4.05厘。

 

　　交銀香港下調6個月港元定存息至最高4.3厘，起存額為2萬元，適用於「每日特息定期存款」，個人客戶透過電子渠道以新舊資金辦理。

 

建行亞洲逆市加息 1個月最高4.3厘

 

　　不過，建行亞洲卻逆市加息，上調1個月港元定存息至最高4.3厘，存額為1萬元至500萬元，適用於全新貴賓理財客戶，透過分行辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回生財有道

相關資料 - 

異動股

異動股

08193

亞太金融投資

0.071

異動股

00115

鈞濠集團

0.198

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

127.500

更多生財有道

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08193 亞太金融投資
  • 0.071
  • 00115 鈞濠集團
  • 0.198
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 127.500
  • 01111 華視集團控股
  • 0.580
  • 06862 海底撈
  • 14.480
股份推介
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.100
  • 目標︰$23.40
  • 00175 吉利汽車
  • 8.090
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 1.970
  • 目標︰$2.12
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.040
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.810
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 278.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.150
  • 00001 長和
  • 40.900
  • 00005 滙豐控股
  • 62.950
  • 00941 中國移動
  • 65.200
報章貼士
  • 01760 英恒科技
  • 2.110
  • 目標︰$3.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.830
  • 目標︰$8.48
  • 01234 中國利郎
  • 4.250
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/01/2024 12:09  恒指半日跌67點報16122，百威亞太跌4%，海底撈升逾6%

10/01/2024 12:07  《午市前瞻》恒指16200關鍵，美團未跌完，權重或進一步下調

10/01/2024 11:00  【國際要聞】美防長證入院接受前列腺癌手術，白宮稱無意免其職務

10/01/2024 10:02  《中概異動》蔚來曾跌逾4%，美銀降其ADR評級至「中性」

10/01/2024 09:40  【外圍經濟】日經平均指數升穿34000點，34年以來首次

10/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒３６億元，買神華沽盈富

10/01/2024 08:25  【大行炒Ｄ乜】阿里再被削目標，大行跟進航運股

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

10/01/2024 11:43  《財資快訊》美電升報７﹒８１７４，兩個月至一年均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】消費電子展揭幕，Think Different
人氣文章

新聞>財經熱話

大行看淡阿里上季業績紛降目標，惟股價未見大跌已屆吸納時？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指16200關鍵 美團未跌完 權重或進一步下調
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

綠營羅織罪名，屈大陸介選
人氣文章

心理全說．Kaman Lee

從李善均輕生說起！心理學自殺研究：自殺意念來自失去希望、孤寂、怕成負累！面對身邊人受困讓對方知道的2件事
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

芒格教你投資、人生雙贏
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

早餐斷食能有效減肥？遲食早餐和晚餐會帶來甚麼健康風險？幾點進食最健康？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

叱咤我最喜愛的女歌手 —— 伸縮自如，陳蕾莫問出處
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

澳洲威士忌之選！推介2款人氣酒廠的出品，以精釀之名走出國際的新世代美酒
健康好人生 Health Channel
人氣文章
英國30歲女子感染罕見菌滿面紅疹！化妝掃不清洗比馬桶骯髒！仲有一種化妝工具屬細菌最佳繁殖地
人氣文章
派對後為身體排毒！3大DIY排毒食譜推介：零負擔菠菜粥、燃脂蔬菜湯、最強牛蒡排毒湯，養出好腸胃！
人氣文章
膽囊炎 ︳男子吃三寶飯上腹痛求醫揭生結石兼膽囊腫脹！點解晚上易發作？膽囊疼痛與胃痛靠一招分辨
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/01/2024 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS10/01/2024
【FOCUS】消費電子展揭幕，Think Different
人氣文章財經熱話10/01/2024
大行看淡阿里上季業績紛降目標，惟股價未見大跌已屆吸納時？
人氣文章財經熱話10/01/2024
《午市前瞻》恒指16200關鍵 美團未跌完 權重或進一步下調
人氣文章財經熱話10/01/2024
溫傑：台股兩萬點來了
人氣文章香港要聞10/01/2024
前區議員林進涉詐騙科技券被捕，旗下「同行搬屋」稱無收過資助
人氣文章大行報告10/01/2024
【大行炒D乜】航運股邊隻好？click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金