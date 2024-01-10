大行看淡阿里上季業績紛降目標，惟股價未見大跌已屆吸納時？

據內媒報道，阿里巴巴(09988)旗下菜鳥近日正式進軍美國集運市場，為當地提供空運和海運兩大集運服務，當中空運最快5日抵達，而海運拼團運費低至12元人民幣。不過，多間大行近日先後下調阿里目標價，主要因看淡其上季收入增長，預期旗下淘寶天貓按季增長將會放緩。市場期望不太大下，阿里業績會否勝預期甚至帶來驚喜？近日其股價跌至70元附近看似已不肯再跌，是否已屆吸納之時呢？

（阿里巴巴官網媒體資料庫）

大和下調阿里上季收入增長預測 目標價降至108元



大和發表研報，將阿里截至去年12月底止第三財季收入增長預測由按年增長8%下調至增長6.4%，即2630億元人民幣，考慮到客戶管理收入(CMR)組合改變，另料經調整除息稅及攤銷前利潤(EBITA)按年持平至520億元人民幣。預計第三財季CMR低於預期，由於來自淘寶的商品交易總額(GMV)佔比較高，令兩者差距擴闊。料季內GMV按年升5%，並下調淘寶天貓集團CMR增長預測至1.5%，按季增長將會放緩，惟料第四財季起差距將會變窄，來自淘寶的GMV佔比似乎會維持穩定。料季內國際商業數字集團(AIDC)收入強勁，料按年升43%，雲收入則料進一步放緩，料按年升2%。為反映近期回購股份量減少，下調阿里2024至26財年每股盈利預測3%至4%。基於淘寶天貓集團預測市盈率倍數由4倍降至3倍，目標價由114元降至108元，維持「買入」評級。



富瑞估計阿里上季總收入按年增長5%至2600億元人民幣，當中淘寶天貓收入按年增長1%至1280億元人幣，零售商業CMR持平於910億元人民幣，GMV按年增長3%，國際數字商業收入按年升41%，菜鳥則升21%。整體EBITA估計按年持平於520億元人民幣，EBITA利潤率按年跌1個百分點至20%。阿里收入趨勢較預期為佳，策略得以維持，未來將會解鎖人工智能及海外業務的發展機會，維持「買入」評級，目標價由140元下調至128元，以反映最新業務發展下，引用較大的持股企業折讓為30%。

摩通：料上季收入增長疲軟影響近期股價 目標價降至105元



摩通指，阿里2024財年第三季(去年12月底止季度)收入增長疲軟，尤其是CMR，會對近期股價產生負面影響，因此將目標價從120元下調12.5%至105元，重申「增持」評級。預計未來四個季度阿里的CMR增長率將保持低迷。由於淘寶及天貓收入增長疲軟，預計第三財季總收入將年增5%，比市場預期低4%；經調整淨利潤年增1%至49億人民幣，比市場預期低2%。由於CMR下降及國際電子商務虧損擴大，將其2024及25財年每股盈利各削減3%及7%，但部分被雲業務利潤率較高假設所抵銷。

建銀國際料阿里上財季總收入按年升5.4%至2610億元人民幣，經調整淨利潤按年跌3%至487億元人民幣，均低於預期。預料集團GMV錄得低單位數增長，收窄了與全國線上零售銷售的差距，並料CMR按年升0.7%，較GMV增長慢。下調阿里2024至2026年收入預測，將目標價由137.8元下調至126.6元，維持「跑贏大市」評級。

大摩降阿里未來盈利預測 瑞銀料業務調整階段影響財務數據

摩根士丹利指，考慮到淘寶GMV組合的增加，將阿里截至2023年12月底的第三財季CMR預測下調0至1%。預期季度經調整EBITA按年持平，季度收入將按年增長5%、按季增16%至2600億元人民幣，經調整EBITA料按年持平於521億元人民幣。考慮到最新的國內電商趨勢以及海外業務投資的增加，將阿里2024至2026財年非通用會計準則淨利潤預測下調5%至7%。以7倍2025財年預測PE計算，對阿里持保守看法，儘管更穩健的資本管理可能是上行催化劑，但業務轉型仍需時，維持其美股「與大市同步」評級，目標價由90美元下調至85美元。





瑞銀預料阿里截至2023年12月底止季度收入將按年增長4%至2590億元人民幣；經調整EBITA大致按年持平於517億元人民幣，較上季增長達18%顯著放緩，認為這受累於國際業務的額外投資、其他業務錄虧損以及高利潤率的CMR增長減慢等。而新首席執行官上任後，阿里正處於業務調整階段，財務數據將暫時受到影響，但基本業務運營指標料將顯示出更大韌性，包括GMV應穩步增長，市場份額損失的步伐將放緩；淘寶天貓用戶活躍度不斷提高；國際業務呈現強勁增長；業務優化繼續取得進展，電子雜貨業務等業務的虧損正在縮減，非核心的所有其他業務仍以投入資本回報率(ROIC)為重心，予美股「買入」評級，目標價由120美元下調至112美元。花旗亦將阿里港股目標價由140元降至122元，滙證則由128元降至116元，均維持「買入」評級。

何啟俊：內地經濟堪憂影響電商收入 惟阿里估值極低料與大市同步



（何啟俊）

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，由於內地宏觀經濟復甦未如理想，大行對阿里、京東(09618)及美團(03690)上季業績包括收入及盈利表現都不會有太大期望。雖然近期內地零售銷售在「三頭馬車」數據中已算較好，但內地整體經濟仍令人擔憂，失業情況恐持續惡化，民眾可支配收入減少，使錢自然會較保守，影響未來電商收入預期，故阿里遭大行下調目標價合理。不過，阿里估值已非常低，料股價再大跌空間不大，惟上升動力不足，相信會與大市同步，料於65至77元之間上落。恒指近期或會跌至16000點，亦可考慮買入阿里。

阿里半日跌0.5%收報69.4元，連跌4日，累跌6.28%，成交16.21億元。其他重磅科技股有部分略為反彈，京東升0.51%報98.5元，美團升0.5%報70.9元，網易(09999)升0.21%報140.5元，百度(09888)升0.35%報114元，惟騰訊(00700)跌1.2%報280.2元，小米(01810)跌1.95%報14.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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