  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【大行炒D乜】航運股邊隻好？click入嚟睇下

10/01/2024

 

 

 

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱

返回大行報告

相關資料 - 

異動股

異動股

08193

亞太金融投資

0.071

異動股

00115

鈞濠集團

0.185

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

127.500

更多大行報告

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08193 亞太金融投資
  • 0.071
  • 00115 鈞濠集團
  • 0.198
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 127.500
  • 01111 華視集團控股
  • 0.580
  • 06862 海底撈
  • 14.480
股份推介
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.100
  • 目標︰$23.40
  • 00175 吉利汽車
  • 8.090
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 1.970
  • 目標︰$2.12
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 14.040
  • 目標︰$20.00
  • 02638 港燈－ＳＳ
  • 4.810
  • 目標︰$5.20
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 278.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 69.150
  • 00001 長和
  • 40.900
  • 00005 滙豐控股
  • 62.950
  • 00941 中國移動
  • 65.200
報章貼士
  • 01760 英恒科技
  • 2.110
  • 目標︰$3.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.830
  • 目標︰$8.48
  • 01234 中國利郎
  • 4.250
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/01/2024 12:09  恒指半日跌67點報16122，百威亞太跌4%，海底撈升逾6%

10/01/2024 12:07  《午市前瞻》恒指16200關鍵，美團未跌完，權重或進一步下調

10/01/2024 11:00  【國際要聞】美防長證入院接受前列腺癌手術，白宮稱無意免其職務

10/01/2024 10:02  《中概異動》蔚來曾跌逾4%，美銀降其ADR評級至「中性」

10/01/2024 09:40  【外圍經濟】日經平均指數升穿34000點，34年以來首次

10/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒３６億元，買神華沽盈富

10/01/2024 08:25  【大行炒Ｄ乜】阿里再被削目標，大行跟進航運股

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

10/01/2024 11:43  《財資快訊》美電升報７﹒８１７４，兩個月至一年均微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】消費電子展揭幕，Think Different
人氣文章

新聞>財經熱話

大行看淡阿里上季業績紛降目標，惟股價未見大跌已屆吸納時？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指16200關鍵 美團未跌完 權重或進一步下調
品味生活
生活
人氣文章

台灣熱話．姚超文

綠營羅織罪名，屈大陸介選
人氣文章

著數速遞

旅發局消費券 | 香港夜饗樂再派10 萬份餐飲消費券！1,200間食肆、酒吧用得！滿$100即減$100！即睇3步搶券攻略+詳情 3
人氣文章

中醫話

冬天養生 | 柑、橘、桔、橙分不清？功效大不同！橘即是桔！邊種健脾潤肺？中醫推介滋潤南北杏燉橙、健脾消脂橘子桂花飲品
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

金球獎2024：《奧本海默》Robert Downey Jr.獲最佳男配角！因濫藥二次被補、演反派走出Iron Man定型！羅拔唐尼是如何走過？
人氣文章

Art & Living

舞蹈詩劇《只此青綠》：以青綠重現青春，以展卷人視角走進王希孟的內心！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

食膠原蛋白有用嗎？營養師拆解：修復膠原蛋白3款真正所需的營養元素！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
壽命縮短與長期貧窮有關？長期處於經濟壓力下易傷脾胃！中醫︰按穴位疏肝助延年益壽
人氣文章
漸凍人症︱手指不靈活誤診頸椎毛病，後揭患漸凍人症！3年間呼吸含氧量跌、輪椅代步！患者促政府增資源助尊嚴過活
人氣文章
安老｜「荷蘭失智村」模擬市鎮享受真實「自在」人生！從認知障礙到失能，有尊嚴地走過認知障礙之路
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:31
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:31
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/01/2024 14:31
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/01/2024 14:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS10/01/2024
【FOCUS】消費電子展揭幕，Think Different
人氣文章財經熱話10/01/2024
大行看淡阿里上季業績紛降目標，惟股價未見大跌已屆吸納時？
人氣文章財經熱話10/01/2024
《午市前瞻》恒指16200關鍵 美團未跌完 權重或進一步下調
人氣文章財經熱話10/01/2024
溫傑：台股兩萬點來了
人氣文章香港要聞10/01/2024
前區議員林進涉詐騙科技券被捕，旗下「同行搬屋」稱無收過資助
人氣文章大行報告10/01/2024
【大行炒D乜】航運股邊隻好？click入嚟睇下
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金