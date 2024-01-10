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溫傑：台股兩萬點來了

10/01/2024

　　回顧過去一年，全球投資焦點首推人工智能（AI），市場看好部分軟件、晶片及伺服器公司。我們預料此波AI浪潮有機會繼續於未來1-2年延續，如果各位戰友希望捕捉相關的投資機遇，除美股外，台灣股市同樣值得留意。當然，台股不只科技股，只是考慮到部分投資者或未必太了解台股個股，所以我們會先集中於一個主題，即AI或科技相關題材。
　

（shutterstock）


企業盈利迎來結構性增長
　
　　我想先分享2024年的台股前景。受惠企業盈利展望樂觀，凱基亞洲估計今年台股有望上試兩萬點水平。根據我們的統計，過往每當科技行業出現範式移轉時，總能帶動台股成分股連續兩年迎來盈利的高速增長，我們預期今次的人工智能AI浪潮將會複製類似經驗，並帶動台股成分股於2024及25年連續兩年獲利迎來兩成增長。


　　預期這場AI浪潮將逐漸由雲端AI擴散到終端AI，即具有AI功能的電腦或相關終端裝置將於未來陸續面世。而相關發展料不僅帶動伺服器或PC等終端裝置「量」的增長之外，其所衍生出各項零組件的規格升級更是巨大商機，由此支撐相關科技廠於今年起盈利可望迎來結構性優化。

 


（溫傑）

　
受惠伺服器走向液冷散熱
　
　　個股方面，今個星期介紹雙鴻，公司成主於1998年，為台灣前三大散熱模組廠商，產品主要用於手提電腦、桌上電腦、顯示卡、伺服器及智慧手機。其投資邏輯非常簡單直接：AI終端化，令市場對散熱器的要求增加，利好其產品均價及毛利率。


　　以伺服器為例，公司目標今年伺服器收入增長20%，佔總收入的佔比有望升至30%。隨著今年公司將開始出貨單價較高的冷卻液監控主機（CDU, cooling distribution unit）及AI伺服器出貨量增加，並隨著散熱產品中部份解決方案自氣冷升級至液冷（氣冷散熱在伺服器運算效能愈來愈高的趨勢之下，已逐漸不敷使用，使液冷散熱需求上升），將同時推動收入及毛利率，我們預期2024-25年伺服器盈利貢獻將達40-50%。


　　此外，我們認為PC換機需求將隨經濟復甦而長，加上今年預計將推出支援AI功能的Windows 12，將帶動升級需求，對於散熱設計有正面影響。而採用熱板（VC, Vapor Chamber）的電競手提電腦與AI手提電腦亦將推動收入上揚。我們預期雙鴻今明兩年每股盈利增長率將分別達33%及26%，為股價向好的最有力利好因素。

 

撰文：凱基亞洲投資策略部主管　溫傑

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