小米聯想各具炒作概念齊獲大行祝福，可趁股價調整吸納？

小米集團(01810)及聯想集團(00992)都屬強勢股，去年分別藉造車及人工智能電腦(AI PC)概念累升43%及81%。不過，今年港股開局不利，已連跌7日，險守萬六點，兩隻股份都借勢回調，其中小米調整較急，自上月底舉行發布會展示首款汽車「SU7」後，已累跌逾13%，可能因投資者趁好消息出貨，而其造車成績也有待觀察。至於聯想，除因有10餘款AI PC亮相，上日反彈逾4%外，今年以來亦跌近半成。兩股各有賣點，亦獲大行唱好，可否趁股價調整吸納呢？

（資料圖片）

小米：不會推廉價「丐中丐」版汽車 手機業務仍最核心

小米近日就網友提問在官微進行回覆，表示小米汽車SU7定價「不會是9.9萬(人民幣．下同)、不會是14.9萬、不會是19.9萬」。最終定價將於小米SU7正式發布會上公布。而由於小米董事長雷軍曾多次預告定價會有點貴，有網友猜測小米會否為降低起售價，推出廉價的「丐中丐」版本。小米汽車回應稱，內部有著充分一致的產品立項準則，「體驗優先」始終放在第一位。小米SU7就是標準版。另有網友提問今後會否推出Redmi汽車，小米指沒有這個計劃，目前還是專注於把小米第一款車SU7的產銷全鏈條做好。



此外，有網友問到，小米聚焦造車以後，會否沒有時間致力於手機研發。小米回應稱，手機依然是小米最核心的業務，並引用雷軍發言指，現階段其時間分配，約為四分一時間用在研發手機，四分一關注集團運營和管理，二分一時間用在汽車業務。另雷軍曾回應網友稱，小米SU7目前在「50萬以內沒有對手」，小米再次重申這一論述。

中金：小米汽車量產後將貢獻可觀收入 維持目標價19元

中金上周發表研報指，小米早前召開小米汽車技術發布會，小米SU7系列包括SU7和SU7 Max兩款車型外觀設計、性能、續航、安全等細節公開，其中多項核心自研技術行業領先。雷軍表示，目前小米汽車研發投入已超百億元人民幣，其中智能駕駛第一期總投資已追加到47億元人民幣。此次技術發布會展示的行業領先核心技術體現出小米在造車領域的技術實力，同時澎湃OS的加持有望成為小米汽車的重要差異點，打造人車家全生態體系，創造移動智能空間。看好今年上半年小米汽車正式量產後貢獻可觀收入，打造第二成長曲線，維持小米2023及2024年盈利預測不變，同時維持目標價19元及「跑贏行業」評級。

瑞銀最新研報指，與小米副總裁、首席財務官林世偉會談，林世偉強調，SU7定價上將不會是經濟實惠路線，用車體驗上對標保時捷的Taycan和Tesla Model S。此外，小米在去年10月發表自家作業系統HyperOS，HyperOS在從移動裝置到汽車再到家居，真正於無縫用戶體驗方面起關鍵作用。HyperOS與Android和iOS的整合提高了整體可存取性。而自SU7發布以來，有汽車相關的物聯網公司對與小米的物聯網生態系統合作表現出濃厚興趣。瑞銀給予小米「買入」評級，目標價18元。

中銀國際指，在去年12月底小米首款電動車SU7亮相以來，考慮產品、研發、製造、銷售及市場推廣優勢，重申對小米電動車的正面展望，電動車將是小米今年投資催化劑。雖然定價仍存在很大不確定性，但相信小米可在競爭激烈的市場上提供高性價比產品，在首款電動車錄火熱銷情，目標價由22.2元微降至21.92元，重申「買入」評級。

聯想10餘款AI PC亮相CES 高盛：將受惠新產品周期



昨日(9日)在美國舉行的國際消費電子展(CES)，人工智能(AI)產品成為焦點。據內媒報道，在CES上，聯想集團攜40多款基於人工智能的設備與解決方案亮相，其中有10餘款AI PC，如Yoga Pro 9i、全球第一台可無縫切換筆記本電腦和平板電腦兩種模式的ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid、全球首款商務AI PC－－ThinkPad X1 Carbon AI、新一代超小型ThinkCentre neo Ultra等。

（聯想官網截圖）

高盛早前發表研報，重申對聯想的正面看法，認為公司的電腦出貨量正處於轉折點，並將受惠於即將來到的新產品周期。聯想電腦的商用機型佔比較高，在去年首9個月出貨量佔57%，並佔全球個人電腦出貨量44%，將令聯想成為新產品周期及AI電腦的第一批受益者。將公司2024至26年盈利預測分別上調3%、3%及2%，由高收入帶動，維持「買入」評級，升目標價14.6%至13.51元。



光大證券亦維持聯想「買入」評級，認為公司AIOn產品具備先發優勢，將受益於AI PC帶動的消費者換機需求提振。公司聚焦AI PC軟硬體生態組織，有望重塑估值。集團於去年12月15日推出「AIReady」新品，於12月27日舉行AI PC專題的投資者交流會，AI與PC結合將形成「算力平台+個人大模型+AI應用」的新型混合體，開啟全新的AI體驗。

瑞銀料今年智能手機出貨量增3% AI PC及AI伺服器發展強勁

另值得留意，瑞銀近日舉行2024年度大中華研討會，瑞銀投資銀行東盟研究主管暨亞太區科技技術研究主管Nicolas Gaudois預測，今明兩年智能手機出貨量將分別按年增長3%及2%，指行業正逐步復甦，美國以外市場料迎來疫情後首個較穩定的設備更換周期。行業未來主要關注點為人工智能(AI)，預期在AI PC及AI伺服器等領域都會有更強勁發展，預測伺服器市場今年將增長3%。

瑞銀投資銀行台灣研究主管Randy Abrams則指，未來一至兩年AI從以雲端為基礎的服務轉移至更多應用於邊緣設備，預期生產商將會為智能手機等產品進行算力提升，有助拓闊整個行業發展路徑，整體而言預期科技行業未來將溫和改善，對今年前景持審慎樂觀看法。

熊麗萍：小米守穩14元或現反彈 聯想10元以下較值博



（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，看股價走勢，小米有機會再調整多一些，短期或會跌穿14元。早前小米舉行汽車技術發布會，展示首款汽車SU7，雖然提到技術很先進，但大家仍存疑，令股價要消化相關消息，但若成功守住14元，股價或有機會反彈。

至於聯想，熊麗萍指，如想買入宜先「忍忍手」，因其股價波幅大，近期由11元跌至10元雖守得住，但10至11元暫時值博率不高。惟其今年基本面明顯會轉好，疫情過後本來2023年已是換機期，但因經濟差，無論個人及企業換機都延後。不過，PC銷售2023年第四季已見好轉，料2024年可延續，加上現時新機都配合AI發展，相信有利聯想PC及數據業務發展，對股價有幫助，惟要先看能否守住10元，若未能重上11元，隨時有機會於10元以下買到。

值得一提，小米自去年12月28日以來已連續8天進行回購，其中昨日斥約5000萬元回購350萬股，作價介乎14.2至14.38元，8日累計回購金額近5億元，不過今日(10日)收市仍跌1.67%報14.1元，最多跌3.49%低見13.84元，成交10.55億元。聯想則跌2.26%收報10.38元，成交5.64億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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