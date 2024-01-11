  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨 : 恒指萬六點值搏率高，為入市時機

11/01/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　踏入新一年以來，港股七個交易日都跌市收場，上日（10日）更一度逼近萬六關邊緣，最多跌逾150點，其後好淡爭持，萬六關姑且守得住，但久守必失，大市成交再縮減，加上權重藍籌股再破底，大市下試前底15972點低位機會大？科技股板塊表現慘淡，當中美團(03690)不斷尋底，跌穿70元後有買盤入場，其後集團更回購股份，不過業務前景憂慮未除，不宜沾手？蘋果公司近日宣布，Vision Pro將於2月開售，手機設備股有望借相關消息回升？近期兩隻手機孖寶舜宇(02382)同瑞聲(02018)都回至保力加通道底部，現價可撈底？市場普遍預料，今年全球手機出貨量回升，相關情況會立即反映在手機設備股未來一季出貨量數據上面嗎？內需餐飲股海底撈(06862)反彈逾8％，收復20天線（13.975元），大行唱好短期翻盤正面及毛利率前景穩定，有資金追入，不過受內地消費降級影響，海底撈仍可睇高一線？股價反彈過急會否有回吐風險？

 


【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】
 
─────────────


【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！
節目重溫► https://bit.ly/2T70l62


─────────────


更多精彩節目:
直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z


─────────────


本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！


─────────────


喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本！► 火速行動

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03067

安碩恒生科技

7.375

異動股

02837

ＧＸ恒生科技

4.288

異動股

01611

新火科技控股

2.570

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03067 安碩恒生科技
  • 7.375
  • 02837 ＧＸ恒生科技
  • 4.288
  • 01611 新火科技控股
  • 2.560
  • 01093 石藥集團
  • 6.510
  • 01341 昊天國際建投
  • 1.140
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 65.050
  • 目標︰$68.95
  • 09997 康基醫療
  • 7.030
  • 目標︰$7.55
  • 00973 L'OCCITANE
  • 21.900
  • 目標︰$23.40
  • 00175 吉利汽車
  • 8.160
  • 目標︰$9.70
  • 01811 中廣核新能源
  • 1.990
  • 目標︰$2.12
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 289.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.200
  • 00001 長和
  • 41.250
  • 02800 盈富基金
  • 16.500
  • 00005 滙豐控股
  • 63.050
報章貼士
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 28.800
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 73.350
  • 目標︰$80.00
  • 00177 江蘇寧滬高速公路
  • 7.620
  • 目標︰$8.10
熱炒概念股
即時重點新聞

11/01/2024 13:43  【外圍經濟】摩根資產管理：聯儲局減息幅度或比預期大

11/01/2024 12:10  亞洲金融論壇將於本月24日開幕，料吸引逾3千政商領袖參與

11/01/2024 12:06  《午市前瞻》恒指萬七難破，藥明目標預測可加亦可減，不宜太樂觀

11/01/2024 12:06  恒指升242點報16339，藥明生物飆8%，藥明康德漲5%

11/01/2024 11:39  【外圍經濟】彭博經濟研究料全球主要央行進入減息年

11/01/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６９億元，買盈富沽騰訊

11/01/2024 08:26  【大行炒Ｄ乜】里昂升藥明生物評級至買入，富瑞跟進車股

05/01/2024 11:25  《嚟緊炒Ｄ乜》華潤置地現雙底形態，中短線上望３６銀

11/01/2024 11:36  《財資快訊》美電升報７﹒８１７２，兩個月至一年均軟至４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】現貨ETF加持前景，比特幣臨另類對手
人氣文章

新聞>財經熱話

上調今年新增項目目標獲大行唱好，藥明生物股價飆升可再吼？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指萬七難破 藥明目標預測可加亦可減 不宜太樂觀
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【得獎名單】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞
人氣文章

小薯茶水間

彭博選全球最值得觀察50大企業名單！Google母公司、比亞迪上榜！邊3大行業佔多數？這間地產商成香港唯一代表！
人氣文章

娛樂情報

萬千星輝頒獎典禮2023 | TVB「大合照」出現P圖災難！孔德賢雙腳離地、麥美恩漂浮半空
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

從繪畫風景實現觀看的願望！專訪藝術家黃進曦：寫生虛擬、寫生真實、清醒的做夢
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

迎接2024：無論世界環境如何，也要和自己的身心靈和好！6個生活小習慣，建立新一年目標
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

澳洲威士忌之選！推介2款人氣酒廠的出品，以精釀之名走出國際的新世代美酒
健康好人生 Health Channel
人氣文章
感冒發燒後不退熱、久咳不癒？中醫︰因肺脾腎虛兼體虛！推介「健脾補腎素湯」平日都飲得
人氣文章
醫健通 | 政府於18區郵政局設醫健通開戶服務！哪些服務必須用醫健通？對邊幾類情況最有用？即睇郵局名單及登記懶人包 1
人氣文章
中年增肌 ︳ 預防肌少症靠2大負重運動！補充肌酸要吃哪些食物？中醫主張「脾主四肢」！即睇簡單健脾焗茶推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 14:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 14:55
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/01/2024 14:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/01/2024 14:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章FOCUS11/01/2024
【FOCUS】現貨ETF加持前景，比特幣臨另類對手
人氣文章財經熱話11/01/2024
上調今年新增項目目標獲大行唱好，藥明生物股價飆升可再吼？
人氣文章財經熱話11/01/2024
《午市前瞻》恒指萬七難破 藥明目標預測可加亦可減 不宜太樂觀
人氣文章香港要聞11/01/2024
聖方濟各大學冀提供具特色課程，今年推酒店旅遊課程
人氣文章財經熱話11/01/2024
【科技股】龍頭科技股中，含金量最高及穩陣之選？
人氣文章香港要聞11/01/2024
盧寵茂疑暗示加煙稅，稱加稅為控煙有效策略
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金