林家亨 : 恒指萬六點值搏率高，為入市時機

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

踏入新一年以來，港股七個交易日都跌市收場，上日（10日）更一度逼近萬六關邊緣，最多跌逾150點，其後好淡爭持，萬六關姑且守得住，但久守必失，大市成交再縮減，加上權重藍籌股再破底，大市下試前底15972點低位機會大？科技股板塊表現慘淡，當中美團(03690)不斷尋底，跌穿70元後有買盤入場，其後集團更回購股份，不過業務前景憂慮未除，不宜沾手？蘋果公司近日宣布，Vision Pro將於2月開售，手機設備股有望借相關消息回升？近期兩隻手機孖寶舜宇(02382)同瑞聲(02018)都回至保力加通道底部，現價可撈底？市場普遍預料，今年全球手機出貨量回升，相關情況會立即反映在手機設備股未來一季出貨量數據上面嗎？內需餐飲股海底撈(06862)反彈逾8％，收復20天線（13.975元），大行唱好短期翻盤正面及毛利率前景穩定，有資金追入，不過受內地消費降級影響，海底撈仍可睇高一線？股價反彈過急會否有回吐風險？





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